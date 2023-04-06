Усадьба чайного первопроходца, плантации, Крестовая пустынь и святой источник среди южных гор
Вы насладитесь природой, узнаете больше о производстве чая в России и при желании окунётесь в воды источника.
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Описание
Что вас ожидает
Примерно за час мы доедем до Солох-Аула, где время словно остановилось. По пути я расскажу вам о жизни в Сочи, об истории края. Постоянный аккомпанемент нашему путешествию — безудержная южная природа: чинаровые леса, красные деревья, рододендроны понтийские, свисающий мох-бородач и священные дубы!
🌿 Усадьба Иуды Кошмана
В небольшом домике вы увидите старинные предметы для заготовки чая и не только: первые чайные коробочки, примитивные машинки для стрижки кустов. На территории вас встретят сами чайные кусты, краснокнижные растения, тюльпановое дерево, уникальные розы. Вы узнаете историю крестьянина Иуды Кошмана, а ещё продегустируете местный чай с домашними блинами, вареньем и мёдом — всё натурально и очень вкусно!
⛪️ Мужской монастырь «Крестовая Пустынь»
Эдакая частичка Афона на Кавказе! В конце 19 в. здесь поселились монахи-отшельники, а после революции, скрываясь от репрессий, — иноки с Новоафонского монастыря. Вы прогуляетесь по территории, заглянете в церковь и ощутите умиротворение.
💧 Святой источник великомученика Пантелеймона
Здесь расположены 4 купели с горной ледяной водой, которая обладает целительным свойством. Вы сможете окунуться, взбодриться, закалиться.
🍽 А поужинать предлагаю в ресторане «На краю Земли». Назван он не просто так — это панорамная площадка с видом горы и долину реки Шахе.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Subaru Impreza
- Я заберу вас из удобного вам места в центральном Сочи и по окончании отвезу обратно. Трансфер из других районов, Адлера и Красной Поляны — за дополнительную плату.
- По запросу экскурсия может быть проведена для группы от 4 человек и на машине бизнес-класса, условия уточняйте в переписке
- Вход в усадьбу Иуды Кошмана оплачивается отдельно — до 50 руб. /чел.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в центральном Сочи
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5.5 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.