4.9 67 12ч 2 100 ₽ за 1 чел.

«Золотое кольцо Абхазии» : Гагры, Пицунда, Рица, Новый Афон В Абхазию приезжают за природой и историей

С 5:00 от жд. Сочи и 5:50 из Адлера, чтобы не стоять на границе