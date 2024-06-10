Говоря научным языком, купель — это чашеобразное углубление в русле горной реки, где её течение заметно замедляется.
На практике это идеальное место, чтобы окунуться в освежающую воду, взбодриться, ощутить прилив сил и почувствовать себя частью окружающей природы. Я с радостью вам в этом помогу!
На практике это идеальное место, чтобы окунуться в освежающую воду, взбодриться, ощутить прилив сил и почувствовать себя частью окружающей природы. Я с радостью вам в этом помогу!
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Купель в Красной Поляне
Первая купель, которую мы посетим, расположена в Красной Поляне на высоте около 1000 м. Чтобы добраться до неё, нам нужно будет 20 минут пройти в горку по тенистому лесу. Но этот небольшой треккинг с лихвой компенсируют освежающие воды купели и панорамный вид на плато Псехако.
Купель в Кавказском заповеднике
Вторую купель образует река Бешенка, чьи истоки находятся на склонах горы Ачишхо. Путь к ней займёт около получаса, дорога проходит по лиственном лесу с плавным набором высоты. По пути я расскажу немного про историю Кавказского заповедника. А после купания угощу вас согревающим чаем.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на автомобиле Mitsubishi Outlander. Транспорт включён в стоимость.
- Температура в купелях до 10 градусов
- Купели природные, рядом нет стационарных раздевалок и душевых. С собой необходимо иметь полотенце и сменный комплект одежды. Выберите удобную обувь с нескользкой подошвой и закрытым носом, чтобы не поранить пальцы о случайные камни.
в понедельник в 09:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В посёлке Красная Поляна на остановке «Горный воздух»
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 09:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 11 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олег — ваш гид в Сочи
Всем привет! Меня зовут Олег. В Красную Поляну я впервые попал после Олимпиады в 2015 году — приехал на работу горнолыжным инструктором на курорт Роза Хутор. Сразу прочувствовал изюминку этого места: сочетание гор и моря. Оно удерживает меня здесь до сих пор и делает его самым лучшим в стране. А о лучшем всегда приятно рассказывать и влюблять в него.Задать вопрос
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