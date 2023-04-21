Из Сочи в Абхазию - по республике с душой

Насыщенная экскурсия на комфортном микроавтобусе по системе «всё включено»

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В группе до 20 человек вы отправитесь в большое путешествие по живописной Абхазии. Посетите Гагру и искупаетесь летом в прекрасной Пицунде. Отведаете местное вино и сыры, а на пасеке попробуете душистый абхазский мёд. Оцените красоту Юпшарского каньона, озера Рица и водопадов.

А также познакомитесь со святынями Нового Афона и сделаете атмосферные снимки у ж/д станции Псырцха.
Из Сочи в Абхазию - по республике с душой
Из Сочи в Абхазию - по республике с душой
Из Сочи в Абхазию - по республике с душой
Из Сочи в Абхазию - по республике с душой
Из Сочи в Абхазию - по республике с душой
Из Сочи в Абхазию - по республике с душой
Из Сочи в Абхазию - по республике с душой
Из Сочи в Абхазию - по республике с душой
Из Сочи в Абхазию - по республике с душой
Из Сочи в Абхазию - по республике с душой
Из Сочи в Абхазию - по республике с душой
Из Сочи в Абхазию - по республике с душой
Из Сочи в Абхазию - по республике с душой
Из Сочи в Абхазию - по республике с душой
Из Сочи в Абхазию - по республике с душой
Из Сочи в Абхазию - по республике с душой
Из Сочи в Абхазию - по республике с душой
Из Сочи в Абхазию - по республике с душой
Из Сочи в Абхазию - по республике с душой
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Знакомство с регионом в компании знатоков края

На экскурсии мы погрузим вас в атмосферу Абхазии, познакомим с её традициями, обычаями и историей. Мы пристально следим за качеством работы, в нашей команде — только лучшие гиды, которые откроют для вас гостеприимную Страну души увлекательно и с душой. В сопровождении местных жителей вы прочувствуете менталитет и ценности народов республики. И конечно, увидите достопримечательности, которые представляют гордость Абхазии.

План путешествия

🔹 Трансфер, знакомство с гидом и переход границы
🔹 Остановка в Гагре, осмотр Колоннады и ресторана Гагрипш
🔹 Лёгкий завтрак (чай с булочкой), дегустация вина и сыра
🔹 Летом экскурсия в Пицунду и свободное время для купания
🔹 Государственная пасека Абхазии «Медовый двор»
🔹 Голубое озеро/смотровая у реки Бзыбь, по желанию полёт на тарзанке
🔹 Каменный мешок, или Юпшарский каньон
🔹 Озеро Рица, обед с видом на озеро (в меню мамалыга с сыром, фасоль, копчёное мясо, компот)
🔹 Водопад Мужские слезы
🔹 Посещение Симоно-Кананитского монастыря
🔹 Новоафонский водопад
🔹 Ж/д станция Псырцха, храм Симона Кананита 6 века
🔹 Переход границы и трансфер обратно

Сезонные дополнительные опции (уточняйте актуальность при бронировании)

  • Подъём на смотровую площадку выше озера Рица
  • Водопады Молочный и Птичий клюв (40 минут)
  • Храм 10 века в селе Лыхны (30 минут)
  • Дача Сталина (30 минут)
  • Новоафонская пещера (1.5 часа)

Организационные детали

Что включено в стоимость, а что — нет

  • В цену входит трансфер с ближайших остановок в центральном районе Сочи и обратно; сопровождение профессионального гида; завтрак и традиционный обед; дегустации меда, сыра и вина; эко-сбор в Рицинский заповедник
  • Отдельно оплачивается официальная страховка гостя (по желанию) — вы можете обратиться за оформлением к нам, а также дополнительные сезонные опции и развлечения
  • Экскурсию с трансфером из Адлера или Олимпийского парка вы можете заказать здесь

Детали программы

  • Поездка проходит в группе до 20 человек, на новом комфортном микроавтобусе Mercedes Sprinter с кондиционером и аптечкой
  • Новоафонский монастырь закрывают для посещения по понедельникам, в эти дни мы подъезжаем к комплексу и осматриваем его снаружи.
  • Посещение Пицунды — только в тёплое время года, если будем успевать по таймингу. Если нет — для купания остановимся в Новом Афоне.

Как проходим границу с Абхазией (правила въезда вы увидите в билете)

  • Абхазия на сегодняшний день открыта только для граждан России
  • Гид вас будет сопровождать при пересечении границы
  • В сезон мы за свой счёт организуем два трансфера: один до российской границы, другой уже с абхазской. Чтобы группа не ожидала контроль транспорта, который зачастую длится дольше, чем проверка самих гостей

Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды.

ежедневно в 06:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в центральном районе Сочи
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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