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Курортный проспект: аудиоэкскурсия по историческому центру Сочи

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WeGoTrip – Гид из Сочи
Курортный проспект: аудиоэкскурсия по историческому центру Сочи
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🗽Самое популярное
  • 🏛История и архитектура
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 590 ₽ за экскурсию

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Курортный проспект: аудиоэкскурсия по историческому центру Сочи
Курортный проспект: аудиоэкскурсия по историческому центру Сочи

Что вы увидите

  • Собор Михаила Архангела
  • Концертный зал Фестивальный
  • Художественный Музей
  • Летний театр
  • Зимний театр
  • Поцелуевский сквер
  • Приморский парк
  • Вилла Вера и многое другое
Черное море 🌊, яркое солнце ☀️, Кавказские горы… Всё правильно, вы в Сочи — курортной столице России. В ходе экскурсии 🧭 вам предстоит посетить основные достопримечательности 🏛️, которые расположены воль главной улицы Центрального Сочи.
Во время прогулки вы познакомитесь с историческим центром города, посетите место, откуда начал свое развитие город-курорт, будучи небольшим военным укреплением. Мы откроем вам много интересных локаций, расскажем об их секретах. Вы сможете обратить внимание на такие уголки города, которые могли остаться незамеченными при самостоятельной прогулке 👣.
Как уловить ритм и понять, чем живет южный курортный город? Конечно, пройтись по самому красивому его району, по пешеходным улочкам и живописным паркам. У вас будет возможность отведать фирменную сочинскую кухню 🥧 и насладиться прекрасным морским пейзажем.
Хотите увидеть Сочи другими глазами? Тогда вам с нами!
Один клик — и ваш смартфон станет персональным гидом, который знает ответы на десятки вопросов об архитектуре, истории 📖 и достопримечательностях 🏛️.
Приложение приведет вас к месту начала экскурсии 🧭 и будет вести по маршруту, как живой гид, с помощью встроенных карт. Вы не заблудитесь. Приложение покажет место начала экскурсии 🧭, начинайте в любое время.
Что входит
  • Аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
Что не входит
  • Наушники (возьмите свои)
Начало и место завершения
🚩 Сочи, ул. Войкова, 14а
Курортный проспект: аудиоэкскурсия по историческому центру Сочи
Курортный проспект: аудиоэкскурсия по историческому центру Сочи
Курортный проспект: аудиоэкскурсия по историческому центру Сочи

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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WeGoTrip
WeGoTrip
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