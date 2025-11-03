Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы

Эта программа — идеальный вариант, если вы остановились в Адлере или Сириусе и решили осмотреть центр Большого Сочи.



За один день вы увидите самое главное: от олимпийского наследия и древних лесов до панорамных видов и архитектурных жемчужин.



Вы не просто оцените знаковые городские объекты, но поймёте, как, когда и зачем создавался Сочи — город-сад и город-мечта нескольких поколений.