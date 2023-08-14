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Увидела те места, о которых даже не подозревала, несмотря на 6 отпусков проведённых ранее в Сочи. Это места, в которые хочется вернуться. Ребёнок побыл в контакте с козами, которые его взяли в плен), погулял на поводке с лошадкой-фалабелой по имени Марика, которая щипала травку и ту же травку ела с его рук. Прокатился круг по манежу, как настоящий наездник. Кролики, фазаны, павлины, куриный Лас-Вегас!!! Всего не перечислить… Рыбалка тоже удалась, рыбку,хоть и маленькую, но поймал и потом отпустил. И всё это под рассказы Дениса. Его помощь и доброжелательность были на каждом шагу: в поиске червей для наживки, в лайфхаке для защиты от насекомых (которых в принципе не было), в питьевой воде. Денис-отличный гид, имеющий индивидуальный подход к клиентам. Однозначно рекомендую и обращусь к его услугам в следующий приезд! Спасибо огромное Денису за чудесный день!