Что вас ждет

Путешествие на родину Русского чая

Солох-Аул — село, с которого началась история чая в Сочи. Солох-Аул — небольшое, но очень интересное местечко в Лазаревском районе Большого Сочи. Он расположен в горах над Дагомысом, на высоте 660 метров над уровнем моря, на берегу реки Шахе.

Монастырь Крестовая пустынь и святой источник

Монастырь, основанный в 1997 г., располагается на горе, откуда открывается отличный вид на окрестности. По рассказам старожилов, перед революцией здесь жили монахи-отшельники.

Усадьба-музей Иуды Кошмана

Именно благодаря этому человеку Солох-Аул и прославился когда-то, т. к. стал родиной русского чая. Здесь Иуда Кошман посадил первые чайные кусты, на своём участке, в 1901 году.

Остановись, мгновение

Сочинский национальный парк — идеальное место для фотопрогулки. Разнообразие природных богатств в нем безгранично! Я поймаю в объектив самые тонкие и душевные моменты прогулки, ваши улыбки, эмоции и, быть может, признания в любви. А также подскажу, где встретить самый красивый закат и отвечу на все интересующие вас вопросы.

Важно знать

В стоимость экскурсии включено:

трансфер из Сочи,

от 60 фотографий (в течение двух недель после фотопрогулки вы получите в обработке на Яндекс. диске).

Туристы оплачивают самостоятельно: