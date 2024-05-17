Экскурсии по усадьбам и дворцам Сочи

Найдено 3 экскурсии в категории «Усадьбы и дворцы» в Сочи, цены от 5 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Обзорная экскурсия по Сочи
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
95 отзывов
Обзорная экскурсия по Сочи
Невероятный коктейль, вкусов, цветов, традиций и культур и уютная атмосфера приморского города
Начало: Центральный район Сочи
«Эклектика русского модерна, отразившаяся в ансамблях дач и усадьб конца 19-го начала 20 века»
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
от 6 000 за всё до 12 чел.
Сочи для романтиков
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
7 отзывов
Сочи для романтиков
Услышать трогательные сюжеты о любви у Черного моря и пройти по следам Высоцкого и Маяковского
Начало: У центрального входа в парк Ривьера Сочи
«Вы осмотрите красивейшую усадьбу в мавританском стиле с домашним летним театром, посетите мемориальную гостиную с обстановкой 1940-1950 годов и рассмотрите предметы одежды и быта, принадлежавшие любимой певице И»
Завтра в 15:00
9 июня в 15:00
5 000 за всё до 4 чел.
Из Сочи - в аутентичный Солох-Аул
🚗 На машине
Индивидуальная
5.5 часов
Из Сочи - в аутентичный Солох-Аул
Усадьба чайного первопроходца, плантации, Крестовая пустынь и святой источник среди южных гор
Начало: в центральном Сочи
«🌿 Усадьба Иуды КошманаВ небольшом домике вы увидите старинные предметы для заготовки чая и не только: первые чайные коробочки, примитивные машинки для стрижки кустов»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
15 000 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    17 мая 2024
    Сочи для романтиков
    Экскурсия нам очень понравилась! Спасибо Светлане!
  • Е
    Елена
    11 декабря 2023
    Сочи для романтиков
    Экскурсия о романтическом Сочи нам очень понравилась, за что огромное спасибо гиду Светлане. Это человек, безгранично любящий свой город и
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    знающий его историю. Своей любовью к городу она с удовольствием делится с его гостями. Сочи - город, где всё пропитано романтикой случайных встреч, взглядов, вздохов, любовью. Любили и страдали здесь и простые смертные, и "небожители". Именно этому посвящена экскурсия. Очень рекомендуем эксурсию не только романтикам, но и всем, кто отдыхает в Сочи.

  • Н
    Наталья
    20 августа 2023
    Сочи для романтиков
    Приятная и познавательная прогулка! Светлана отличный рассказчик и организатор, любит и знает город. Спасибо!
  • И
    Инна
    30 июля 2023
    Обзорная экскурсия по Сочи
    Экскурсию для нашей компании провела Ирина. Могу сказать, что были на прогулке в приятной компании, во время которой узнали много
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    нового и интересного. Как-то сразу оказались вовлечены в разговор о городе, который для гида родной. Прогулялись по самым знаковым местам города-курорта, рады, что сочетаем пляжный отдых с туристическим и познавательным. Спасибо за экскурсию!

  • О
    Оксана
    26 апреля 2023
    Обзорная экскурсия по Сочи
    Приятная прогулка с человеком увлечённым и любящим свой город. В Сочи были первый раз. Было информативно, интересно и красиво) Сергею спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Усадьбы и дворцы»

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  7. Юпшарский каньон
  8. Гора Ахун
  9. Зимний Театр
  10. Морской вокзал
Сколько стоит экскурсия по Сочи в июне 2024
Сейчас в Сочи в категории "Усадьбы и дворцы" можно забронировать 3 экскурсии от 5 000 до 15 000. Туристы уже оставили гидам 102 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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