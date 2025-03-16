Авторский аудиогид по Сочи | Sам Гид

Прогуляйся по достопримечательностям Сочи с интересом и в своем темпе с Sам Гид! Сочи – это самый крупный город-курорт, один из крупнейших бальнеологических курортов мира, который расположен на черноморском побережье Западного Кавказа и единственный круглогодичный курорт России.
Авторский аудиогид по Сочи | Sам Гид
Авторский аудиогид по Сочи | Sам Гид
Авторский аудиогид по Сочи | Sам Гид
Ближайшие даты:
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Время начала: 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30, 20:30

Описание аудиогида

Откройте мир с Sам Гид

Sам Гид — это ваш персональный путеводитель и аудиогид, который всегда под рукой! Этот инструмент создан для тех, кто хочет самостоятельно исследовать достопримечательности и наслаждаться путешествием в своем ритме.

Преимущества аудиогида Sам Гид

Аудиогид Sам Гид предлагает вам уникальную возможность:

  • Изучать достопримечательности в удобное для вас время;
  • Выбирать маршрут и темп прогулки;
  • Не зависеть от экскурсоводов и групп;
  • Делать остановки для отдыха, кофе или покупки сувениров;
  • Менять последовательность посещения объектов по своему желанию.

Удобство и доступность

С Sам Гид вы становитесь своим собственным гидом! В приложении собраны наиболее популярные достопримечательности и знаковые места, что позволяет вам легко планировать свой маршрут.

Каждому объекту прикреплена ссылка на карту, что поможет вам построить маршрут из вашего текущего местоположения. Также указаны официальные сайты (если они имеются), где можно узнать часы работы, стоимость билетов и другую полезную информацию.

Исследуйте мир по-новому!

Не упустите возможность открыть для себя новые горизонты с Sам Гид. Это ваш шанс погрузиться в атмосферу путешествий и самостоятельно выбирать, как именно вы хотите исследовать мир!

Можете использовать Sам Гид прямо сейчас, не дожидаясь моего ответа. Подтвердите заказ на Спутнике, оплатите его в боте Телеграм@SamGid_SubBot, доступ к аудиогиду и чек получите сразу, автоматически.

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • 1 Навагинская площадь
  • 2 Талисманы олимпиады
  • 3 Памятник Александру ll
  • 4 Телеграф
  • 5 Лестница истории
  • 6 Дом Политиди
  • 7 Фортъ
  • 8 Собор Архангела Михаила
  • 9 Дом Князя Юсупова
  • 10 Дом Прилуковых
  • 11 Дом Гордона
  • 12 Пловец и дельфин
  • 13 Сочинский маяк
  • 14 Морской порт
  • 15 Ротонда
Что включено
  • 2-х недельный доступ к аудиогиду
Где начинаем и завершаем?
Начало: Навагинская площадь, Советская ул., 26А, Сочи
Завершение: Несебрская ул., 5, стр. 9, микрорайон Центральный, Сочи
Когда и сколько длится?
Когда: Можете использовать Sам Гид прямо сейчас, не дожидаясь моего ответа. Подтвердите заказ на Спутнике, оплатите его в боте Телеграм@SamGid_SubBot, доступ к аудиогиду и чек получите сразу, автоматически.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
  • Здравствуйте
  • Доступ к путеводителям и аудиогидам Sам Гид Вы получаете сразу после полной оплаты в Телеграм боте Sам Гид - https://t me/SamGid-SubBot
  • Если у Вас есть вопрос - напишите сюда https://t me/Sam-Gid
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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