читать дальше

экскурсии является музей под открытым небом в красивом селе совсем рядом с Сочи, селе Пластуны. Экскурсовод Сергей много рассказал интересных фактов об истории этих мест, природных особенностях. По дороге купили свежие хачапури в местной пекарне. Побывали в совершенно потрясающей грузинской церкви.

Кульминацией поездки был музей грузинского быта, экспонаты которого по крупицам собирал житель села. Он и провел экскурсию по самому музею, угостил домашним вином. Было очень уютно, по- домашнему, душевно. Грузинские истории это всегда что-то музыкальное, вкусное, теплое и вдохновляющее. Если вам этого не хватает, то вам точно понравится такая поездка