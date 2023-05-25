Вы отправитесь в большое путешествие по живописной Абхазии. Посетите Гагру и искупаетесь летом в прекрасной Пицунде. Отведаете местное вино и сыры, а на пасеке попробуете душистый абхазский мёд. Оцените красоту Юпшарского каньона, озера Рица и водопадов. А также познакомитесь со святынями Нового Афона и сделаете атмосферные снимки у ж/д станции Псырцха.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Знакомство с регионом в компании знатоков края

На экскурсии мы погрузим вас в атмосферу Абхазии, познакомим с её традициями, обычаями и историей. Мы пристально следим за качеством работы, в нашей команде — только лучшие гиды, которые откроют для вас гостеприимную Страну Души увлекательно и с душой. В сопровождении местных жителей вы прочувствуете менталитет и ценности народов республики. И конечно, увидите достопримечательности, которые представляют гордость Абхазии.

План путешествия

Трансфер, переход границы и знакомство с гидом; сама экскурсия начинается уже в Абхазии

Остановка в Гагре, осмотр Колоннады и ресторана Гагрипш

Лёгкий завтрак (чай с булочкой), дегустация вина и сыра

Летом экскурсия в Пицунду и свободное время для купания

Государственная пасека Абхазии «Медовый двор»

Голубое озеро/смотровая у реки Бзыбь, по желанию полёт на тарзанке

Каменный мешок, или Юпшарский каньон

Озеро Рица, обед с видом на озеро (в меню мамалыга с сыром, фасоль, копчёное мясо, компот)

Водопад Мужские Слёзы

Посещение Симоно-Кананитского монастыря

Новоафонский водопад

Ж/д станция Псырцха, храм Симона Кананита 6 века

Переход границы и трансфер обратно

Сезонные дополнительные опции (уточняйте актуальность при бронировании)

Подъём на смотровую площадку выше озера Рица

Водопады Молочный и Птичий клюв (40 минут)

Храм 10 века в селе Лыхны (30 минут)

Дача Сталина (30 минут)

Новоафонская пещера (1.5 часа)

Организационные детали

Что включено в стоимость, а что — нет

В цену входит трансфер с ближайших остановок в центральном районе Сочи и обратно; сопровождение профессионального гида; завтрак; дегустации мёда, сыра и вина

Дополнительно оплачивается: эко-сбор в Рицинский заповедник — 700 ₽ за чел.; обед (по желанию) — от 500 ₽ за чел.

Отдельно оплачивается официальная страховка гостя (по желанию) — вы можете обратиться за оформлением к нам, а также дополнительные сезонные опции и развлечения

Экскурсию с трансфером из Адлера или Олимпийского парка вы можете заказать здесь

Детали программы

Поездка проходит в группе до 20 человек, на новом комфортном микроавтобусе Mercedes Sprinter с кондиционером и аптечкой

Новоафонский монастырь закрывают для посещения по понедельникам, в эти дни мы подъезжаем к комплексу и осматриваем его снаружи.

Посещение Пицунды — только в тёплое время года, если будем успевать по таймингу. Если нет — для купания остановимся в Новом Афоне.

Пересечение границы

Граница Абхазии открыта для граждан России, Беларуси и Казахстана

Взрослые и дети 14-18 лет — нужен общегражданский или загранпаспорт

Дети до 14 лет — загранпаспорт

Если ребёнок путешествует с одним из родителей, согласие второго не требуется

Для детей до 18 лет, путешествующих с третьими лицами, обязательна нотариально заверенная доверенность от родителей, в которой прописаны страна Абхазия и даты поездки

Перед выездом в Абхазию стоит проверить возможные задолженности через службу судебных приставов

Абхазская граница не пускает людей с грузинской фамилией

С вами буду я или один из гидов нашей команды.