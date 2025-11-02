Я предлагаю вам такой маршрут по окрестностям Сочи, который больше никто не повторит! Главный ориентир — грузинский след на территориях, которые мы посетим.
Основное содержание — микс красоты природы, исторических личностей легендарного прошлого и культурных традиций местного населения. А ещё много отменного вкуса — горячей выпечки, горного чая и аналога «Боржоми».
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание экскурсии
- Пластунские ворота — очень красивое место в долине реки Сочи
- Грузинский православный храм Святого Николая Чудотворца с искусной мозаикой, чеканкой, резьбой по дереву и камню
- Этнографическая усадьба-музей «Сочинские грузины»
- Галерея бюстов героев Великой Отечественной войны
- Дегустация местного чая и минеральной воды (аналога «Боржоми») в спа-центре «Источник»
- Лесной родник, горный водопад и винный погреб на базе отдыха «Сергиев двор»
- Грузинская пекарня со свежей горячей выпечкой
В путешествии вы услышите увлекательные истории о глобальных переменах в природе и жизни людей на локальном примере посещаемой территории — начиная от эпохи Великого шёлкового пути и до новейшей современности.
Организационные детали
- Путешествуем на комфортабельном автомобиле Kia Rio
- Дополнительно оплачивается посещение музея и спа-центра — общая стоимость 1000 ₽ за чел.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваш гид в Сочи
Я учитель по призванию, а по жизни — самозанятый гид, который получил профессиональное образование историка и гида-сочиведа.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
3.4
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
м
марина
2 ноя 2025
Очень понравилась экскурсия! Замечательный интеллигентный и образованный Сергей отлично сопровождал экскурсию. Удивительно с каким уважением и знанием дела Сергей, рождённые и выросший в другом городе, рассказывал о Сочи, о Пластунке, об истории и быте местных жителей, показал красивые природные места и познакомил с уникальным человеком - основателем этнографического музея. Очень рекомендую и экскурсию, и экскурсовода!
Ирина
23 июл 2025
Много раз бывала у Сочи, на многих экскурсиях побывала. В это приезд искала что то новое и особенное. В этом смысле меня заинтересовала экскурсия о грузинском наследии этих мест. Основой
Н
Наталия
29 мар 2025
Разочарование. Тему заявленную не знает, маршрут не проложен, скорее предлагает услуги таксиста и продажи вина, сыра и прочих услуг третьих лиц. Говоря, что гид историк и педагог, Сергей лукавил, мы
