Грузинское наследие Большого Сочи

Посетить Пластунские ворота, грузинский храм, музей «Сочинские грузины», винный погреб и пекарню
Я предлагаю вам такой маршрут по окрестностям Сочи, который больше никто не повторит! Главный ориентир — грузинский след на территориях, которые мы посетим.

Основное содержание — микс красоты природы, исторических личностей легендарного прошлого и культурных традиций местного населения. А ещё много отменного вкуса — горячей выпечки, горного чая и аналога «Боржоми».
3 отзыва
Описание экскурсии

  • Пластунские ворота — очень красивое место в долине реки Сочи
  • Грузинский православный храм Святого Николая Чудотворца с искусной мозаикой, чеканкой, резьбой по дереву и камню
  • Этнографическая усадьба-музей «Сочинские грузины»
  • Галерея бюстов героев Великой Отечественной войны
  • Дегустация местного чая и минеральной воды (аналога «Боржоми») в спа-центре «Источник»
  • Лесной родник, горный водопад и винный погреб на базе отдыха «Сергиев двор»
  • Грузинская пекарня со свежей горячей выпечкой

В путешествии вы услышите увлекательные истории о глобальных переменах в природе и жизни людей на локальном примере посещаемой территории — начиная от эпохи Великого шёлкового пути и до новейшей современности.

Организационные детали

  • Путешествуем на комфортабельном автомобиле Kia Rio
  • Дополнительно оплачивается посещение музея и спа-центра — общая стоимость 1000 ₽ за чел.

Сергей
Сергей — ваш гид в Сочи
Я учитель по призванию, а по жизни — самозанятый гид, который получил профессиональное образование историка и гида-сочиведа.
м
марина
2 ноя 2025
Очень понравилась экскурсия! Замечательный интеллигентный и образованный Сергей отлично сопровождал экскурсию. Удивительно с каким уважением и знанием дела Сергей, рождённые и выросший в другом городе, рассказывал о Сочи, о Пластунке, об истории и быте местных жителей, показал красивые природные места и познакомил с уникальным человеком - основателем этнографического музея. Очень рекомендую и экскурсию, и экскурсовода!
Ирина
Ирина
23 июл 2025
Много раз бывала у Сочи, на многих экскурсиях побывала. В это приезд искала что то новое и особенное. В этом смысле меня заинтересовала экскурсия о грузинском наследии этих мест. Основой
читать дальше

экскурсии является музей под открытым небом в красивом селе совсем рядом с Сочи, селе Пластуны. Экскурсовод Сергей много рассказал интересных фактов об истории этих мест, природных особенностях. По дороге купили свежие хачапури в местной пекарне. Побывали в совершенно потрясающей грузинской церкви.
Кульминацией поездки был музей грузинского быта, экспонаты которого по крупицам собирал житель села. Он и провел экскурсию по самому музею, угостил домашним вином. Было очень уютно, по- домашнему, душевно. Грузинские истории это всегда что-то музыкальное, вкусное, теплое и вдохновляющее. Если вам этого не хватает, то вам точно понравится такая поездка

Н
Наталия
29 мар 2025
Разочарование. Тему заявленную не знает, маршрут не проложен, скорее предлагает услуги таксиста и продажи вина, сыра и прочих услуг третьих лиц. Говоря, что гид историк и педагог, Сергей лукавил, мы
читать дальше

туристы искушенные и немного разбираемся в людях. Ну и вишенка на торте - Сергей не вернул деньги, немного, но дело принципа, и чести, и собственного достоинства! Однозначно НЕ РЕКОМЕНДУЮ, основная цель - заработать денег, а не показать и дать информацию и локации!

