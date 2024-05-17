1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3.5 часа
Обзорная экскурсия по Сочи
Невероятный коктейль, вкусов, цветов, традиций и культур и уютная атмосфера приморского города
Начало: Центральный район Сочи
«Эклектика русского модерна, отразившаяся в ансамблях дач и усадьб конца 19-го начала 20 века»
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
от 6 000₽ за всё до 12 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Сочи для романтиков
Услышать трогательные сюжеты о любви у Черного моря и пройти по следам Высоцкого и Маяковского
Начало: У центрального входа в парк Ривьера Сочи
«Вы осмотрите красивейшую усадьбу в мавританском стиле с домашним летним театром, посетите мемориальную гостиную с обстановкой 1940-1950 годов и рассмотрите предметы одежды и быта, принадлежавшие любимой певице И»
Завтра в 15:00
9 июня в 15:00
5 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5.5 часов
Из Сочи - в аутентичный Солох-Аул
Усадьба чайного первопроходца, плантации, Крестовая пустынь и святой источник среди южных гор
Начало: в центральном Сочи
«🌿 Усадьба Иуды КошманаВ небольшом домике вы увидите старинные предметы для заготовки чая и не только: первые чайные коробочки, примитивные машинки для стрижки кустов»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
15 000₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия17 мая 2024Экскурсия нам очень понравилась! Спасибо Светлане!
- ЕЕлена11 декабря 2023Экскурсия о романтическом Сочи нам очень понравилась, за что огромное спасибо гиду Светлане. Это человек, безгранично любящий свой город и
- ННаталья20 августа 2023Приятная и познавательная прогулка! Светлана отличный рассказчик и организатор, любит и знает город. Спасибо!
- ИИнна30 июля 2023Экскурсию для нашей компании провела Ирина. Могу сказать, что были на прогулке в приятной компании, во время которой узнали много
- ООксана26 апреля 2023Приятная прогулка с человеком увлечённым и любящим свой город. В Сочи были первый раз. Было информативно, интересно и красиво) Сергею спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Усадьбы и дворцы»
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