Что вас ждет
Путешествие на родину Русского чая
Солох-Аул — село, с которого началась история чая в Сочи. Солох-Аул — небольшое, но очень интересное местечко в Лазаревском районе Большого Сочи. Он расположен в горах над Дагомысом, на высоте 660 метров над уровнем моря, на берегу реки Шахе.
Монастырь Крестовая пустынь и святой источник
Монастырь, основанный в 1997 г., располагается на горе, откуда открывается отличный вид на окрестности. По рассказам старожилов, перед революцией здесь жили монахи-отшельники.
Усадьба-музей Иуды Кошмана
Именно благодаря этому человеку Солох-Аул и прославился когда-то, т. к. стал родиной русского чая. Здесь Иуда Кошман посадил первые чайные кусты, на своём участке, в 1901 году.
Остановись, мгновение
Сочинский национальный парк — идеальное место для фотопрогулки. Разнообразие природных богатств в нем безгранично! Я поймаю в объектив самые тонкие и душевные моменты прогулки, ваши улыбки, эмоции и, быть может, признания в любви. А также подскажу, где встретить самый красивый закат и отвечу на все интересующие вас вопросы.
Важно знать
В стоимость экскурсии включено:
- трансфер из Сочи,
- от 60 фотографий (в течение двух недель после фотопрогулки вы получите в обработке на Яндекс. диске).
Туристы оплачивают самостоятельно:
- вход в парк (500 руб. /чел.),
- подъём на шаре по желанию: 1 500 руб. в группе, 7 000 руб. индивидуально,
- зиплайн — 1500 руб.,
- трансфер из Адлера и Олимпийского.