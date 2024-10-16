В компании с нашим проводником вы отправитесь в хайкинг к знаменитому плато в окрестностях Сочи.
На маршруте будет всё, чем так богата дикая природа Кавказа: дивные долины, луга и леса, ледниковые озёра, горные пики и, конечно, захватывающие ландшафты. Маршрут не требует специальной подготовки.
На маршруте будет всё, чем так богата дикая природа Кавказа: дивные долины, луга и леса, ледниковые озёра, горные пики и, конечно, захватывающие ландшафты. Маршрут не требует специальной подготовки.
Описание экскурсии
- Мы встретим вас в отеле и отправимся на курорт «Газпром Поляна», в Каркасную поляну
- Поднимемся по канатной дороге до горного приюта «Пихтовый» — и оттуда начнётся пешеходная часть маршрута
- Мы будем подниматься по хвойному лесу, гулять по альпийским лугам, пройдём через перевал Медвежьи ворота
- Можно будет посетить горное озеро и искупаться в ледниковой воде
- Пообедаем на Бзерпинском карнизе с панорамным видом на горы
- А если будет желание, поднимемся на пик Бзерпи, где встретим фантастический закат
По пути гид расскажет о горах Кавказа, вершинах, которые будут нас окружать на протяжении маршрута, а также о флоре и фауне Кавказского биосферного заповедника.
Организационные детали
В стоимость включено:
- Трансфер из Сочи/Адлера/Красной Поляны — на кроссовере Hyundai ix35
- Сопровождение гида
- Авторский чай/кофе и сладости
- Сидушки
- Треккинговые палки
- Групповая аптечка
- Обработка от комаров и клещей
- Для маленьких детей мы можем выдать специальный рюкзак-переноску (есть на фото)
Дополнительные расходы:
- Канатная дорога — 1800 ₽ за чел.
- Вход в Кавказский заповедник — 500 ₽ за взрослого, 300 ₽ за ребёнка 7-14 лет, детям до 7 лет — бесплатно
- Сочинский национальный парк — 250 ₽, дети до 18 лет бесплатно
Детали маршрута
- Протяжённость пешей части — 18 км, набор высоты — 500 метров
- На маршруте будут большие переходы и наборы высоты
- Для похода не понадобятся треккинговые ботинки — будет достаточно удобных кроссовок
- Перекус (обед) необходимо взять с собой
- С вами буду я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения — ваша команда гидов в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провели экскурсии для 319 туристов
Я возглавляю команду гидов в Сочи. Мы постоянно исследуем любимый город и окрестности, создаём новые маршруты и совершенствуем имеющиеся. Будем рады видеть вас среди своих гостей.
Отзывы и рейтинг
0
Основано на 0 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
15.10.24г ходили в поход на Бзерпинский карниз и к озеру Малому. Очень благодарны Евгении и Максиму за отличную организацию и проведение экскурсии. Евгения была все время на связи и подробно
+1
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Ходили в поход с гидом Татьяной 26.09. Были в таком походе впервые. Маршрут очень живописный и насыщенный, виды невероятные, нам очень повезло с погодой(только в конце был небольшой туман). Возможно,
+2
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В
Спасибо, все очень понравилось)))
Горы, озеро, поля, ледник невероятной красоты))) Очень душевненько)) Гид 🔥
Горы, озеро, поля, ледник невероятной красоты))) Очень душевненько)) Гид 🔥
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А
Мы остались очень довольны экскурсией на Бзерпинский карниз, которую нам сегодня провела Евгения. С самого начала экскурсии - от момента начала трансфера - до самого завершения - высадки у гостиницы - чувствовался профессионализм Евгении и её забота. Сам маршрут очень живописный и красивый, мы очень рекомендуем его тем, кто любит горы, природу и трекинг!
Спасибо Евгении снова и снова!!!
Спасибо Евгении снова и снова!!!
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Д
Поход на Бзерпинский карниз был организован и проведён потрясающе!
Евгения и Максим - спасибо!
Чудесный день в горах, пополнение знаний и новых ощущений.
Рекомендую от всей души эту семью и данный маршрут для похода
Евгения и Максим - спасибо!
Чудесный день в горах, пополнение знаний и новых ощущений.
Рекомендую от всей души эту семью и данный маршрут для похода
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