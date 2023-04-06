Из Сочи - в аутентичный Солох-Аул

Усадьба чайного первопроходца, плантации, Крестовая пустынь и святой источник среди южных гор

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Отправляемся в живописные окрестности Сочи! Туда, где нетуристические деревеньки и сёла, затерянные среди холмов, хранят душу нашего города. Солох-Аул — именно такое место, а по совместительству — родина русского чая. Здесь «не пахнет» коммерцией, а особая энергетика подарит вам умиротворение и покой.

Вы насладитесь природой, узнаете больше о производстве чая в России и при желании окунётесь в воды источника.
Из Сочи - в аутентичный Солох-Аул
Из Сочи - в аутентичный Солох-Аул
Из Сочи - в аутентичный Солох-Аул
Из Сочи - в аутентичный Солох-Аул
Из Сочи - в аутентичный Солох-Аул
Из Сочи - в аутентичный Солох-Аул
Из Сочи - в аутентичный Солох-Аул
Из Сочи - в аутентичный Солох-Аул
Из Сочи - в аутентичный Солох-Аул
Из Сочи - в аутентичный Солох-Аул
Из Сочи - в аутентичный Солох-Аул
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Описание

Что вас ожидает

Примерно за час мы доедем до Солох-Аула, где время словно остановилось. По пути я расскажу вам о жизни в Сочи, об истории края. Постоянный аккомпанемент нашему путешествию — безудержная южная природа: чинаровые леса, красные деревья, рододендроны понтийские, свисающий мох-бородач и священные дубы!

🌿 Усадьба Иуды Кошмана
В небольшом домике вы увидите старинные предметы для заготовки чая и не только: первые чайные коробочки, примитивные машинки для стрижки кустов. На территории вас встретят сами чайные кусты, краснокнижные растения, тюльпановое дерево, уникальные розы. Вы узнаете историю крестьянина Иуды Кошмана, а ещё продегустируете местный чай с домашними блинами, вареньем и мёдом — всё натурально и очень вкусно!

⛪️ Мужской монастырь «Крестовая Пустынь»
Эдакая частичка Афона на Кавказе! В конце 19 в. здесь поселились монахи-отшельники, а после революции, скрываясь от репрессий, — иноки с Новоафонского монастыря. Вы прогуляетесь по территории, заглянете в церковь и ощутите умиротворение.

💧 Святой источник великомученика Пантелеймона
Здесь расположены 4 купели с горной ледяной водой, которая обладает целительным свойством. Вы сможете окунуться, взбодриться, закалиться.

🍽 А поужинать предлагаю в ресторане «На краю Земли». Назван он не просто так — это панорамная площадка с видом горы и долину реки Шахе.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Subaru Impreza
  • Я заберу вас из удобного вам места в центральном Сочи и по окончании отвезу обратно. Трансфер из других районов, Адлера и Красной Поляны — за дополнительную плату.
  • По запросу экскурсия может быть проведена для группы от 4 человек и на машине бизнес-класса, условия уточняйте в переписке
  • Вход в усадьбу Иуды Кошмана оплачивается отдельно — до 50 руб. /чел.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в центральном Сочи
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Летние
Горы
Природа и пейзажи
Религиозные
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Монастыри, церкви, храмы
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Смотровые площадки
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