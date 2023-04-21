В группе до 20 человек вы отправитесь в большое путешествие по живописной Абхазии. Посетите Гагру и искупаетесь летом в прекрасной Пицунде. Отведаете местное вино и сыры, а на пасеке попробуете душистый абхазский мёд. Оцените красоту Юпшарского каньона, озера Рица и водопадов. А также познакомитесь со святынями Нового Афона и сделаете атмосферные снимки у ж/д станции Псырцха.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Знакомство с регионом в компании знатоков края

На экскурсии мы погрузим вас в атмосферу Абхазии, познакомим с её традициями, обычаями и историей. Мы пристально следим за качеством работы, в нашей команде — только лучшие гиды, которые откроют для вас гостеприимную Страну души увлекательно и с душой. В сопровождении местных жителей вы прочувствуете менталитет и ценности народов республики. И конечно, увидите достопримечательности, которые представляют гордость Абхазии.

План путешествия

🔹 Трансфер, знакомство с гидом и переход границы

🔹 Остановка в Гагре, осмотр Колоннады и ресторана Гагрипш

🔹 Лёгкий завтрак (чай с булочкой), дегустация вина и сыра

🔹 Летом экскурсия в Пицунду и свободное время для купания

🔹 Государственная пасека Абхазии «Медовый двор»

🔹 Голубое озеро/смотровая у реки Бзыбь, по желанию полёт на тарзанке

🔹 Каменный мешок, или Юпшарский каньон

🔹 Озеро Рица, обед с видом на озеро (в меню мамалыга с сыром, фасоль, копчёное мясо, компот)

🔹 Водопад Мужские слезы

🔹 Посещение Симоно-Кананитского монастыря

🔹 Новоафонский водопад

🔹 Ж/д станция Псырцха, храм Симона Кананита 6 века

🔹 Переход границы и трансфер обратно

Сезонные дополнительные опции (уточняйте актуальность при бронировании)

Подъём на смотровую площадку выше озера Рица

Водопады Молочный и Птичий клюв (40 минут)

Храм 10 века в селе Лыхны (30 минут)

Дача Сталина (30 минут)

Новоафонская пещера (1.5 часа)

Организационные детали

Что включено в стоимость, а что — нет

В цену входит трансфер с ближайших остановок в центральном районе Сочи и обратно; сопровождение профессионального гида; завтрак и традиционный обед; дегустации меда, сыра и вина; эко-сбор в Рицинский заповедник

Отдельно оплачивается официальная страховка гостя (по желанию) — вы можете обратиться за оформлением к нам, а также дополнительные сезонные опции и развлечения

Экскурсию с трансфером из Адлера или Олимпийского парка вы можете заказать здесь

Детали программы

Поездка проходит в группе до 20 человек, на новом комфортном микроавтобусе Mercedes Sprinter с кондиционером и аптечкой

Новоафонский монастырь закрывают для посещения по понедельникам, в эти дни мы подъезжаем к комплексу и осматриваем его снаружи.

Посещение Пицунды — только в тёплое время года, если будем успевать по таймингу. Если нет — для купания остановимся в Новом Афоне.

Как проходим границу с Абхазией (правила въезда вы увидите в билете)

Абхазия на сегодняшний день открыта только для граждан России

Гид вас будет сопровождать при пересечении границы

В сезон мы за свой счёт организуем два трансфера: один до российской границы, другой уже с абхазской. Чтобы группа не ожидала контроль транспорта, который зачастую длится дольше, чем проверка самих гостей

Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды.