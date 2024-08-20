Д Дарья Огромное спасибо Елене, за столько прекрасную и познавательную экскурсию! Елена удивительный человек! Знает очень многое о городе Сочи! Всем советую!

М Майя Спасибо Елене за великолепный день. Полностью оправдались ожидания, и даже больше. Спасибо за неожиданные бонусы (купание в горной реке). Легко и профессионально. Прекрасный собеседник, программа разносторонняя, подобранная под наши запросы. Плюс Елене, как отличному водителю. Однозначно рекомендуем!

С Софья Интересная экскурсия! Слушали, не пропуская ни слова. Глубокие и разносторонние знания материала. Будем рекомендовать.

В Виктория «Шри Ланка» в Сочи. Ездили на экскурсию в Солох аул, вдвоём с дочкой 5 лет. Елена подарила нам очень красивый день, во всех отношениях. Виды потрясающие, особенно в Солох аул парке, много природы, вкусная еда, День прошёл на одном дыхании. Елена, не прощаюсь, спасибо большое.

М Матвей Поездкой остались очень довольны. Благодарим.

П Полина Елена отличный экскурсовод! Комфортный собеседник и знающий специалист! За фотографии отдельная благодарность.

Л Любовь Экскурсия в Солох аул понравилась. Нестандартный маршрут, составлен и проведен четко под наш запрос. Елена доброжелательный и любящий свою работу экскурсовод. Спасибо! Будем рекомендовать.

Л Людмила Очень содержательная экскурсия. Учтены все наши пожелания! Рекомендую!

В Вероника Это был лучший день нашего отдыха в Сочи. Рекомендуем гида Елену, и ее услуги фотографа.

Д Дарина Было душевно. Елена внимательна ко всем деталям. Радость от этого путешествия. Вернемся к ней.

М МихаилЕлена Спасибо Елене, за экскурсию в Солох аул. Чаепитие на чайной плантации, в окружении векового тиса и липы. История Кошмана и русского чая, дагомысские корыта и зиплайн над рекой. Для нас это новый Сочи от Елены. Благодарим за отдых. Рекомендуем к посещению.