Наша экскурсия в Тисо-Самшитовую рощу объединит природу и историю, историю не близкую, а глубокую и обогащающую наш внутренний мир, наполняющую энергией
Вас ждет:
Тисо-самшитовая роща
Дача полковника Квитко
Хоста чай (плантации, фабрика, дегустация)
Цены на экскурсию
Для группы 1-7 человек
Стандартное предложение
7 000 ₽
Ответы на вопросы
Что входит
Комфортный транспорт
Экскурсионное сопровождение
Питьевая вода
Что не входит
Входные билеты
Обед
Сувениры
Место начала и завершения
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: В любой день
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.