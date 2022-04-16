Фотопутешествие в Солох-Аул

Солох-Аул - село, с которого началась история чая в Сочи

Для красивых фото
Солох-Аул — село, с которого началась история чая в Сочи.

Солох-Аул — небольшое, но очень интересное местечко в Лазаревском районе Большого Сочи.

Он расположен в горах над Дагомысом, на высоте 660 метров над уровнем моря, на берегу реки Шахе.
Фотопутешествие в Солох-Аул
Фотопутешествие в Солох-Аул
Фотопутешествие в Солох-Аул
Фотопутешествие в Солох-Аул
Фотопутешествие в Солох-Аул
Фотопутешествие в Солох-Аул

Что вас ожидает 🤩

  • Солох-Аул
  • Монастырь Крестовая пустынь и святой источник
  • Усадьба-музей Иуды Кошмана
Что вас ждет

Путешествие на родину Русского чая

Солох-Аул — село, с которого началась история чая в Сочи. Солох-Аул — небольшое, но очень интересное местечко в Лазаревском районе Большого Сочи. Он расположен в горах над Дагомысом, на высоте 660 метров над уровнем моря, на берегу реки Шахе.
Монастырь Крестовая пустынь и святой источник
Монастырь, основанный в 1997 г., располагается на горе, откуда открывается отличный вид на окрестности. По рассказам старожилов, перед революцией здесь жили монахи-отшельники.

Усадьба-музей Иуды Кошмана

Именно благодаря этому человеку Солох-Аул и прославился когда-то, т. к. стал родиной русского чая. Здесь Иуда Кошман посадил первые чайные кусты, на своём участке, в 1901 году.

Остановись, мгновение

Сочинский национальный парк — идеальное место для фотопрогулки. Разнообразие природных богатств в нем безгранично! Я поймаю в объектив самые тонкие и душевные моменты прогулки, ваши улыбки, эмоции и, быть может, признания в любви. А также подскажу, где встретить самый красивый закат и отвечу на все интересующие вас вопросы.
Важно знать

В стоимость экскурсии включено:

  • трансфер из Сочи,
  • от 60 фотографий (в течение двух недель после фотопрогулки вы получите в обработке на Яндекс. диске).

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • вход в парк (500 руб. /чел.),
  • подъём на шаре по желанию: 1 500 руб. в группе, 7 000 руб. индивидуально,
  • зиплайн — 1500 руб.,
  • трансфер из Адлера и Олимпийского.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер из Сочи
  • От 60 фотографий (в течение двух недель после фотопрогулки вы получите в обработке на Яндекс. диске)
Что не входит
  • Вход в парк (500 руб. /чел.)
  • Подъём на шаре по желанию: 1 500 руб. в группе, 7 000 руб. индивидуально
  • Зиплайн — 1500 руб.
  • Трансфер из Адлера и Олимпийского
Место начала и завершения?
Сочи
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно с 14:00
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Ежедневно с 14:00

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