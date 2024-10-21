Мы объединили локации, которые откроют для вас Красную поляну и её окрестности с разных сторон. В горах вы насладитесь завораживающими панорамами, а по пути к ним увидите «корабельные» скалы, попробуете воду из источника Чвижепсе и прогуляетесь по Ахштырскому ущелью. А гид расскажет, как на этом месте возникло поселение и чем оно однажды привлекло сюда отдыхающих.

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Время начала: 11:30

Описание экскурсии

Дорога, ущелья, источник

На Красную поляну мы поедем по невероятно живописной трассе. По пути:

Заедем на смотровую площадку в ущелье Ахцу, где вы сможете сделать эффектные кадры

Посетим Медвежий угол и попробуем воду из источника Чвижепсе

Ещё одной запоминающейся остановкой станет Ахштырское ущелье — каньон, где вы сфотографируетесь у «корабельных» скал и увидите подвесной мост «Скайпарка» на высоте 207 метров

Заглянем на дегустацию местного мёда и вина в красивое место с видом на реку Мзымта, а после — на обед в кафе кавказской кухни

Канатная дорога и Олимпийская деревня

По прибытии на Красную поляну у вас будет выбор, как провести время:

Прокатиться на канатной дороге, отдохнуть в горах и полюбоваться панорамными видами

Или отправится с группой на экскурсию в Олимпийскую деревню, где вы на авто подниметесь до места назначения, познакомитесь с ключевыми объектами, прогуляетесь по аллее флагов и насладитесь величием Кавказского хребта

Олимпийский парк и поющие фонтаны

Завершим путешествие в Олимпийском парке. Вы погуляете в окружении ярких огней и станете свидетелями легендарного шоу поющих фонтанов.

Организационные детали

Программа подойдёт взрослым и детям с 5 лет

Поедем на комфортабельном автомобиле Merсedes-Benz Sprinter

В стоимость входит: страховка, трансфер, дегустации

С вами поедет гид-водитель из нашей команды

Дополнительные расходы (по желанию)