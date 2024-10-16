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Бзерпинский карниз: поход с трансфером из Сочи, Адлера или Красной Поляны

Пройти по самому популярному и живописному маршруту в Кавказском заповеднике
В компании с нашим проводником вы отправитесь в хайкинг к знаменитому плато в окрестностях Сочи.

На маршруте будет всё, чем так богата дикая природа Кавказа: дивные долины, луга и леса, ледниковые озёра, горные пики и, конечно, захватывающие ландшафты. Маршрут не требует специальной подготовки.
Бзерпинский карниз: поход с трансфером из Сочи, Адлера или Красной Поляны
Бзерпинский карниз: поход с трансфером из Сочи, Адлера или Красной Поляны
Бзерпинский карниз: поход с трансфером из Сочи, Адлера или Красной Поляны

Описание экскурсии

  • Мы встретим вас в отеле и отправимся на курорт «Газпром Поляна», в Каркасную поляну
  • Поднимемся по канатной дороге до горного приюта «Пихтовый» — и оттуда начнётся пешеходная часть маршрута
  • Мы будем подниматься по хвойному лесу, гулять по альпийским лугам, пройдём через перевал Медвежьи ворота
  • Можно будет посетить горное озеро и искупаться в ледниковой воде
  • Пообедаем на Бзерпинском карнизе с панорамным видом на горы
  • А если будет желание, поднимемся на пик Бзерпи, где встретим фантастический закат

По пути гид расскажет о горах Кавказа, вершинах, которые будут нас окружать на протяжении маршрута, а также о флоре и фауне Кавказского биосферного заповедника.

Организационные детали

В стоимость включено:

  • Трансфер из Сочи/Адлера/Красной Поляны — на кроссовере Hyundai ix35
  • Сопровождение гида
  • Авторский чай/кофе и сладости
  • Сидушки
  • Треккинговые палки
  • Групповая аптечка
  • Обработка от комаров и клещей
  • Для маленьких детей мы можем выдать специальный рюкзак-переноску (есть на фото)

Дополнительные расходы:

  • Канатная дорога — 1800 ₽ за чел.
  • Вход в Кавказский заповедник — 500 ₽ за взрослого, 300 ₽ за ребёнка 7-14 лет, детям до 7 лет — бесплатно
  • Сочинский национальный парк — 250 ₽, дети до 18 лет бесплатно

Детали маршрута

  • Протяжённость пешей части — 18 км, набор высоты — 500 метров
  • На маршруте будут большие переходы и наборы высоты
  • Для похода не понадобятся треккинговые ботинки — будет достаточно удобных кроссовок
  • Перекус (обед) необходимо взять с собой
  • С вами буду я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения
Евгения — ваша команда гидов в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провели экскурсии для 319 туристов
Я возглавляю команду гидов в Сочи. Мы постоянно исследуем любимый город и окрестности, создаём новые маршруты и совершенствуем имеющиеся. Будем рады видеть вас среди своих гостей.

Отзывы и рейтинг

0
Основано на 0 отзывах
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15.10.24г ходили в поход на Бзерпинский карниз и к озеру Малому. Очень благодарны Евгении и Максиму за отличную организацию и проведение экскурсии. Евгения была все время на связи и подробно
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отвечала на многочисленные вопросы. Максим своевременно приехал за нами, доставил до начала маршрута, четко распределил тайминг похода с остановками отдыха и перекусами, подстроился под наши физические данные, рассказал много интересных фактов, по завершению похода доставил до нашего места проживания. Учитывая, что прошли за день более 21 км и 222 этажей, трансфер был очень актуален. Восхилил горный воздух, красивейшие виды, порадовали комфортные подъемы и спуски, наличие всех необходимых удобств и приспособлений для похода. Однозначно рекомендуем!

15.10.24г ходили в поход на Бзерпинский карниз и к озеру Малому. Очень благодарны Евгении и Максиму
15.10.24г ходили в поход на Бзерпинский карниз и к озеру Малому. Очень благодарны Евгении и Максиму
15.10.24г ходили в поход на Бзерпинский карниз и к озеру Малому. Очень благодарны Евгении и Максиму
15.10.24г ходили в поход на Бзерпинский карниз и к озеру Малому. Очень благодарны Евгении и Максиму
15.10.24г ходили в поход на Бзерпинский карниз и к озеру Малому. Очень благодарны Евгении и Максиму
15.10.24г ходили в поход на Бзерпинский карниз и к озеру Малому. Очень благодарны Евгении и Максиму
15.10.24г ходили в поход на Бзерпинский карниз и к озеру Малому. Очень благодарны Евгении и Максиму
15.10.24г ходили в поход на Бзерпинский карниз и к озеру Малому. Очень благодарны Евгении и Максиму+1
15.10.24г ходили в поход на Бзерпинский карниз и к озеру Малому. Очень благодарны Евгении и Максиму
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Мария
Ходили в поход с гидом Татьяной 26.09. Были в таком походе впервые. Маршрут очень живописный и насыщенный, виды невероятные, нам очень повезло с погодой(только в конце был небольшой туман). Возможно,
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мы вернемся еще на этот маршрут уже с ночевкой посмотреть на звездопад в августе. Гид Татьяна нас подбадривала, спрашивала о самочувствии, сделала классные фото и видео. Но есть нюансы, которые хорошо бы проговорить заранее, чтобы не возникало сложностей на пути. Обо всем по порядку:
-Маршрут получился больше, чем заявлен, прошли 18 км в итоге вместо 10 км. Это вместе озером Малым, но лучше о таком предупреждать заранее, тк одно дело пройти 10 км, другое 18… Мне было уже очень тяжело последние 5 км постоянных спусков и с ногой, которая болела;( -Не было фонарей:был темный участок в самом конце, было бы лучше пройти его с фонариком -В описании похода написано, что кроссовки подойдут, но я лично убедилась, что надо надевать ботинки, тк хоть и была сухая погода, местами влажно и можно подскользнуться или подвернуть ногу. Я отделалась просто небольшим растяжением.
-Канатка закрылась до нашего прихода в 18:40, хотя мы спешили и на обратном пути уже нигде не останавливались(видимо особенность переходного периода), нам очень повезло, что персонал едет обратно в 19:20 и мы доехали с ними в кабинках.

Ходили в поход с гидом Татьяной 26.09. Были в таком походе впервые. Маршрут очень живописный и
Ходили в поход с гидом Татьяной 26.09. Были в таком походе впервые. Маршрут очень живописный и
Ходили в поход с гидом Татьяной 26.09. Были в таком походе впервые. Маршрут очень живописный и
Ходили в поход с гидом Татьяной 26.09. Были в таком походе впервые. Маршрут очень живописный и
Ходили в поход с гидом Татьяной 26.09. Были в таком походе впервые. Маршрут очень живописный и
Ходили в поход с гидом Татьяной 26.09. Были в таком походе впервые. Маршрут очень живописный и
Ходили в поход с гидом Татьяной 26.09. Были в таком походе впервые. Маршрут очень живописный и
Ходили в поход с гидом Татьяной 26.09. Были в таком походе впервые. Маршрут очень живописный и+2
Ходили в поход с гидом Татьяной 26.09. Были в таком походе впервые. Маршрут очень живописный и
Ходили в поход с гидом Татьяной 26.09. Были в таком походе впервые. Маршрут очень живописный и
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В
Спасибо, все очень понравилось)))
Горы, озеро, поля, ледник невероятной красоты))) Очень душевненько)) Гид 🔥
Спасибо, все очень понравилось)))
Спасибо, все очень понравилось)))
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А
Мы остались очень довольны экскурсией на Бзерпинский карниз, которую нам сегодня провела Евгения. С самого начала экскурсии - от момента начала трансфера - до самого завершения - высадки у гостиницы - чувствовался профессионализм Евгении и её забота. Сам маршрут очень живописный и красивый, мы очень рекомендуем его тем, кто любит горы, природу и трекинг!
Спасибо Евгении снова и снова!!!
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Д
Поход на Бзерпинский карниз был организован и проведён потрясающе!
Евгения и Максим - спасибо!
Чудесный день в горах, пополнение знаний и новых ощущений.
Рекомендую от всей души эту семью и данный маршрут для похода
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