Наша экскурсия в Тисо-Самшитовую рощу объединит природу и историю, историю не близкую, а глубокую и...

Наша экскурсия в Тисо-Самшитовую рощу объединит природу и историю, историю не близкую, а глубокую и обогащающую наш внутренний мир, наполняющую энергией
Гуляй, влюбляйся, пей
Гуляй, влюбляйся, пей
Гуляй, влюбляйся, пей
Гуляй, влюбляйся, пей
Гуляй, влюбляйся, пей
Гуляй, влюбляйся, пей
Гуляй, влюбляйся, пей

Что вы увидите 🤩

  • Тисо-самшитовая роща
  • Дача полковника Квитко
  • Хоста чай (плантации, фабрика, дегустация)
Наша экскурсия в Тисо-Самшитовую рощу объединит природу и историю, историю не близкую, а глубокую и обогащающую наш внутренний мир, наполняющую энергией

Вас ждет:

  • Тисо-самшитовая роща
  • Дача полковника Квитко
  • Хоста чай (плантации, фабрика, дегустация)

Цены на экскурсию

Для группы 1-7 человек
Стандартное предложение
7 000 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Комфортный транспорт
  • Экскурсионное сопровождение
  • Питьевая вода
Что не входит
  • Входные билеты
  • Обед
  • Сувениры
Место начала и завершения
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: В любой день
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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В любой день

Светлана В
Светлана В
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