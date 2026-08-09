Приглашаем в путешествие по Стране Души на современном микроавтобусе Мерседес. Вы оцените все классические достопримечательности Абхазии: озеро Рица, водопады, Юпшарский каньон, Новоафонский монастырь и многое другое. Прикоснётесь к местной истории и полюбуетесь сказочной природой.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Описание экскурсии

Старая Гагра. Вы увидите легендарную белоснежную Колоннаду, погуляете по Приморскому парку принца Ольденбургского и услышите историю старинного курортного посёлка. А также увидите ресторан Гагрипш — реликвию курорта. Остановка у ресторана возможна при наличии свободного места для парковки

Голубое озеро. Вы услышите легенды, связанные с этим местом, и, если повезёт, полюбуетесь частыми гостями озера — павлинами

Озеро Рица. Мы посетим «визитную карточку» Абхазии. Вы узнаете, как образовалось озеро и какие легенды с ним связаны

Юпшарский каньон. Мы покажем вам древний каньон, образованный много веков назад в гигантской скале. Также проедем водопады Девичьи и Мужские Слёзы. Остановки в этих местах автобусах делать запрещено согласно новым правилам безопасности Рицинского национального парка. Первая остановка по пути на Рицу будет на Голубом озере.

Чарующий Молочный водопад (в тёплое время года), фантастический вид на Гагру со смотровой площадки «Птичий Клюв» в 1200 м над уровнем моря и дача Сталина (по желанию)

Купание в море. В летний период мы делаем часовую остановку на самом чистом пляже Абхазии.

Новый Афон. Вы сможете осмотреть знаменитый Новоафонский мужской монастырь и храм Симона Кананита. На его территории находятся несколько крупных храмов, 50-метровая колокольня, кельи, трапезная. Увидите главную святыню монастыря — чудотворный крест с частицей Креста Господня и самое грандиозное сооружение — пятикупольный Пантелеймоновский собор с изысканными фресками и иконами. Отдохнёте в парке с лебедями и оцените рукотворный водопад, созданный силами монахов. По желанию посетите древнюю пещеру со сталактитами и сталагмитами.

Храм Успения Пресвятой Богородицы в Лыхны Х века (посещаем зимой).

Дегустация местных продуктов. Вы попробуете мёд, вино, чачу, сыр и копчёное мясо.

Кроме того, вы пройдёте по подвесному мосту через реку Бзыбь и увидите заброшенную ж/д станцию Псырцха.

Время остановок будет варьироваться так, чтобы успеть заехать во все места.

Организационные детали

Ново-Афонский монастырь часто закрывают для посещения по понедельникам, но это не мешает нам подъезжать к монастырю и осматривать его снаружи.

Как проходит экскурсия

Экскурсия проходит на комфортабельном микроавтобусе Mercedes-Benz Sprinter на 19 мест. Границу мы проедем по «выделенному коридору» вне общих очередей

Сбор от остановок по центральным улицам Сочи, Адлера и ж/д вокзалов. Начало из Сочи и Красной Поляны около 5:00-6:00, из Адлера около 5:30-6:30. Возвращение обратно в 18:00-19:00 (зависит от сезона, потока туристов на границе и места посадки)

В автобусах нельзя находиться во время продолжительных остановок — ради сохранности ваших вещей. Поэтому возьмите одежду и аксессуары по погоде, чтобы с комфортом провести время снаружи (зонтики, накидки от дождя и т. д.)

С вами будет один из профессиональных гидов нашей команды

Пересечение границы

Граница Абхазии открыта для граждан России, Беларуси и Казахстана

Взрослые и дети 14-18 лет — нужен общегражданский или загранпаспорт

Дети до 14 лет — загранпаспорт

Если ребёнок путешествует с одним из родителей, согласие второго не требуется

Для детей до 18 лет, путешествующих с третьими лицами, обязательна нотариально заверенная доверенность от родителей, в которой прописаны страна Абхазия и даты поездки

Перед выездом в Абхазию стоит проверить возможные задолженности через службу судебных приставов

Абхазская граница не пускает людей с грузинской фамилией

Дополнительные расходы

Трансфер из Красной поляны — 800 ₽/чел.

Экосбор на озере Рица: взрослые и дети с 12 лет — 700 ₽, дети до 11 лет включительно — 200 ₽, дети до 7 лет включительно — бесплатно

Обед в кафе — по желанию, средний чек 800 ₽ за чел. Также по пути есть места, где можно купить перекусить

Молочный водопад и смотровая площадка «Птичий Клюв» в объезд Рицы (когда нет снега и непогоды) — по 300-400 ₽ за чел. (зависит от сезона)

Катание на катере Сталина или на ладье викингов на Рице (уточнять при заказе)

Храм 10 века в селе Лыхны — 300 ₽ за чел. (посещение зимой, по желанию)

Посещение дачи Сталина (по желанию) — 300 ₽ за чел.;

Новоафонская пещера: с 8 лет — 1000 ₽, дети до 8 лет — бесплатно. График работы пещер необходимо уточнять заранее, он зависит от сезона

Если необходимы доп. места по маршруту: Дача Сталина, пещеры, посещение Пицунды — сообщите заранее. Посещаются в случае набора достаточного количества желающих.