Мы объединили локации, которые откроют для вас Красную поляну и её окрестности с разных сторон.
В горах вы насладитесь завораживающими панорамами, а по пути к ним увидите «корабельные» скалы, попробуете воду из источника Чвижепсе и прогуляетесь по Ахштырскому ущелью. А гид расскажет, как на этом месте возникло поселение и чем оно однажды привлекло сюда отдыхающих.
В горах вы насладитесь завораживающими панорамами, а по пути к ним увидите «корабельные» скалы, попробуете воду из источника Чвижепсе и прогуляетесь по Ахштырскому ущелью. А гид расскажет, как на этом месте возникло поселение и чем оно однажды привлекло сюда отдыхающих.
Ближайшие даты:
Время начала: 11:30
Описание экскурсии
Дорога, ущелья, источник
На Красную поляну мы поедем по невероятно живописной трассе. По пути:
- Заедем на смотровую площадку в ущелье Ахцу, где вы сможете сделать эффектные кадры
- Посетим Медвежий угол и попробуем воду из источника Чвижепсе
- Ещё одной запоминающейся остановкой станет Ахштырское ущелье — каньон, где вы сфотографируетесь у «корабельных» скал и увидите подвесной мост «Скайпарка» на высоте 207 метров
- Заглянем на дегустацию местного мёда и вина в красивое место с видом на реку Мзымта, а после — на обед в кафе кавказской кухни
Канатная дорога и Олимпийская деревня
По прибытии на Красную поляну у вас будет выбор, как провести время:
- Прокатиться на канатной дороге, отдохнуть в горах и полюбоваться панорамными видами
- Или отправится с группой на экскурсию в Олимпийскую деревню, где вы на авто подниметесь до места назначения, познакомитесь с ключевыми объектами, прогуляетесь по аллее флагов и насладитесь величием Кавказского хребта
Олимпийский парк и поющие фонтаны
Завершим путешествие в Олимпийском парке. Вы погуляете в окружении ярких огней и станете свидетелями легендарного шоу поющих фонтанов.
Организационные детали
- Программа подойдёт взрослым и детям с 5 лет
- Поедем на комфортабельном автомобиле Merсedes-Benz Sprinter
- В стоимость входит: страховка, трансфер, дегустации
- С вами поедет гид-водитель из нашей команды
Дополнительные расходы (по желанию)
- Канатная дорога — 1550-2550 ₽ в зависимости от тарифа
- Автобусная экскурсия в Олимпийскую деревню — 1500 ₽ (альтернатива подъёмнику)
- Обед — 800-1500 ₽
ежедневно в 11:30
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1 200 ₽
|Дети до 12 лет
|900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Морского порта
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:30
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — Организатор в Сочи
Провела экскурсии для 176 туристов
За 11 лет работы свой отдых мне доверили более 30000 счастливых путешественников. Я предлагаю разнообразные форматы групповых и индивидуальных экскурсий ежедневно и круглый год. А также аренду комфортабельного трансфера для ваших путешествий.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Щукина
21 окт 2024
Были сегодня на экскурсии с детьми. Нам понравилось, но на локациях мы останавливались на 20-25 мин. Иногда этого не хватало. Экскурсовод Алла интересно рассказывает, взрослым было интересно, детям не всегда. Всё понравилось, куча интересных фото. Спасибо
Татьяна
20 окт 2024
Огромное спасибо компании Сочи Трансфер и организатору Елене за сказочную поездку на осеннюю Красную поляну! ❤️Узнала много интересного, хотя на поляне не в первый раз, рассказчик просто заслушаешься! 👏В дождливую погоду все выглядит сказочно и завораживающе! Всем рекомендую, и с детьми и я была даже с собачкой) Получила заряд бодрости и энергии💋
Ольга
20 окт 2024
Добрый день! Экскурсия очень понравилась, много красивых мест посетили,
Гид Анна настоящий профессионал, очень много информации получили, да и просто и ненавязчиво все это было преподнесено, в общем день пролетел быстро,,,
Спасибо нашему водителю, профи Иван выше всех похвал!!!
Рекомендую всем!!!
Гид Анна настоящий профессионал, очень много информации получили, да и просто и ненавязчиво все это было преподнесено, в общем день пролетел быстро,,,
Спасибо нашему водителю, профи Иван выше всех похвал!!!
Рекомендую всем!!!
Наталья
20 окт 2024
Добрый день! Посещала много экскурсий, но это была ЛУЧШАЯ ЭКСКУРСИЯ в моей жизни😍
Идеальный маршрут, прекрасный гид🙏🏻
Елена, огромное Вам спасибо и побольше бы таких прекрасных организаторов🌺
Идеальный маршрут, прекрасный гид🙏🏻
Елена, огромное Вам спасибо и побольше бы таких прекрасных организаторов🌺
Ю
Юлия
18 окт 2024
Я была раньше на других экскурсиях и поездка в Красную поляну с компанией Сочитрансфер приятно удивила. Автобус очень комфортный, чистый. Гид Анна интересно рассказывала, и видно, что любит свою работу и к туристам очень уважительна. Экскурсия в целом впечатлила. Время пролетело незаметно. Все организовано на высшем уровне. Захотелось поехать на другие направления с этой компанией. Я довольна поездкой. Высший балл!!!
А
Александр
16 окт 2024
Здравствуйте! Экскурсия очень понравилась, все доступно, интересно. Автобус забрал от жд вокзала и последовал по маршруту. Гид очень интересно рассказывает, водитель мягко управляет автобусом. Оценка 10 из 10!
Ольга
2 сен 2024
Отличная познавательная поездка по ключевым курортам для тех, кто первый раз в Сочи. Гиду Анне благодарность за интересный рассказ и сопровождение.
Входит в следующие категории Сочи
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