Черное море 🌊, яркое солнце ☀️, Кавказские горы… Всё правильно, вы в Сочи — курортной столице России. В ходе экскурсии 🧭 вам предстоит посетить основные достопримечательности 🏛️, которые расположены воль главной улицы Центрального Сочи.

Во время прогулки вы познакомитесь с историческим центром города, посетите место, откуда начал свое развитие город-курорт, будучи небольшим военным укреплением. Мы откроем вам много интересных локаций, расскажем об их секретах. Вы сможете обратить внимание на такие уголки города, которые могли остаться незамеченными при самостоятельной прогулке 👣.

Как уловить ритм и понять, чем живет южный курортный город? Конечно, пройтись по самому красивому его району, по пешеходным улочкам и живописным паркам. У вас будет возможность отведать фирменную сочинскую кухню 🥧 и насладиться прекрасным морским пейзажем.

Хотите увидеть Сочи другими глазами? Тогда вам с нами!

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Приложение приведет вас к месту начала экскурсии 🧭 и будет вести по маршруту, как живой гид, с помощью встроенных карт. Вы не заблудитесь. Приложение покажет место начала экскурсии 🧭, начинайте в любое время.