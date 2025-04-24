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15%
Мини-группа
до 8 чел.
Экскурсия на Орлиные скалы
Покорите Орлиные скалы в Сочи под руководством профессионала. Впечатляющие виды, надежное снаряжение и адреналин ждут вас
Начало: У ТЦ Моремолл
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
2 мая в 10:00
6375 ₽
7500 ₽ за человека
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20%
Мини-группа
до 10 чел.
Очарование улиток и гастрономический опыт в Сочи
Погрузитесь в мир улиток на первой улиточной ферме в Адлере. Дегустация икры улиток, эскарго, местных вин и сыров. Уникальный улиточный массаж
Начало: В с. Высокое
Завтра в 16:30
2 мая в 16:30
2600 ₽
3250 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Эксклюзивный тур: Архитектурное наследие Сочи и его окрестностей
Погрузитесь в мир архитектурных шедевров Сочи, открывая тайны исторических зданий и храмов
Начало: На Платановой аллее в Сочи
11 мая в 08:00
12 мая в 08:00
7111 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгения24 апреля 2025Это одно из лучших приключений, что со мной случались! Маршрут не из легких, нужно быть в нормальной физической форме и внимательно
- ДДамир22 апреля 2025Получил незабываемые впечатления от скалолазания по Орлинным скалам, особенно учитывая тот факт, что для меня это было впервые! Было немного
- ООльга14 апреля 2025Шикарный вечер в уютной компании, блюда вкусны, рассказ хозяина увлекателен. Улитки - интересные и забавные существа. Рекомендую!
- ММария25 марта 2025Максим, вне всяких сомнений, лучший инструктор! Спасибо за этот день и незабываемые эмоции! Полный восторг и рекомендации всем, кто есть и
- ДДарья12 февраля 2025Отличная экскурсия, гостеприимный хозяин и очень вкусная дегустация! Улитки самые вкусные из всех ранее испробованных, очень рекомендую!)
- ППавел9 января 2025Экскурсия в неформальной обстановке на домашней ферме. Рассказали про условия взращивания улиток, про состав их корма и про разницу между
Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Дома на майские: экскурсии для местных»
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