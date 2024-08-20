Индивидуальная экскурсия в Солох-Аул предлагает погрузиться в удивительные места природы в окружении Колхидского леса.
В программе — озера любви с каскадными водопадами, чайные плантации, мужской монастырь «Крестовая пустынь» и святой источник. Завершается тур в аутентичном кафе с видом на кавказские горы и реку Шахе.
В программе — озера любви с каскадными водопадами, чайные плантации, мужской монастырь «Крестовая пустынь» и святой источник. Завершается тур в аутентичном кафе с видом на кавказские горы и реку Шахе.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсии
Индивидуальная экскурсия в Солох-АулАтмосферная экскурсия по благодатным местам, в окружении Колхидского леса, каскадных купелей, горных рек и сказочных пейзажей. Что вас ждет:Дорога на Солох-Аул проходит живописному серпантину, продолжительность пути около 40 минут от центра Сочи.
- «Озера любви» в прохладе реликтового леса. Вас встретят каскадные водопады. Чистая вода в них переливается на солнце яркими красками. Это отличное место для отдыха, где можно искупаться и провести незабываемую фотоссесию.
- Первая чайная плантация Сочи. История знаменитого Краснодарского чая. Благодать в тени векового тиса, чаепитие на веранде усадьбы И. Кошмана • Действующий мужской монастырь «Крестовая пустынь». Храм Воздвижения Животворящего Креста Господня Это место еще называют Русским Афоном — оно для тех, кто ищет свою дорогу к Храму.
- Святой источник, названный в честь великомученика и целителя Пантелеймона. Яркий ландшафт окунает в дикую природу этих мест. Святая вода со слов прихожан, помогает в телесных и душевных недугах.
- Родина русского чая. Музей-усадьба основателя плантаций самого северного чая в мире, Иуды Кошмана. Это путешествие для любознательных гурманов: потрясающие истории о великом чайном пути в России, и душистый солох-аульский чай с русскими блинами.
- Солохаул парк. Фотогеничные чайные плантации на фоне горы Фишт, катание на БТР по тайным Колхидским тропам. Ассортимент активностей: зиплайны, привязной полет на воздушном шаре, веревочные парки.
• Окончание тура — «На краю земли». Аутентичное кафе кавказской кухни на высоте птичьего полета, с видом на кавказские горы и русло реки Шахе. Важная информация:
- Внимание! По вашему желанию, последовательность посещения объектов может меняться и дополняться.
- Обяательно надевайте удобную обувь.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дагомысские корыта
- Первая чайная плантация Сочи И. Кошмана
- Действующий мужской монастырь «Крестовая пустынь»
- Святой источник, названный в честь великомученика и целителя Пантелеймона
- Музей-усадьба основателя плантаций самого северного чая в мире, Иуды Кошмана
- Солохаул парк (по запросу)
- Аутентичное кафе кавказской кухни на высоте птичьего полета «На краю земли»
- Внимание! По вашему желанию, последовательность посещения объектов может меняться и дополняться
Что включено
- Трансфер на автомобиле повышенного комфорта из Сочи, Дагомыса и обратно
- Услуги гида-водителя (профессиональный экскурсовод, водитель со стажем более десяти лет)
Что не входит в цену
- Входные билеты на рекреационные объекты в Сочинском национальном парке
- Трансфер из Адлера и Красной поляны оплачивается дополнительно
- Билеты на экскурсионные объекты
Место начала и завершения?
По адресу туриста
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Удобная обувь обязательна
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 12 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Дарья
20 авг 2024
Огромное спасибо Елене, за столько прекрасную и познавательную экскурсию! Елена удивительный человек! Знает очень многое о городе Сочи! Всем советую!
М
Майя
20 июл 2024
Спасибо Елене за великолепный день. Полностью оправдались ожидания, и даже больше. Спасибо за неожиданные бонусы (купание в горной реке). Легко и профессионально. Прекрасный собеседник, программа разносторонняя, подобранная под наши запросы. Плюс Елене, как отличному водителю. Однозначно рекомендуем!
С
Софья
19 июл 2024
Интересная экскурсия! Слушали, не пропуская ни слова. Глубокие и разносторонние знания материала. Будем рекомендовать.
В
Виктория
17 июл 2024
«Шри Ланка» в Сочи. Ездили на экскурсию в Солох аул, вдвоём с дочкой 5 лет. Елена подарила нам очень красивый день, во всех отношениях. Виды потрясающие, особенно в Солох аул парке, много природы, вкусная еда, День прошёл на одном дыхании. Елена, не прощаюсь, спасибо большое.
М
Матвей
8 июл 2024
Поездкой остались очень довольны. Благодарим.
П
Полина
6 июл 2024
Елена отличный экскурсовод! Комфортный собеседник и знающий специалист! За фотографии отдельная благодарность.
Л
Любовь
3 июл 2024
Экскурсия в Солох аул понравилась. Нестандартный маршрут, составлен и проведен четко под наш запрос. Елена доброжелательный и любящий свою работу экскурсовод. Спасибо! Будем рекомендовать.
Л
Людмила
2 июл 2024
Очень содержательная экскурсия. Учтены все наши пожелания! Рекомендую!
В
Вероника
2 июл 2024
Это был лучший день нашего отдыха в Сочи. Рекомендуем гида Елену, и ее услуги фотографа.
Д
Дарина
2 июл 2024
Было душевно. Елена внимательна ко всем деталям. Радость от этого путешествия. Вернемся к ней.
М
МихаилЕлена
2 июл 2024
Спасибо Елене, за экскурсию в Солох аул. Чаепитие на чайной плантации, в окружении векового тиса и липы. История Кошмана и русского чая, дагомысские корыта и зиплайн над рекой. Для нас это новый Сочи от Елены. Благодарим за отдых. Рекомендуем к посещению.
П
Петр
1 мая 2024
Прекрасная экскурсия в Солох аул. Очень оперативно обо всем договорились. Благодарим.
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