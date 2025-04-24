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будет в Сочи) Эти эмоции стоят того, чтобы испытать их и посмотреть на скалы другими глазами) С удовольствием вернусь и на другие активности! Максим, с тобой смело хоть прыгать с водопада, хоть в многодневный поход) От начала и до конца все организовано на высшем уровне - от бронирования до окончания дня на ЖД станции. Максим сделал все, чтобы на высоте я чувствовала себя спокойно и уверенно. Настолько, что мой страх высоты притих и наблюдал за процессом прохождения маршрута исключительно с интересом и удовольствием) Да, местами было непросто, приходилось соображать куда и как поставить ногу, как подтянуться, но как оказалось - все возможно. Если что, у меня нет особой подготовки и решение было принято по принципу "а почему бы и да") Вкусный свежесваренный кофе с видом на заснеженные горы прилагается бонусом) Ещё и отличные фото на память) Спасибо ещё раз!