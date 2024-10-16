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мы вернемся еще на этот маршрут уже с ночевкой посмотреть на звездопад в августе. Гид Татьяна нас подбадривала, спрашивала о самочувствии, сделала классные фото и видео. Но есть нюансы, которые хорошо бы проговорить заранее, чтобы не возникало сложностей на пути. Обо всем по порядку:

-Маршрут получился больше, чем заявлен, прошли 18 км в итоге вместо 10 км. Это вместе озером Малым, но лучше о таком предупреждать заранее, тк одно дело пройти 10 км, другое 18… Мне было уже очень тяжело последние 5 км постоянных спусков и с ногой, которая болела;( -Не было фонарей:был темный участок в самом конце, было бы лучше пройти его с фонариком -В описании похода написано, что кроссовки подойдут, но я лично убедилась, что надо надевать ботинки, тк хоть и была сухая погода, местами влажно и можно подскользнуться или подвернуть ногу. Я отделалась просто небольшим растяжением.

-Канатка закрылась до нашего прихода в 18:40, хотя мы спешили и на обратном пути уже нигде не останавливались(видимо особенность переходного периода), нам очень повезло, что персонал едет обратно в 19:20 и мы доехали с ними в кабинках.