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Из Сочи в Абхазию - по республике с душой

Насыщенное путешествие на комфортном микроавтобусе по системе «всё включено»
Вы отправитесь в большое путешествие по живописной Абхазии. Посетите Гагру и искупаетесь летом в прекрасной Пицунде. Отведаете местное вино и сыры, а на пасеке попробуете душистый абхазский мёд. Оцените красоту Юпшарского каньона, озера Рица и водопадов.

А также познакомитесь со святынями Нового Афона и сделаете атмосферные снимки у ж/д станции Псырцха.
4.9
9 отзывов
Из Сочи в Абхазию - по республике с душой
Из Сочи в Абхазию - по республике с душой
Из Сочи в Абхазию - по республике с душой

Описание экскурсии

Знакомство с регионом в компании знатоков края

На экскурсии мы погрузим вас в атмосферу Абхазии, познакомим с её традициями, обычаями и историей. Мы пристально следим за качеством работы, в нашей команде — только лучшие гиды, которые откроют для вас гостеприимную Страну Души увлекательно и с душой. В сопровождении местных жителей вы прочувствуете менталитет и ценности народов республики. И конечно, увидите достопримечательности, которые представляют гордость Абхазии.

План путешествия

  • Трансфер, переход границы и знакомство с гидом; сама экскурсия начинается уже в Абхазии
  • Остановка в Гагре, осмотр Колоннады и ресторана Гагрипш
  • Лёгкий завтрак (чай с булочкой), дегустация вина и сыра
  • Летом экскурсия в Пицунду и свободное время для купания
  • Государственная пасека Абхазии «Медовый двор»
  • Голубое озеро/смотровая у реки Бзыбь, по желанию полёт на тарзанке
  • Каменный мешок, или Юпшарский каньон
  • Озеро Рица, обед с видом на озеро (в меню мамалыга с сыром, фасоль, копчёное мясо, компот)
  • Водопад Мужские Слёзы
  • Посещение Симоно-Кананитского монастыря
  • Новоафонский водопад
  • Ж/д станция Псырцха, храм Симона Кананита 6 века
  • Переход границы и трансфер обратно

Сезонные дополнительные опции (уточняйте актуальность при бронировании)

  • Подъём на смотровую площадку выше озера Рица
  • Водопады Молочный и Птичий клюв (40 минут)
  • Храм 10 века в селе Лыхны (30 минут)
  • Дача Сталина (30 минут)
  • Новоафонская пещера (1.5 часа)

Организационные детали

Что включено в стоимость, а что — нет

  • В цену входит трансфер с ближайших остановок в центральном районе Сочи и обратно; сопровождение профессионального гида; завтрак; дегустации мёда, сыра и вина
  • Дополнительно оплачивается: эко-сбор в Рицинский заповедник — 700 ₽ за чел.; обед (по желанию) — от 500 ₽ за чел.
  • Отдельно оплачивается официальная страховка гостя (по желанию) — вы можете обратиться за оформлением к нам, а также дополнительные сезонные опции и развлечения
  • Экскурсию с трансфером из Адлера или Олимпийского парка вы можете заказать здесь

Детали программы

  • Поездка проходит в группе до 20 человек, на новом комфортном микроавтобусе Mercedes Sprinter с кондиционером и аптечкой
  • Новоафонский монастырь закрывают для посещения по понедельникам, в эти дни мы подъезжаем к комплексу и осматриваем его снаружи.
  • Посещение Пицунды — только в тёплое время года, если будем успевать по таймингу. Если нет — для купания остановимся в Новом Афоне.

Пересечение границы

  • Граница Абхазии открыта для граждан России, Беларуси и Казахстана
  • Взрослые и дети 14-18 лет — нужен общегражданский или загранпаспорт
  • Дети до 14 лет — загранпаспорт
  • Если ребёнок путешествует с одним из родителей, согласие второго не требуется
  • Для детей до 18 лет, путешествующих с третьими лицами, обязательна нотариально заверенная доверенность от родителей, в которой прописаны страна Абхазия и даты поездки
  • Перед выездом в Абхазию стоит проверить возможные задолженности через службу судебных приставов
  • Абхазская граница не пускает людей с грузинской фамилией

С вами буду я или один из гидов нашей команды.

ежедневно в 06:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный билет3600 ₽
Дети до 12 лет2100 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В центральном районе Сочи
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей
Сергей — ваша команда гидов в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 1 час 10 минут
Провели экскурсии для 894 туристов
Я приехал в Сочи в 2015 году. Это был первый раз, когда я увидел море. В то время я и представить не мог, что открою тут первый бизнес и заработаю
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первый миллион. Когда я приехал в горы зимой и увидел шикарные курорты Красной Поляны, то влюбился окончательно! Получил новое образование и стал горнолыжным инструктором и проводником. По сей день я живу в Сочи — и мне есть что рассказать и показать. Работаю с коллегами-гидами.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 9 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ольга
Добрый вечер! По этому маршруту ездила не первый раз. Поэтому отмечу то, что очень понравилось, и иногда даже приятно поразило) организаторам- огромное спасибо! 6 утра- дождь стеной… позвонили и забрали,
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вместо определенной остановки от нашего отеля! Дальше прохождение границы заняло ровно 10 минут!!! (ранее не менее часа!) Итак… садимся в комфортный микроавтобус, и нас сопровождает гид, который отлично знает историю и культуру своей Родины- Абхазии! Сама экскурсия была очень насыщенной и интересной! С историей края, рассказами интересных фактов, дегустацией всякой вкусноты, призами, смехом, песнями и даже лезгинкой!) с нами в группе были дети 8 лет- было очень приятно видеть их смех и заинтересованность! А главное! После проливного дождя в Сочи- Абхазия нас встретила радугой и солнечным светом! Всем рекомендую! И обязательно поеду еще раз!

Добрый вечер! По этому маршруту ездила не первый раз. Поэтому отмечу то, что очень понравилось, и
Добрый вечер! По этому маршруту ездила не первый раз. Поэтому отмечу то, что очень понравилось, и
Добрый вечер! По этому маршруту ездила не первый раз. Поэтому отмечу то, что очень понравилось, и
Добрый вечер! По этому маршруту ездила не первый раз. Поэтому отмечу то, что очень понравилось, и
Добрый вечер! По этому маршруту ездила не первый раз. Поэтому отмечу то, что очень понравилось, и
Добрый вечер! По этому маршруту ездила не первый раз. Поэтому отмечу то, что очень понравилось, и
Добрый вечер! По этому маршруту ездила не первый раз. Поэтому отмечу то, что очень понравилось, и
Добрый вечер! По этому маршруту ездила не первый раз. Поэтому отмечу то, что очень понравилось, и+2
Добрый вечер! По этому маршруту ездила не первый раз. Поэтому отмечу то, что очень понравилось, и
Добрый вечер! По этому маршруту ездила не первый раз. Поэтому отмечу то, что очень понравилось, и
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А
ЛЮБЯ АБХАЗИЮ ВСЕЙ ДУШОЙ,МЫ РЕШИЛИ ЮБИЛЕЙ СУПРУГИ ОТМЕТИТЬ ИМЕННО ТАМ, ГДЕ НАМ ХОРОШО! ПРАЗДНИК УДАЛСЯ НА СЛАВУ. ПУТЕШЕСТВУЯ В НЕБОЛЬШОЙ ГРУППЕ, МЫ СМОГЛИ УВИДЕТЬ ЗНАКОМЫЕ МЕСТА В НОВОМ ЦВЕТЕ. БЕСЛАН,
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НАШ ЭКСКУРСОВОД, СМОГ ПОДАРИТЬ НАМ ПРАЗДНИК! ПРЫЖКИ С ТАРЗАНКИ, ЗАСНЕЖЕННАЯ РИЦА И СБОР МАНДАРИН В САДУ, СМОГЛИ УЛОЖИТЬСЯ В ОДИН НЕЗАБЫВАЕМЫЙ ДЕНЬ. НОВЫЙ АФОН ЗАВЕРШИЛ НАШЕ ПРЕДНОВОГОДНЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ. ПОЛНЫЙ ВОСТОРГ! ЗИМНЯЯ АБХАЗИЯ НЕ МЕНЕЕ ПРЕКРАСНА, ЧЕМ ЛЕТОМ! РЕКОМЕНДУЮ! ОТЛИЧНАЯ КОМАНДА! ВОДИТЕЛЬ ВАХТАНГ НА ВЫСОТЕ, ПРОФЕССИОНАЛ!

ЛЮБЯ АБХАЗИЮ ВСЕЙ ДУШОЙ,МЫ РЕШИЛИ ЮБИЛЕЙ СУПРУГИ ОТМЕТИТЬ ИМЕННО ТАМ, ГДЕ НАМ ХОРОШО! ПРАЗДНИК УДАЛСЯ НА
ЛЮБЯ АБХАЗИЮ ВСЕЙ ДУШОЙ,МЫ РЕШИЛИ ЮБИЛЕЙ СУПРУГИ ОТМЕТИТЬ ИМЕННО ТАМ, ГДЕ НАМ ХОРОШО! ПРАЗДНИК УДАЛСЯ НА
ЛЮБЯ АБХАЗИЮ ВСЕЙ ДУШОЙ,МЫ РЕШИЛИ ЮБИЛЕЙ СУПРУГИ ОТМЕТИТЬ ИМЕННО ТАМ, ГДЕ НАМ ХОРОШО! ПРАЗДНИК УДАЛСЯ НА
ЛЮБЯ АБХАЗИЮ ВСЕЙ ДУШОЙ,МЫ РЕШИЛИ ЮБИЛЕЙ СУПРУГИ ОТМЕТИТЬ ИМЕННО ТАМ, ГДЕ НАМ ХОРОШО! ПРАЗДНИК УДАЛСЯ НА
ЛЮБЯ АБХАЗИЮ ВСЕЙ ДУШОЙ,МЫ РЕШИЛИ ЮБИЛЕЙ СУПРУГИ ОТМЕТИТЬ ИМЕННО ТАМ, ГДЕ НАМ ХОРОШО! ПРАЗДНИК УДАЛСЯ НА
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Т
Добрый день, экскурсия удалась! Я давно собиралась в Абхазию, Наур отлично представил свою страну! Первое впечатление сложилось! Да интенсивно, да устали, но посмртрели максимум что можно было посмотреть, после плотного рабочего графика перезагрузка в ноль! Остались классные фотки и воспоминания. Наур, спасибо, ты сделал наш день!
Добрый день, экскурсия удалась! Я давно собиралась в Абхазию, Наур отлично представил свою страну! Первое впечатление
Добрый день, экскурсия удалась! Я давно собиралась в Абхазию, Наур отлично представил свою страну! Первое впечатление
Добрый день, экскурсия удалась! Я давно собиралась в Абхазию, Наур отлично представил свою страну! Первое впечатление
Добрый день, экскурсия удалась! Я давно собиралась в Абхазию, Наур отлично представил свою страну! Первое впечатление
Добрый день, экскурсия удалась! Я давно собиралась в Абхазию, Наур отлично представил свою страну! Первое впечатление
Добрый день, экскурсия удалась! Я давно собиралась в Абхазию, Наур отлично представил свою страну! Первое впечатление
Добрый день, экскурсия удалась! Я давно собиралась в Абхазию, Наур отлично представил свою страну! Первое впечатление
Добрый день, экскурсия удалась! Я давно собиралась в Абхазию, Наур отлично представил свою страну! Первое впечатление
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В
Мы в восторге! 12 часов пролетели незаметно. Посетили все обещанные локации, в процессе гид Азамат, за что ему отдельная благодарность❤️, организовано сопровождал группу и интересно рассказывал о каждой достопримечательности!
Этот день запомнится надолго.
Также выражаем благодарность водителю Тимуру, за безопасную поездку🙏
Мы в восторге! 12 часов пролетели незаметно. Посетили все обещанные локации, в процессе гид Азамат, за
Мы в восторге! 12 часов пролетели незаметно. Посетили все обещанные локации, в процессе гид Азамат, за
Мы в восторге! 12 часов пролетели незаметно. Посетили все обещанные локации, в процессе гид Азамат, за
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С
Прекрасный гид Оксана Маршрут живописный,все четко по времени и оч насыщено.
Прекрасный гид Оксана Маршрут живописный,все четко по времени и оч насыщено.
Прекрасный гид Оксана Маршрут живописный,все четко по времени и оч насыщено.
Прекрасный гид Оксана Маршрут живописный,все четко по времени и оч насыщено.
Прекрасный гид Оксана Маршрут живописный,все четко по времени и оч насыщено.
Прекрасный гид Оксана Маршрут живописный,все четко по времени и оч насыщено.
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Е
Отличная экскурсия, рекомендую с чистым сердцем. Хорошо составленная программа - много интересного, но есть время, если захочет группа, добавить что-то еще дополнительно, прекрасная организация (довезли до границы на одном транспорте,"под
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ручку" провели быстро через границу, пересадили на другой транспорт и т. п.), четко озвучивали тайминг (и почему так), очень приятная экскурсовод Санда и водитель Вахтанг - спасибо им еще раз большое. Нам повезло и с погодой - у моря тепло, на Рице живописные "швейцарские" сугробы, и вообще со всем:) Единственный совет туристам: не покупайте в Абхазии мимозу - ее запрещено перевозить через границу.

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