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знающий его историю. Своей любовью к городу она с удовольствием делится с его гостями. Сочи - город, где всё пропитано романтикой случайных встреч, взглядов, вздохов, любовью. Любили и страдали здесь и простые смертные, и "небожители". Именно этому посвящена экскурсия. Очень рекомендуем эксурсию не только романтикам, но и всем, кто отдыхает в Сочи.