1 чел.
По популярности
Групповая
10 часов
Золотая коллекция Абхазии - экскурсия из Сочи на микроавтобусе
В группе до 18 человек вы посетите визитные карточки Абхазии: лазурные озёра, водопады, ущелья и тропические парки. Насладитесь природой и историей региона
Начало: На остановках по центральным улицам Сочи, Адлера и...
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
1 500₽ за человека
скидка
10%
Групповая
13 часов
«Сокровище Апсны»: путешествие по Золотому кольцу Абхазии
Погрузитесь в атмосферу Абхазии: горы, озёра и древние храмы ждут вас на экскурсии «Сокровище Апсны»
Начало: От ближайшей к вам остановки
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
18001 620₽ за человека
Групповая
12 часов
От пальм к заснеженным вершинам: день Абхазии (из Сочи)
Откройте для себя красоты Абхазии: Озеро Рица, Новоафонский монастырь, каньоны и водопады. Погрузитесь в атмосферу Кавказа
Начало: На ближайшей к вашему отелю остановке общественног...
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
1 750₽ за человека
Индивидуальная
11 часов
Индивидуальная экскурсия «Такая разная Абхазия»
Погрузитесь в мир абхазской культуры, истории и природы, исследуя её самые живописные уголки
Начало: У вашего отеля в центральном Сочи или Адлере
9 июня в 06:00
10 июня в 06:00
20 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Путеводитель по Абхазии: от Адлера до духовных святынь
Вас ждет увлекательное путешествие по Абхазии, где каждый уголок скрывает свои тайны и истории
Начало: В Адлере (Сириус) Олимпийский парк
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
13 499₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Лучшее в Абхазии: Новый Афон и Гагра из Сочи
Новоафонская пещера, живописная природа и увлекательные факты о Стране души
Начало: Заберу от место проживания в центральном Сочи или ...
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
13 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Абхазия: Гагра, Новый Афон, Рица за один день
Откройте для себя великолепие Абхазии, погрузитесь в историю и культуру, насладитесь уникальными пейзажами
Начало: От отеля, где остановились туристы
24 июня в 08:30
25 июня в 08:30
от 16 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
9 часов
Новый Афон: путешествие по историческим сокровищам
Исследуйте сокровища Абхазии, открывая исторические памятники и живописные места в уютной атмосфере индивидуальной экскурсии
Начало: От отеля, где остановились туристы
24 июня в 09:00
25 июня в 09:00
от 13 340₽ за всё до 7 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
11 часов
Экскурсия в Абхазию: Рица, Афон, Пицунда
Исследуйте красоты Абхазии: озеро Рица, святыни Нового Афона и уютную Пицунду в комфортной индивидуальной поездке
Начало: У вашего отеля
9 июня в 09:30
10 июня в 09:30
2200020 900₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
12 часов
Экскурсия по символам Абхазии из Сочи: от Гагры до Юпшарского каньона
Погрузитесь в уникальный мир Абхазии: от исторических памятников Гагры до величественных природных красот озер Рицу и Голубое
Начало: У вашего отеля
11 июня в 05:00
13 июня в 05:00
15 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
13 часов
Гагра, Рица и Новый Афон: групповая поездка из Сочи
Увидеть всё самое главное в Абхазии и узнать о ней интересные факты
Начало: У ближайшей к вам остановки в Сочи
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
1 740₽ за человека
Мини-группа
13 часов
Большой тур из Сочи по Золотому кольцу Абхазии
Посетить Гагру и Новый Афон, озеро Рица и природные памятники в долине реки Бзыбь в мини-группе
Начало: По месту вашего проживания в Сочи
Расписание: в среду, четверг, субботу и воскресенье в 06:00 и 06:30
9 июня в 06:00
12 июня в 06:00
4 000₽ за человека
Групповая
13 часов
Групповая экскурсия из Сочи к символам Абхазии
Поразиться красоте Рицинского заповедника и услышать истории Старой Гагры и Новоафонского монастыря
Начало: В центральном районе Сочи
Расписание: ежедневно в 05:30
9 июня в 05:30
10 июня в 05:30
1 900₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Главные достопримечательности Абхазии (от КПП Псоу)
Насыщенная обзорная экскурсия от границы: Гагра, Новый Афон, озеро Рица
Начало: На границе России и Абхазии
29 июня в 08:00
2 июля в 08:00
от 23 200₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
12 часов
Новый Афон, Гагра, Сухум и термальные источники за 1 день (из Сочи)
Объехать всю Страну души и открыть ее древнюю историю, культуру и природу
Начало: Адлерский район или Сириус
Завтра в 15:00
9 июня в 05:00
30 000₽ за всё до 3 чел.
Групповая
12 часов
Из Сочи в Абхазию - по республике с душой
Насыщенная экскурсия на комфортном микроавтобусе по системе «всё включено»
Начало: В центральном районе Сочи
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
2 600₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
Большое путешествие по Абхазии (из Сочи)
Озеро Рица, Новый Афон и богатая история страны на авто-пешеходной экскурсии
Завтра в 15:00
9 июня в 18:00
2150019 350₽ за всё до 7 чел.
Групповая
12 часов
Экскурсия из Сочи в Абхазию: пять звезд
Погулять в Гаграх, посетить Новоафонский монастырь и отдохнуть у озера Рица
Начало: У вашего отеля или ближайшей остановки в Центральн...
Расписание: ежедневно в 06:00
9 июня в 06:00
10 июня в 06:00
1 500₽ за человека
Групповая
13 часов
Автобусная экскурсия «Золотое кольцо Абхазии»
Озеро Рица, Новый Афон, Гагра, реки, ущелья, каньоны и водопады за 1 день
Начало: На ближайшей к вам остановке
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 05:45
9 июня в 05:45
11 июня в 05:45
2 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга4 июня 2024Были на экскурсии 3 июня. Экскурсовод и водитель профессионалы своего дела. Информация была подана интересно, иногда с юмором, много конкретных
- ММарина4 июня 2024Заказали экскурсию на сайте, с выездом из Адлера. Очень хотели побывать в Абхазии, но не были уверены, что самостоятельно сможем
- ААнна3 июня 2024Наше путешествие по Абхазии было поистине волшебным. Экскурсия была организована безупречно. Голубое озеро поразило своей кристальной чистотой и цветом. Моя
- ЕЕлена2 июня 2024Побывали на экскурсии компанией из 7 человек. С нами были прекрасные гид-Мактина и водитель - Дмитрий. Экскурсия были очень познавательный,
- ЛЛариса1 июня 2024Наш экскурсовод Эснат просто чудо. Весёлый, позитивный, с хорошим чувством юмора. Нам все очень понравилось.
- ИИрина1 июня 2024Мы просто в диком восторге!!! Нашей компании безумно все понравилось)))) Астамур, просто потрясающий экскурсовод, то как он нам рассказывал историю, какие детали передавал нам, через свой рассказ! Очень эрудирован и интересен! Обязательно будем советовать своим знакомым🫶
- ММарина1 июня 2024Отличная экскурсия, гиду Есламу 5 🌟
- ЛЛариса31 мая 2024Замечательная поездка, море впечатлений. Гиду Александру огромное спасибо за увлекательную экскурсию. Комфортно, познавательно, впечатляюще. Буду обращаться ещё и всем рекомендую
- ООксана31 мая 2024Спасибо за экскурсию. Все вовремя, комфортно. Насыщенно локациями. Вежливый и заботливый водитель Рустам. Из минусов- и даже здесь никому не нужная
- ННаталья28 мая 2024Экскурсия - потрясающая, Абхазия - завораживающая, гид - профессионал своего дела, водитель - асс!!! Всё очень понравилось, высший бал, будем рекомендовать знакомым!
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