Дома на майские: экскурсии для местных

Найдено 3 экскурсии в категории «Дома на майские: экскурсии для местных» в Сочи, цены от 2600 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Скалолазание в Сочи: в мини-группе с опытным инструктором
Пешая
5.5 часов
-
15%
32 отзыва
Мини-группа
до 8 чел.
Экскурсия на Орлиные скалы
Покорите Орлиные скалы в Сочи под руководством профессионала. Впечатляющие виды, надежное снаряжение и адреналин ждут вас
Начало: У ТЦ Моремолл
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
2 мая в 10:00
6375 ₽7500 ₽ за человека
Гастроэкскурсия по первой улиточной ферме в Адлерском районе
Пешая
2 часа
-
20%
59 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Очарование улиток и гастрономический опыт в Сочи
Погрузитесь в мир улиток на первой улиточной ферме в Адлере. Дегустация икры улиток, эскарго, местных вин и сыров. Уникальный улиточный массаж
Начало: В с. Высокое
Завтра в 16:30
2 мая в 16:30
2600 ₽3250 ₽ за человека
Архитектурная экскурсия по Сочи и окрестностям
На машине
4 часа
43 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Эксклюзивный тур: Архитектурное наследие Сочи и его окрестностей
Погрузитесь в мир архитектурных шедевров Сочи, открывая тайны исторических зданий и храмов
Начало: На Платановой аллее в Сочи
11 мая в 08:00
12 мая в 08:00
7111 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Евгения
    24 апреля 2025
    Скалолазание в Сочи: в мини-группе с опытным инструктором
    Это одно из лучших приключений, что со мной случались! Маршрут не из легких, нужно быть в нормальной физической форме и внимательно
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    слушать инструктора, но если вы внимательны, то все получается, и это невероятный кайф. Максим – человек невероятного терпения, очень спокойно все объясняет, в сложных ситуациях приходит на помощь. Когда он уже ближе к финишу сварил фантастически вкусный кофе на скальной полке с головокружительным видом, я была счастлива просто на 1000 или 100. Очень благодарна организаторам Максиму и Евгении за этот опыт. Смелость, которую получаешь в этом восхождении, забираешь с собой!

    Это одно из лучших приключений, что со мной случались!Это одно из лучших приключений, что со мной случались!Это одно из лучших приключений, что со мной случались!Это одно из лучших приключений, что со мной случались!Это одно из лучших приключений, что со мной случались!Это одно из лучших приключений, что со мной случались!Это одно из лучших приключений, что со мной случались!Это одно из лучших приключений, что со мной случались!
  • Д
    Дамир
    22 апреля 2025
    Скалолазание в Сочи: в мини-группе с опытным инструктором
    Получил незабываемые впечатления от скалолазания по Орлинным скалам, особенно учитывая тот факт, что для меня это было впервые! Было немного
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    тяжело, но это из-за того, что именно первый опыт в скалолазании. Инструктор Максим объяснил всё очень и очень доступно! На протяжении всего маршрута внимательно следил за моим состоянием, если видел что устаю, сразу предлагал отдохнуть и как следствие ни разу не поторопил (хотя бывают инструктора, которые торопят и просят быстрее передвигаться), чему я был очень доволен и весь маршрут прошёл с огромным комфортом и удовольствием! После каждого участка, Максим спрашивал о моём самочувствии, всё ли получается и есть ли какие-то вопросы, что говорит о его профессионализме. Всем советую попробовать, если кто не пробовал, а если у кого-то есть небольшой опыт, то обязательно посетите данный маршрут "Виа Феррата" с инструктором Максимом — не пожалеете! P.S. А какие виды с этих скал… это отдельный бонус! Фотографии и видео будут потрясающие, точно не пожалеете!

  • О
    Ольга
    14 апреля 2025
    Гастроэкскурсия по первой улиточной ферме в Адлерском районе
    Шикарный вечер в уютной компании, блюда вкусны, рассказ хозяина увлекателен. Улитки - интересные и забавные существа. Рекомендую!
    Шикарный вечер в уютной компании, блюда вкусны, рассказ хозяина увлекателен. Улитки - интересные и забавные существа. Рекомендую!Шикарный вечер в уютной компании, блюда вкусны, рассказ хозяина увлекателен. Улитки - интересные и забавные существа. Рекомендую!Шикарный вечер в уютной компании, блюда вкусны, рассказ хозяина увлекателен. Улитки - интересные и забавные существа. Рекомендую!Шикарный вечер в уютной компании, блюда вкусны, рассказ хозяина увлекателен. Улитки - интересные и забавные существа. Рекомендую!
  • М
    Мария
    25 марта 2025
    Скалолазание в Сочи: в мини-группе с опытным инструктором
    Максим, вне всяких сомнений, лучший инструктор! Спасибо за этот день и незабываемые эмоции! Полный восторг и рекомендации всем, кто есть и
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    будет в Сочи) Эти эмоции стоят того, чтобы испытать их и посмотреть на скалы другими глазами) С удовольствием вернусь и на другие активности! Максим, с тобой смело хоть прыгать с водопада, хоть в многодневный поход) От начала и до конца все организовано на высшем уровне - от бронирования до окончания дня на ЖД станции. Максим сделал все, чтобы на высоте я чувствовала себя спокойно и уверенно. Настолько, что мой страх высоты притих и наблюдал за процессом прохождения маршрута исключительно с интересом и удовольствием) Да, местами было непросто, приходилось соображать куда и как поставить ногу, как подтянуться, но как оказалось - все возможно. Если что, у меня нет особой подготовки и решение было принято по принципу "а почему бы и да") Вкусный свежесваренный кофе с видом на заснеженные горы прилагается бонусом) Ещё и отличные фото на память) Спасибо ещё раз!

    Максим, вне всяких сомнений, лучший инструктор! Спасибо за этот день и незабываемые эмоции!Максим, вне всяких сомнений, лучший инструктор! Спасибо за этот день и незабываемые эмоции!Максим, вне всяких сомнений, лучший инструктор! Спасибо за этот день и незабываемые эмоции!Максим, вне всяких сомнений, лучший инструктор! Спасибо за этот день и незабываемые эмоции!Максим, вне всяких сомнений, лучший инструктор! Спасибо за этот день и незабываемые эмоции!
  • Д
    Дарья
    12 февраля 2025
    Гастроэкскурсия по первой улиточной ферме в Адлерском районе
    Отличная экскурсия, гостеприимный хозяин и очень вкусная дегустация! Улитки самые вкусные из всех ранее испробованных, очень рекомендую!)
    Отличная экскурсия, гостеприимный хозяин и очень вкусная дегустация! Улитки самые вкусные из всех ранее испробованных, очень рекомендую!)Отличная экскурсия, гостеприимный хозяин и очень вкусная дегустация! Улитки самые вкусные из всех ранее испробованных, очень рекомендую!)Отличная экскурсия, гостеприимный хозяин и очень вкусная дегустация! Улитки самые вкусные из всех ранее испробованных, очень рекомендую!)
  • П
    Павел
    9 января 2025
    Гастроэкскурсия по первой улиточной ферме в Адлерском районе
    Экскурсия в неформальной обстановке на домашней ферме. Рассказали про условия взращивания улиток, про состав их корма и про разницу между
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    ними и обычными виноградными ("огородными") улитками, от которых, я думаю, у всех, остались не очень приятные ассоциации из детства) Эти улитки дружелюбны и безопасны, благодаря правильным условиям содержания их можно употреблять в пищу без задних мыслей, мясо на вкус приятное и мягкое, вызывает ассоциации с морепродуктами по типу кальмаров. В общем, пройден полный цикл от икорной стадии до готового блюда в панцире) Рекомендую гастротуристам. Такие фермы достаточно уникальны и аутентичны для нашей родной страны, со своей стороны считаю правильным посильные поддержку и развитие данной отрасли) Автору экскурсии спасибо.

    Экскурсия в неформальной обстановке на домашней ферме. Рассказали про условия взращивания улиток, про состав их кормаЭкскурсия в неформальной обстановке на домашней ферме. Рассказали про условия взращивания улиток, про состав их кормаЭкскурсия в неформальной обстановке на домашней ферме. Рассказали про условия взращивания улиток, про состав их кормаЭкскурсия в неформальной обстановке на домашней ферме. Рассказали про условия взращивания улиток, про состав их кормаЭкскурсия в неформальной обстановке на домашней ферме. Рассказали про условия взращивания улиток, про состав их корма

Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Дома на майские: экскурсии для местных»

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Сколько стоит экскурсия по Сочи в апреле 2025
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