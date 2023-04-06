Отправляемся в живописные окрестности Сочи! Туда, где нетуристические деревеньки и сёла, затерянные среди холмов, хранят душу нашего города. Солох-Аул — именно такое место, а по совместительству — родина русского чая. Здесь «не пахнет» коммерцией, а особая энергетика подарит вам умиротворение и покой. Вы насладитесь природой, узнаете больше о производстве чая в России и при желании окунётесь в воды источника.

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Описание

Что вас ожидает

Примерно за час мы доедем до Солох-Аула, где время словно остановилось. По пути я расскажу вам о жизни в Сочи, об истории края. Постоянный аккомпанемент нашему путешествию — безудержная южная природа: чинаровые леса, красные деревья, рододендроны понтийские, свисающий мох-бородач и священные дубы!

🌿 Усадьба Иуды Кошмана

В небольшом домике вы увидите старинные предметы для заготовки чая и не только: первые чайные коробочки, примитивные машинки для стрижки кустов. На территории вас встретят сами чайные кусты, краснокнижные растения, тюльпановое дерево, уникальные розы. Вы узнаете историю крестьянина Иуды Кошмана, а ещё продегустируете местный чай с домашними блинами, вареньем и мёдом — всё натурально и очень вкусно!

⛪️ Мужской монастырь «Крестовая Пустынь»

Эдакая частичка Афона на Кавказе! В конце 19 в. здесь поселились монахи-отшельники, а после революции, скрываясь от репрессий, — иноки с Новоафонского монастыря. Вы прогуляетесь по территории, заглянете в церковь и ощутите умиротворение.

💧 Святой источник великомученика Пантелеймона

Здесь расположены 4 купели с горной ледяной водой, которая обладает целительным свойством. Вы сможете окунуться, взбодриться, закалиться.

🍽 А поужинать предлагаю в ресторане «На краю Земли». Назван он не просто так — это панорамная площадка с видом горы и долину реки Шахе.

Организационные детали