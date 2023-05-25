Вы отправитесь в большое путешествие по живописной Абхазии. Посетите Гагру и искупаетесь летом в прекрасной Пицунде. Отведаете местное вино и сыры, а на пасеке попробуете душистый абхазский мёд. Оцените красоту Юпшарского каньона, озера Рица и водопадов.
А также познакомитесь со святынями Нового Афона и сделаете атмосферные снимки у ж/д станции Псырцха.
А также познакомитесь со святынями Нового Афона и сделаете атмосферные снимки у ж/д станции Псырцха.
Описание экскурсии
Знакомство с регионом в компании знатоков края
На экскурсии мы погрузим вас в атмосферу Абхазии, познакомим с её традициями, обычаями и историей. Мы пристально следим за качеством работы, в нашей команде — только лучшие гиды, которые откроют для вас гостеприимную Страну Души увлекательно и с душой. В сопровождении местных жителей вы прочувствуете менталитет и ценности народов республики. И конечно, увидите достопримечательности, которые представляют гордость Абхазии.
План путешествия
- Трансфер, переход границы и знакомство с гидом; сама экскурсия начинается уже в Абхазии
- Остановка в Гагре, осмотр Колоннады и ресторана Гагрипш
- Лёгкий завтрак (чай с булочкой), дегустация вина и сыра
- Летом экскурсия в Пицунду и свободное время для купания
- Государственная пасека Абхазии «Медовый двор»
- Голубое озеро/смотровая у реки Бзыбь, по желанию полёт на тарзанке
- Каменный мешок, или Юпшарский каньон
- Озеро Рица, обед с видом на озеро (в меню мамалыга с сыром, фасоль, копчёное мясо, компот)
- Водопад Мужские Слёзы
- Посещение Симоно-Кананитского монастыря
- Новоафонский водопад
- Ж/д станция Псырцха, храм Симона Кананита 6 века
- Переход границы и трансфер обратно
Сезонные дополнительные опции (уточняйте актуальность при бронировании)
- Подъём на смотровую площадку выше озера Рица
- Водопады Молочный и Птичий клюв (40 минут)
- Храм 10 века в селе Лыхны (30 минут)
- Дача Сталина (30 минут)
- Новоафонская пещера (1.5 часа)
Организационные детали
Что включено в стоимость, а что — нет
- В цену входит трансфер с ближайших остановок в центральном районе Сочи и обратно; сопровождение профессионального гида; завтрак; дегустации мёда, сыра и вина
- Дополнительно оплачивается: эко-сбор в Рицинский заповедник — 700 ₽ за чел.; обед (по желанию) — от 500 ₽ за чел.
- Отдельно оплачивается официальная страховка гостя (по желанию) — вы можете обратиться за оформлением к нам, а также дополнительные сезонные опции и развлечения
- Экскурсию с трансфером из Адлера или Олимпийского парка вы можете заказать здесь
Детали программы
- Поездка проходит в группе до 20 человек, на новом комфортном микроавтобусе Mercedes Sprinter с кондиционером и аптечкой
- Новоафонский монастырь закрывают для посещения по понедельникам, в эти дни мы подъезжаем к комплексу и осматриваем его снаружи.
- Посещение Пицунды — только в тёплое время года, если будем успевать по таймингу. Если нет — для купания остановимся в Новом Афоне.
Пересечение границы
- Граница Абхазии открыта для граждан России, Беларуси и Казахстана
- Взрослые и дети 14-18 лет — нужен общегражданский или загранпаспорт
- Дети до 14 лет — загранпаспорт
- Если ребёнок путешествует с одним из родителей, согласие второго не требуется
- Для детей до 18 лет, путешествующих с третьими лицами, обязательна нотариально заверенная доверенность от родителей, в которой прописаны страна Абхазия и даты поездки
- Перед выездом в Абхазию стоит проверить возможные задолженности через службу судебных приставов
- Абхазская граница не пускает людей с грузинской фамилией
С вами буду я или один из гидов нашей команды.
ежедневно в 06:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|3600 ₽
|Дети до 12 лет
|2100 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центральном районе Сочи
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваша команда гидов в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 1 час 10 минут
Провели экскурсии для 894 туристов
Я приехал в Сочи в 2015 году. Это был первый раз, когда я увидел море. В то время я и представить не мог, что открою тут первый бизнес и заработаю
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Добрый вечер! По этому маршруту ездила не первый раз. Поэтому отмечу то, что очень понравилось, и иногда даже приятно поразило) организаторам- огромное спасибо! 6 утра- дождь стеной… позвонили и забрали,
+2
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А
ЛЮБЯ АБХАЗИЮ ВСЕЙ ДУШОЙ,МЫ РЕШИЛИ ЮБИЛЕЙ СУПРУГИ ОТМЕТИТЬ ИМЕННО ТАМ, ГДЕ НАМ ХОРОШО! ПРАЗДНИК УДАЛСЯ НА СЛАВУ. ПУТЕШЕСТВУЯ В НЕБОЛЬШОЙ ГРУППЕ, МЫ СМОГЛИ УВИДЕТЬ ЗНАКОМЫЕ МЕСТА В НОВОМ ЦВЕТЕ. БЕСЛАН,
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Т
Добрый день, экскурсия удалась! Я давно собиралась в Абхазию, Наур отлично представил свою страну! Первое впечатление сложилось! Да интенсивно, да устали, но посмртрели максимум что можно было посмотреть, после плотного рабочего графика перезагрузка в ноль! Остались классные фотки и воспоминания. Наур, спасибо, ты сделал наш день!
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В
Мы в восторге! 12 часов пролетели незаметно. Посетили все обещанные локации, в процессе гид Азамат, за что ему отдельная благодарность❤️, организовано сопровождал группу и интересно рассказывал о каждой достопримечательности!
Этот день запомнится надолго.
Также выражаем благодарность водителю Тимуру, за безопасную поездку🙏
Этот день запомнится надолго.
Также выражаем благодарность водителю Тимуру, за безопасную поездку🙏
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С
Прекрасный гид Оксана Маршрут живописный,все четко по времени и оч насыщено.
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Е
Отличная экскурсия, рекомендую с чистым сердцем. Хорошо составленная программа - много интересного, но есть время, если захочет группа, добавить что-то еще дополнительно, прекрасная организация (довезли до границы на одном транспорте,"под
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