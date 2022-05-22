Дни и ночи в дивном Сочи: город и окрестности

Увидеть олимпийские объекты, погулять по нацпарку, насладиться курортной атмосферой

Авторский тур
Программа тура сочетает в себе как городские экскурсии, так и выезды на природу.

Вы познакомитесь с основными достопримечательностями Сочи, заглянете в музеи и храмы, пройдётесь меж реликтовых деревьев в Тисо-самшитовой роще и увидите многообразие экзотических растений в Дендрарии.

Полюбуетесь видами гор и моря, продегустируете минеральную воду и ароматный местный чай, побываете в пещерах и освежитесь у водопадов.
Дни и ночи в дивном Сочи: город и окрестности
Дни и ночи в дивном Сочи: город и окрестности
Дни и ночи в дивном Сочи: город и окрестности
Дни и ночи в дивном Сочи: город и окрестности
Дни и ночи в дивном Сочи: город и окрестности
Дни и ночи в дивном Сочи: город и окрестности
Дни и ночи в дивном Сочи: город и окрестности
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Организационные детали

Тур подходит для людей от 6 до 70 лет.
С собой рекомендуем взять удобный комплект вещей по сезону, обувь на низкой подошве, фототехнику, зонт или плащ, головной убор.

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Сочи
Завершение: Сочи, 16:00
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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