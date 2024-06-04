Экскурсии в Новоафонский Монастырь из Сочи

Найдено 19 экскурсий в категории «Новоафонский монастырь» в Сочи, цены от 1 500 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Золотая коллекция Абхазии - экскурсия из Сочи на микроавтобусе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
10 часов
118 отзывов
Золотая коллекция Абхазии - экскурсия из Сочи на микроавтобусе
В группе до 18 человек вы посетите визитные карточки Абхазии: лазурные озёра, водопады, ущелья и тропические парки. Насладитесь природой и историей региона
Начало: На остановках по центральным улицам Сочи, Адлера и...
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
1 500 за человека
«Сокровище Апсны»: путешествие по Золотому кольцу Абхазии
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
13 часов
94 отзыва
«Сокровище Апсны»: путешествие по Золотому кольцу Абхазии
Погрузитесь в атмосферу Абхазии: горы, озёра и древние храмы ждут вас на экскурсии «Сокровище Апсны»
Начало: От ближайшей к вам остановки
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
18001 620 за человека
От пальм к заснеженным вершинам: день Абхазии (из Сочи)
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
21 отзыв
От пальм к заснеженным вершинам: день Абхазии (из Сочи)
Откройте для себя красоты Абхазии: Озеро Рица, Новоафонский монастырь, каньоны и водопады. Погрузитесь в атмосферу Кавказа
Начало: На ближайшей к вашему отелю остановке общественног...
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
1 750 за человека
Экскурсия из Сочи «Такая разная Абхазия»
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
176 отзывов
Индивидуальная экскурсия «Такая разная Абхазия»
Погрузитесь в мир абхазской культуры, истории и природы, исследуя её самые живописные уголки
Начало: У вашего отеля в центральном Сочи или Адлере
9 июня в 06:00
10 июня в 06:00
20 000 за всё до 6 чел.
Из Адлера - в загадочную Абхазию
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
119 отзывов
Путеводитель по Абхазии: от Адлера до духовных святынь
Вас ждет увлекательное путешествие по Абхазии, где каждый уголок скрывает свои тайны и истории
Начало: В Адлере (Сириус) Олимпийский парк
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
13 499 за всё до 4 чел.
Лучшее в Абхазии: Новый Афон и Гагра из Сочи
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
24 отзыва
Лучшее в Абхазии: Новый Афон и Гагра из Сочи
Новоафонская пещера, живописная природа и увлекательные факты о Стране души
Начало: Заберу от место проживания в центральном Сочи или ...
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
13 800 за всё до 4 чел.
Гагра, Новый Афон и озеро Рица. Открыть красоту и достояние Абхазии
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
172 отзыва
Абхазия: Гагра, Новый Афон, Рица за один день
Откройте для себя великолепие Абхазии, погрузитесь в историю и культуру, насладитесь уникальными пейзажами
Начало: От отеля, где остановились туристы
24 июня в 08:30
25 июня в 08:30
от 16 000 за всё до 7 чел.
Через Гагру в Новый Афон - историческое достояние Абхазии
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
36 отзывов
Новый Афон: путешествие по историческим сокровищам
Исследуйте сокровища Абхазии, открывая исторические памятники и живописные места в уютной атмосфере индивидуальной экскурсии
Начало: От отеля, где остановились туристы
24 июня в 09:00
25 июня в 09:00
от 13 340 за всё до 7 чел.
Удивительная Абхазия
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
11 часов
28 отзывов
Экскурсия в Абхазию: Рица, Афон, Пицунда
Исследуйте красоты Абхазии: озеро Рица, святыни Нового Афона и уютную Пицунду в комфортной индивидуальной поездке
Начало: У вашего отеля
9 июня в 09:30
10 июня в 09:30
2200020 900 за всё до 5 чел.
Все символы Абхазии из Сочи за один день
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
202 отзыва
Экскурсия по символам Абхазии из Сочи: от Гагры до Юпшарского каньона
Погрузитесь в уникальный мир Абхазии: от исторических памятников Гагры до величественных природных красот озер Рицу и Голубое
Начало: У вашего отеля
11 июня в 05:00
13 июня в 05:00
15 000 за всё до 4 чел.
Гагра, Рица и Новый Афон: групповая поездка из Сочи
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
3 отзыва
Гагра, Рица и Новый Афон: групповая поездка из Сочи
Увидеть всё самое главное в Абхазии и узнать о ней интересные факты
Начало: У ближайшей к вам остановки в Сочи
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
1 740 за человека
Большой тур из Сочи по Золотому кольцу Абхазии
🚗 На машине
Мини-группа
13 часов
34 отзыва
Большой тур из Сочи по Золотому кольцу Абхазии
Посетить Гагру и Новый Афон, озеро Рица и природные памятники в долине реки Бзыбь в мини-группе
Начало: По месту вашего проживания в Сочи
Расписание: в среду, четверг, субботу и воскресенье в 06:00 и 06:30
9 июня в 06:00
12 июня в 06:00
4 000 за человека
Групповая экскурсия из Сочи к символам Абхазии
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
13 часов
7 отзывов
Групповая экскурсия из Сочи к символам Абхазии
Поразиться красоте Рицинского заповедника и услышать истории Старой Гагры и Новоафонского монастыря
Начало: В центральном районе Сочи
Расписание: ежедневно в 05:30
9 июня в 05:30
10 июня в 05:30
1 900 за человека
Главные достопримечательности Абхазии (от КПП Псоу)
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
2 отзыва
Главные достопримечательности Абхазии (от КПП Псоу)
Насыщенная обзорная экскурсия от границы: Гагра, Новый Афон, озеро Рица
Начало: На границе России и Абхазии
29 июня в 08:00
2 июля в 08:00
от 23 200 за всё до 6 чел.
Новый Афон, Гагра, Сухум и термальные источники за 1 день (из Сочи)
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
6 отзывов
Новый Афон, Гагра, Сухум и термальные источники за 1 день (из Сочи)
Объехать всю Страну души и открыть ее древнюю историю, культуру и природу
Начало: Адлерский район или Сириус
Завтра в 15:00
9 июня в 05:00
30 000 за всё до 3 чел.
Из Сочи в Абхазию - по республике с душой
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
12 часов
4 отзыва
Из Сочи в Абхазию - по республике с душой
Насыщенная экскурсия на комфортном микроавтобусе по системе «всё включено»
Начало: В центральном районе Сочи
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
2 600 за человека
Большое путешествие по Абхазии (из Сочи)
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Большое путешествие по Абхазии (из Сочи)
Озеро Рица, Новый Афон и богатая история страны на авто-пешеходной экскурсии
Завтра в 15:00
9 июня в 18:00
2150019 350 за всё до 7 чел.
Экскурсия из Сочи в Абхазию: пять звезд
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
12 часов
631 отзыв
Экскурсия из Сочи в Абхазию: пять звезд
Погулять в Гаграх, посетить Новоафонский монастырь и отдохнуть у озера Рица
Начало: У вашего отеля или ближайшей остановки в Центральн...
Расписание: ежедневно в 06:00
9 июня в 06:00
10 июня в 06:00
1 500 за человека
Автобусная экскурсия «Золотое кольцо Абхазии»
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
Автобусная экскурсия «Золотое кольцо Абхазии»
Озеро Рица, Новый Афон, Гагра, реки, ущелья, каньоны и водопады за 1 день
Начало: На ближайшей к вам остановке
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 05:45
9 июня в 05:45
11 июня в 05:45
2 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    4 июня 2024
    Золотая коллекция Абхазии - экскурсия из Сочи на микроавтобусе
    Были на экскурсии 3 июня. Экскурсовод и водитель профессионалы своего дела. Информация была подана интересно, иногда с юмором, много конкретных
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    фактов. Водитель, несмотря на опасные подъёмы и спуски, ведёт машину очень аккуратно. Жаль, что не попали в пещеру, в понедельник она закрыта как и Новоафонский монастырь. Но помимо этого есть ещё что посмотреть. Однозначно рекомендую!

  • М
    Марина
    4 июня 2024
    Золотая коллекция Абхазии - экскурсия из Сочи на микроавтобусе
    Заказали экскурсию на сайте, с выездом из Адлера. Очень хотели побывать в Абхазии, но не были уверены, что самостоятельно сможем
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    посетить все достопримечательности. Описание данной экскурсии показалось нам наиболее исчерпывающим, и на самом деле всё прошло замечательно, полный восторг, от впечатлений просто разрывает, а от красивейших фото ломится память телефона! Экскурсовод Вика и водитель Андрей большие молодцы и настоящие профессионалы! Создали очень тёплую и душевную атмосферу, взяли нас под крылышко, были одновременно няньками и аниматорами, заботливо давая нам возможность отключиться от суеты и насладиться поездкой! Комфортабельный микроавтобус с кондиционером, отличный тайминг, очень живенько, но без спешки, организовано перемещение по локациям, классные дегустации мёда, алкоголя, мяса, сыра, чая (совершенно нас не напрягали, а наоборот, развлекали). В середине поездки был вкусный обед в кафе с видом на озеро Рица, первый раз в жизни попробовали мамалыгу. Вика увлекательно и энергично вела экскурсию, приятная девушка, грамотная речь, постоянно держала руку на пульсе, а нашу группу туристов в поле зрения. Андрей спокойно и уверенно вёл автобус по сложным дорогам Абхазии, периодически с юмором ассистируя Вике. Гагра, чудесное озеро Рица - сбылась моя мечта увидеть его, водопады, дача Сталина, Новый Афон, восхитительные виды на море и горы. Выехали из Адлера в 5.50, приехали в 19.30 (на обратном пути был затор на границе), водитель Андрей очень любезно довез нас по нашей просьбе до Олимпийского парка, где мы в заключение этого великолепного дня смогли посмотреть ещё и открытие поющего фонтана. Мы были в Абхазии впервые, организаторы экскурсии помогли нам увидеть всю прелесть этой страны, подарили настоящий праздник. Спасибо огромное за прекрасную поездку🙏💕, очень рекомендую этот тур!

    Заказали экскурсию на сайте, с выездом из Адлера. Очень хотели побывать в Абхазии, но не былиЗаказали экскурсию на сайте, с выездом из Адлера. Очень хотели побывать в Абхазии, но не былиЗаказали экскурсию на сайте, с выездом из Адлера. Очень хотели побывать в Абхазии, но не былиЗаказали экскурсию на сайте, с выездом из Адлера. Очень хотели побывать в Абхазии, но не былиЗаказали экскурсию на сайте, с выездом из Адлера. Очень хотели побывать в Абхазии, но не былиЗаказали экскурсию на сайте, с выездом из Адлера. Очень хотели побывать в Абхазии, но не былиЗаказали экскурсию на сайте, с выездом из Адлера. Очень хотели побывать в Абхазии, но не былиЗаказали экскурсию на сайте, с выездом из Адлера. Очень хотели побывать в Абхазии, но не былиЗаказали экскурсию на сайте, с выездом из Адлера. Очень хотели побывать в Абхазии, но не были
  • А
    Анна
    3 июня 2024
    Золотая коллекция Абхазии - экскурсия из Сочи на микроавтобусе
    Наше путешествие по Абхазии было поистине волшебным. Экскурсия была организована безупречно. Голубое озеро поразило своей кристальной чистотой и цветом. Моя
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    племянница была в восторге от увиденного и уже просит вернуться сюда в следующем году. Особенно приятным бонусом стало угощение местным вином, которое было не только вкусным, но и позволило нам окунуться в гастрономическую культуру Абхазии. Спасибо за клевые впечатления

  • Е
    Елена
    2 июня 2024
    От пальм к заснеженным вершинам: день Абхазии (из Сочи)
    Побывали на экскурсии компанией из 7 человек. С нами были прекрасные гид-Мактина и водитель - Дмитрий. Экскурсия были очень познавательный,
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    весёлой, душевной и незабываемой! Водителю отдельное спасибо- за его профессионализм. От всей компании хотим передать слова благодарности! За все огромное спасибо! Рекомендуем!

  • Л
    Лариса
    1 июня 2024
    Экскурсия из Сочи в Абхазию: пять звезд
    Наш экскурсовод Эснат просто чудо. Весёлый, позитивный, с хорошим чувством юмора. Нам все очень понравилось.
  • И
    Ирина
    1 июня 2024
    Экскурсия из Сочи «Такая разная Абхазия»
    Мы просто в диком восторге!!! Нашей компании безумно все понравилось)))) Астамур, просто потрясающий экскурсовод, то как он нам рассказывал историю, какие детали передавал нам, через свой рассказ! Очень эрудирован и интересен! Обязательно будем советовать своим знакомым🫶
  • М
    Марина
    1 июня 2024
    Экскурсия из Сочи в Абхазию: пять звезд
    Отличная экскурсия, гиду Есламу 5 🌟
  • Л
    Лариса
    31 мая 2024
    Из Адлера - в загадочную Абхазию
    Замечательная поездка, море впечатлений. Гиду Александру огромное спасибо за увлекательную экскурсию. Комфортно, познавательно, впечатляюще. Буду обращаться ещё и всем рекомендую
  • О
    Оксана
    31 мая 2024
    Большой тур из Сочи по Золотому кольцу Абхазии
    Спасибо за экскурсию. Все вовремя, комфортно. Насыщенно локациями. Вежливый и заботливый водитель Рустам. Из минусов- и даже здесь никому не нужная
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    из туристов дегустация и соответсвенно трата времени. И если ты не хочешь дегустировать вино и просто ожидаешь- хозяин «вин» еще будет тебя «в шутливой форме» оскорблять. . это называется меня привезли за мои деньги куда мне не нужно, еще и полоскают. .

  • Н
    Наталья
    28 мая 2024
    «Сокровище Апсны»: путешествие по Золотому кольцу Абхазии
    Экскурсия - потрясающая, Абхазия - завораживающая, гид - профессионал своего дела, водитель - асс!!! Всё очень понравилось, высший бал, будем рекомендовать знакомым!

Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Новоафонский монастырь»

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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Озеро Рица
  3. Ущелья
  4. Роза Хутор
  5. Чайная плантация
  6. Олимпийский Парк
  7. Юпшарский каньон
  8. Гора Ахун
  9. Зимний Театр
  10. Морской вокзал
Сколько стоит экскурсия по Сочи в июне 2024
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