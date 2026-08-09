Приглашаем в путешествие по Стране Души на современном микроавтобусе Мерседес.
Вы оцените все классические достопримечательности Абхазии: озеро Рица, водопады, Юпшарский каньон, Новоафонский монастырь и многое другое. Прикоснётесь к местной истории и полюбуетесь сказочной природой.
Вы оцените все классические достопримечательности Абхазии: озеро Рица, водопады, Юпшарский каньон, Новоафонский монастырь и многое другое. Прикоснётесь к местной истории и полюбуетесь сказочной природой.
Описание экскурсии
- Старая Гагра. Вы увидите легендарную белоснежную Колоннаду, погуляете по Приморскому парку принца Ольденбургского и услышите историю старинного курортного посёлка. А также увидите ресторан Гагрипш — реликвию курорта. Остановка у ресторана возможна при наличии свободного места для парковки
- Голубое озеро. Вы услышите легенды, связанные с этим местом, и, если повезёт, полюбуетесь частыми гостями озера — павлинами
- Озеро Рица. Мы посетим «визитную карточку» Абхазии. Вы узнаете, как образовалось озеро и какие легенды с ним связаны
- Юпшарский каньон. Мы покажем вам древний каньон, образованный много веков назад в гигантской скале. Также проедем водопады Девичьи и Мужские Слёзы. Остановки в этих местах автобусах делать запрещено согласно новым правилам безопасности Рицинского национального парка. Первая остановка по пути на Рицу будет на Голубом озере.
- Чарующий Молочный водопад (в тёплое время года), фантастический вид на Гагру со смотровой площадки «Птичий Клюв» в 1200 м над уровнем моря и дача Сталина (по желанию)
- Купание в море. В летний период мы делаем часовую остановку на самом чистом пляже Абхазии.
- Новый Афон. Вы сможете осмотреть знаменитый Новоафонский мужской монастырь и храм Симона Кананита. На его территории находятся несколько крупных храмов, 50-метровая колокольня, кельи, трапезная. Увидите главную святыню монастыря — чудотворный крест с частицей Креста Господня и самое грандиозное сооружение — пятикупольный Пантелеймоновский собор с изысканными фресками и иконами. Отдохнёте в парке с лебедями и оцените рукотворный водопад, созданный силами монахов. По желанию посетите древнюю пещеру со сталактитами и сталагмитами.
- Храм Успения Пресвятой Богородицы в Лыхны Х века (посещаем зимой).
- Дегустация местных продуктов. Вы попробуете мёд, вино, чачу, сыр и копчёное мясо.
Кроме того, вы пройдёте по подвесному мосту через реку Бзыбь и увидите заброшенную ж/д станцию Псырцха.
Время остановок будет варьироваться так, чтобы успеть заехать во все места.
Организационные детали
Ново-Афонский монастырь часто закрывают для посещения по понедельникам, но это не мешает нам подъезжать к монастырю и осматривать его снаружи.
Как проходит экскурсия
- Экскурсия проходит на комфортабельном микроавтобусе Mercedes-Benz Sprinter на 19 мест. Границу мы проедем по «выделенному коридору» вне общих очередей
- Сбор от остановок по центральным улицам Сочи, Адлера и ж/д вокзалов. Начало из Сочи и Красной Поляны около 5:00-6:00, из Адлера около 5:30-6:30. Возвращение обратно в 18:00-19:00 (зависит от сезона, потока туристов на границе и места посадки)
- В автобусах нельзя находиться во время продолжительных остановок — ради сохранности ваших вещей. Поэтому возьмите одежду и аксессуары по погоде, чтобы с комфортом провести время снаружи (зонтики, накидки от дождя и т. д.)
- С вами будет один из профессиональных гидов нашей команды
Пересечение границы
- Граница Абхазии открыта для граждан России, Беларуси и Казахстана
- Взрослые и дети 14-18 лет — нужен общегражданский или загранпаспорт
- Дети до 14 лет — загранпаспорт
- Если ребёнок путешествует с одним из родителей, согласие второго не требуется
- Для детей до 18 лет, путешествующих с третьими лицами, обязательна нотариально заверенная доверенность от родителей, в которой прописаны страна Абхазия и даты поездки
- Перед выездом в Абхазию стоит проверить возможные задолженности через службу судебных приставов
- Абхазская граница не пускает людей с грузинской фамилией
Дополнительные расходы
- Трансфер из Красной поляны — 800 ₽/чел.
- Экосбор на озере Рица: взрослые и дети с 12 лет — 700 ₽, дети до 11 лет включительно — 200 ₽, дети до 7 лет включительно — бесплатно
- Обед в кафе — по желанию, средний чек 800 ₽ за чел. Также по пути есть места, где можно купить перекусить
- Молочный водопад и смотровая площадка «Птичий Клюв» в объезд Рицы (когда нет снега и непогоды) — по 300-400 ₽ за чел. (зависит от сезона)
- Катание на катере Сталина или на ладье викингов на Рице (уточнять при заказе)
- Храм 10 века в селе Лыхны — 300 ₽ за чел. (посещение зимой, по желанию)
- Посещение дачи Сталина (по желанию) — 300 ₽ за чел.;
- Новоафонская пещера: с 8 лет — 1000 ₽, дети до 8 лет — бесплатно. График работы пещер необходимо уточнять заранее, он зависит от сезона
Если необходимы доп. места по маршруту: Дача Сталина, пещеры, посещение Пицунды — сообщите заранее. Посещаются в случае набора достаточного количества желающих.
ежедневно в 05:00 и 05:45
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Единый билет на посадку с Адлера/Сириуса
|1600 ₽
|Единый билет на посадку с Центрального Сочи
|1800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У ближайшей к вам остановки в Сочи
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 05:00 и 05:45
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваша команда гидов в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1554 туристов
Меня зовут Юлия, и я знаю, как организовать ваш отдых правильно! У нас большой автопарк отличных автомобилей и мини-автобусов. Мы внимательно относимся к каждому, всегда находимся на связи с вами 24/7. Связываемся накануне экскурсии или по запросу заранее. С нами вы увидите больше, чем ожидали!
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 23 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Организация на высшем уровне! Рано выехали, быстро прошли кпп. Успели много всего посмотреть до большого наплыва туристов. Экскурсия познавательная и впечатляюшая 💯❤️🔥Леон создал потрясающую атмосферу👍👍👍
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Л
Все понравилось! Четко по времени, слаженно, И гид Виктория и водитель Рубен, спасибо молодцы! Интересный рассказ, красивые виды!!
+1
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Экскурсия очень понравилась.
Экскурсовод Виктория - умничка, всё интересно рассказывает. Водителю надо дать медаль- по серпантину ехал изумительно!
Локации очень красивые! Природа в Абхазии потрясающая!
От дегустаций никуда не денешься)) но не критично, можно и потерпеть чуть-чуть)
Озеро Рица вызывает восторг!
Обязательно Советую к посещению!
Экскурсовод Виктория - умничка, всё интересно рассказывает. Водителю надо дать медаль- по серпантину ехал изумительно!
Локации очень красивые! Природа в Абхазии потрясающая!
От дегустаций никуда не денешься)) но не критично, можно и потерпеть чуть-чуть)
Озеро Рица вызывает восторг!
Обязательно Советую к посещению!
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О
Второй раз ездила в подобную экскурсию по Абхазии. В этот раз узнала намного больше. Автобус утром забрал вовремя, ехал аккуратно. Очень приятный гид Леон.
Четкий тайминг, красивые места, всем очень довольны
Четкий тайминг, красивые места, всем очень довольны
+2
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А
Тур получился великолепный! По времени, насыщенности и сопровождению всё понравилось) закупились вином и получили кучу положительных эмоций
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Добрый день! восхитительная экскурсия, было познавательно послушать экскурсовода Амира, погрузиться в историю страны со своими традициями и обычаями. Потрясающие локации для фото. Хорошо слаженная работа экскурсовода Амира, организация и сопровождение 👍
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