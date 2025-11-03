Эта программа — идеальный вариант, если вы остановились в Адлере или Сириусе и решили осмотреть центр Большого Сочи.
За один день вы увидите самое главное: от олимпийского наследия и древних лесов до панорамных видов и архитектурных жемчужин.
Вы не просто оцените знаковые городские объекты, но поймёте, как, когда и зачем создавался Сочи — город-сад и город-мечта нескольких поколений.
Описание экскурсии
Наш маршрут будет чётко выстроен и насыщен событиями. Вас ждёт комфортное перемещение на автомобиле и увлекательные прогулки в следующих локациях:
- Олимпийский парк — знакомство с наследием Игр. Вы увидите грандиозные спортивные объекты, знаменитые трассы и ощутите масштаб этого места. Я расскажу о том, как Олимпиада изменила облик всего региона
- Тисо-самшитовая роща — погружение в доисторическую эпоху. Это не просто лес, а живой памятник природы, которому миллионы лет. Сотрудник заповедника проведёт вступительную беседу, после чего вы самостоятельно пройдёте по Малому кольцу (примерно 1,5 часа) среди реликтовых тисов и самшитов
- Гора Ахун — хотя смотровая башня временно закрыта, это не лишит нас лучших видов. Мы поднимемся на колесо обозрения, откуда откроются шикарные панорамы на море и Главный Кавказский хребет
- Променад у моря — в зависимости от обстановки (погоды и сезонной загруженности) мы прогуляемся по оживлённому Морскому порту или тенистому парку «Ривьера»
- *Парк «Дендрарий» (самостоятельное посещение). Здесь наш маршрут завершится. Я помогу сориентироваться с билетами и подробно объясню, как добраться обратно в Адлер или Сириус на автобусе, электричке или такси.
Организационные детали
- Поездка проходит на кроссовере Hyundai Creta. Есть детское кресло и бустер
- Дополнительные расходы — входные билеты:
— тисо-самшитовая роща — 300 ₽ взрослый, 150 ₽ — дети 7-12 лет, дети до 7 лет бесплатно
— колесо обозрения на горе Ахун — 600 ₽ с чел.
— вход в нацпарк — 250 ₽, дети до 18 лет бесплатно
— парк «Дендрарий»: 500 ₽ взрослый, 250 ₽ — дети 7-14 лет (потребуется подтверждающий документ)
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Адлере, Сириусе
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Алексей — Организатор в Сочи
Провёл экскурсии для 121 туриста
Я живу в Сочи с 2014 года, но знаю его с детства, когда приезжал сюда на краевые и всесоюзные соревнования по лёгкой атлетике. Я люблю жизнь, люблю спорт, юмор, детей, историю, люблю Сочи, веду здоровый образ жизни. Представляю агентство, которое работает как с группами, так и с индивидуальными путешественниками. Безопасность и прекрасные впечатления гарантируем. Ждём вас в гости!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анастасия
3 ноя 2025
Экскурсия прошла отлично. Все понравилось. Алексея рекомендую 👍
