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Гагра, Рица, Новый Афон: групповая поездка из Сочи

Увидеть всё самое главное в Абхазии и узнать о ней интересные факты
Приглашаем в путешествие по Стране Души на современном микроавтобусе Мерседес.

Вы оцените все классические достопримечательности Абхазии: озеро Рица, водопады, Юпшарский каньон, Новоафонский монастырь и многое другое. Прикоснётесь к местной истории и полюбуетесь сказочной природой.
4.7
23 отзыва
Гагра, Рица, Новый Афон: групповая поездка из Сочи
Гагра, Рица, Новый Афон: групповая поездка из Сочи
Гагра, Рица, Новый Афон: групповая поездка из Сочи

Описание экскурсии

  • Старая Гагра. Вы увидите легендарную белоснежную Колоннаду, погуляете по Приморскому парку принца Ольденбургского и услышите историю старинного курортного посёлка. А также увидите ресторан Гагрипш — реликвию курорта. Остановка у ресторана возможна при наличии свободного места для парковки
  • Голубое озеро. Вы услышите легенды, связанные с этим местом, и, если повезёт, полюбуетесь частыми гостями озера — павлинами
  • Озеро Рица. Мы посетим «визитную карточку» Абхазии. Вы узнаете, как образовалось озеро и какие легенды с ним связаны
  • Юпшарский каньон. Мы покажем вам древний каньон, образованный много веков назад в гигантской скале. Также проедем водопады Девичьи и Мужские Слёзы. Остановки в этих местах автобусах делать запрещено согласно новым правилам безопасности Рицинского национального парка. Первая остановка по пути на Рицу будет на Голубом озере.
  • Чарующий Молочный водопад (в тёплое время года), фантастический вид на Гагру со смотровой площадки «Птичий Клюв» в 1200 м над уровнем моря и дача Сталина (по желанию)
  • Купание в море. В летний период мы делаем часовую остановку на самом чистом пляже Абхазии.
  • Новый Афон. Вы сможете осмотреть знаменитый Новоафонский мужской монастырь и храм Симона Кананита. На его территории находятся несколько крупных храмов, 50-метровая колокольня, кельи, трапезная. Увидите главную святыню монастыря — чудотворный крест с частицей Креста Господня и самое грандиозное сооружение — пятикупольный Пантелеймоновский собор с изысканными фресками и иконами. Отдохнёте в парке с лебедями и оцените рукотворный водопад, созданный силами монахов. По желанию посетите древнюю пещеру со сталактитами и сталагмитами.
  • Храм Успения Пресвятой Богородицы в Лыхны Х века (посещаем зимой).
  • Дегустация местных продуктов. Вы попробуете мёд, вино, чачу, сыр и копчёное мясо.

Кроме того, вы пройдёте по подвесному мосту через реку Бзыбь и увидите заброшенную ж/д станцию Псырцха.

Время остановок будет варьироваться так, чтобы успеть заехать во все места.

Организационные детали

Ново-Афонский монастырь часто закрывают для посещения по понедельникам, но это не мешает нам подъезжать к монастырю и осматривать его снаружи.

Как проходит экскурсия

  • Экскурсия проходит на комфортабельном микроавтобусе Mercedes-Benz Sprinter на 19 мест. Границу мы проедем по «выделенному коридору» вне общих очередей
  • Сбор от остановок по центральным улицам Сочи, Адлера и ж/д вокзалов. Начало из Сочи и Красной Поляны около 5:00-6:00, из Адлера около 5:30-6:30. Возвращение обратно в 18:00-19:00 (зависит от сезона, потока туристов на границе и места посадки)
  • В автобусах нельзя находиться во время продолжительных остановок — ради сохранности ваших вещей. Поэтому возьмите одежду и аксессуары по погоде, чтобы с комфортом провести время снаружи (зонтики, накидки от дождя и т. д.)
  • С вами будет один из профессиональных гидов нашей команды

Пересечение границы

  • Граница Абхазии открыта для граждан России, Беларуси и Казахстана
  • Взрослые и дети 14-18 лет — нужен общегражданский или загранпаспорт
  • Дети до 14 лет — загранпаспорт
  • Если ребёнок путешествует с одним из родителей, согласие второго не требуется
  • Для детей до 18 лет, путешествующих с третьими лицами, обязательна нотариально заверенная доверенность от родителей, в которой прописаны страна Абхазия и даты поездки
  • Перед выездом в Абхазию стоит проверить возможные задолженности через службу судебных приставов
  • Абхазская граница не пускает людей с грузинской фамилией

Дополнительные расходы

  • Трансфер из Красной поляны — 800 ₽/чел.
  • Экосбор на озере Рица: взрослые и дети с 12 лет — 700 ₽, дети до 11 лет включительно — 200 ₽, дети до 7 лет включительно — бесплатно
  • Обед в кафе — по желанию, средний чек 800 ₽ за чел. Также по пути есть места, где можно купить перекусить
  • Молочный водопад и смотровая площадка «Птичий Клюв» в объезд Рицы (когда нет снега и непогоды) — по 300-400 ₽ за чел. (зависит от сезона)
  • Катание на катере Сталина или на ладье викингов на Рице (уточнять при заказе)
  • Храм 10 века в селе Лыхны — 300 ₽ за чел. (посещение зимой, по желанию)
  • Посещение дачи Сталина (по желанию) — 300 ₽ за чел.;
  • Новоафонская пещера: с 8 лет — 1000 ₽, дети до 8 лет — бесплатно. График работы пещер необходимо уточнять заранее, он зависит от сезона

Если необходимы доп. места по маршруту: Дача Сталина, пещеры, посещение Пицунды — сообщите заранее. Посещаются в случае набора достаточного количества желающих.

ежедневно в 05:00 и 05:45

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Единый билет на посадку с Адлера/Сириуса1600 ₽
Единый билет на посадку с Центрального Сочи1800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У ближайшей к вам остановки в Сочи
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 05:00 и 05:45
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия
Юлия — ваша команда гидов в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1554 туристов
Меня зовут Юлия, и я знаю, как организовать ваш отдых правильно! У нас большой автопарк отличных автомобилей и мини-автобусов. Мы внимательно относимся к каждому, всегда находимся на связи с вами 24/7. Связываемся накануне экскурсии или по запросу заранее. С нами вы увидите больше, чем ожидали!

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 23 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
19
4
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3
2
2
1
1
Е
Организация на высшем уровне! Рано выехали, быстро прошли кпп. Успели много всего посмотреть до большого наплыва туристов. Экскурсия познавательная и впечатляюшая 💯❤️🔥Леон создал потрясающую атмосферу👍👍👍
Организация на высшем уровне! Рано выехали, быстро прошли кпп. Успели много всего посмотреть до большого наплыва
Организация на высшем уровне! Рано выехали, быстро прошли кпп. Успели много всего посмотреть до большого наплыва
Организация на высшем уровне! Рано выехали, быстро прошли кпп. Успели много всего посмотреть до большого наплыва
Организация на высшем уровне! Рано выехали, быстро прошли кпп. Успели много всего посмотреть до большого наплыва
Организация на высшем уровне! Рано выехали, быстро прошли кпп. Успели много всего посмотреть до большого наплыва
Организация на высшем уровне! Рано выехали, быстро прошли кпп. Успели много всего посмотреть до большого наплыва
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Л
Все понравилось! Четко по времени, слаженно, И гид Виктория и водитель Рубен, спасибо молодцы! Интересный рассказ, красивые виды!!
Все понравилось! Четко по времени, слаженно, И гид Виктория и водитель Рубен, спасибо молодцы! Интересный рассказ, красивые виды!!
Все понравилось! Четко по времени, слаженно, И гид Виктория и водитель Рубен, спасибо молодцы! Интересный рассказ, красивые виды!!
Все понравилось! Четко по времени, слаженно, И гид Виктория и водитель Рубен, спасибо молодцы! Интересный рассказ, красивые виды!!
Все понравилось! Четко по времени, слаженно, И гид Виктория и водитель Рубен, спасибо молодцы! Интересный рассказ, красивые виды!!
Все понравилось! Четко по времени, слаженно, И гид Виктория и водитель Рубен, спасибо молодцы! Интересный рассказ, красивые виды!!
Все понравилось! Четко по времени, слаженно, И гид Виктория и водитель Рубен, спасибо молодцы! Интересный рассказ, красивые виды!!
Все понравилось! Четко по времени, слаженно, И гид Виктория и водитель Рубен, спасибо молодцы! Интересный рассказ, красивые виды!!
Все понравилось! Четко по времени, слаженно, И гид Виктория и водитель Рубен, спасибо молодцы! Интересный рассказ, красивые виды!!+1
Все понравилось! Четко по времени, слаженно, И гид Виктория и водитель Рубен, спасибо молодцы! Интересный рассказ, красивые виды!!
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Наталья
Экскурсия очень понравилась.
Экскурсовод Виктория - умничка, всё интересно рассказывает. Водителю надо дать медаль- по серпантину ехал изумительно!
Локации очень красивые! Природа в Абхазии потрясающая!
От дегустаций никуда не денешься)) но не критично, можно и потерпеть чуть-чуть)
Озеро Рица вызывает восторг!
Обязательно Советую к посещению!
Экскурсия очень понравилась.
Экскурсия очень понравилась.
Экскурсия очень понравилась.
Экскурсия очень понравилась.
Экскурсия очень понравилась.
Экскурсия очень понравилась.
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О
Второй раз ездила в подобную экскурсию по Абхазии. В этот раз узнала намного больше. Автобус утром забрал вовремя, ехал аккуратно. Очень приятный гид Леон.
Четкий тайминг, красивые места, всем очень довольны
Второй раз ездила в подобную экскурсию по Абхазии. В этот раз узнала намного больше. Автобус утром
Второй раз ездила в подобную экскурсию по Абхазии. В этот раз узнала намного больше. Автобус утром
Второй раз ездила в подобную экскурсию по Абхазии. В этот раз узнала намного больше. Автобус утром
Второй раз ездила в подобную экскурсию по Абхазии. В этот раз узнала намного больше. Автобус утром
Второй раз ездила в подобную экскурсию по Абхазии. В этот раз узнала намного больше. Автобус утром
Второй раз ездила в подобную экскурсию по Абхазии. В этот раз узнала намного больше. Автобус утром
Второй раз ездила в подобную экскурсию по Абхазии. В этот раз узнала намного больше. Автобус утром
Второй раз ездила в подобную экскурсию по Абхазии. В этот раз узнала намного больше. Автобус утром+2
Второй раз ездила в подобную экскурсию по Абхазии. В этот раз узнала намного больше. Автобус утром
Второй раз ездила в подобную экскурсию по Абхазии. В этот раз узнала намного больше. Автобус утром
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А
Тур получился великолепный! По времени, насыщенности и сопровождению всё понравилось) закупились вином и получили кучу положительных эмоций
Тур получился великолепный! По времени, насыщенности и сопровождению всё понравилось) закупились вином и получили кучу положительных эмоций
Тур получился великолепный! По времени, насыщенности и сопровождению всё понравилось) закупились вином и получили кучу положительных эмоций
Тур получился великолепный! По времени, насыщенности и сопровождению всё понравилось) закупились вином и получили кучу положительных эмоций
Тур получился великолепный! По времени, насыщенности и сопровождению всё понравилось) закупились вином и получили кучу положительных эмоций
Тур получился великолепный! По времени, насыщенности и сопровождению всё понравилось) закупились вином и получили кучу положительных эмоций
Тур получился великолепный! По времени, насыщенности и сопровождению всё понравилось) закупились вином и получили кучу положительных эмоций
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Венера
Добрый день! восхитительная экскурсия, было познавательно послушать экскурсовода Амира, погрузиться в историю страны со своими традициями и обычаями. Потрясающие локации для фото. Хорошо слаженная работа экскурсовода Амира, организация и сопровождение 👍
Добрый день! восхитительная экскурсия, было познавательно послушать экскурсовода Амира, погрузиться в историю страны со своими традициями
Добрый день! восхитительная экскурсия, было познавательно послушать экскурсовода Амира, погрузиться в историю страны со своими традициями
Добрый день! восхитительная экскурсия, было познавательно послушать экскурсовода Амира, погрузиться в историю страны со своими традициями
Добрый день! восхитительная экскурсия, было познавательно послушать экскурсовода Амира, погрузиться в историю страны со своими традициями
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