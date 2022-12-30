Я хочу подарить вам один душевный и трансформационный день, в котором мы отправимся по самым классным локациям Сочи. Перед экскурсией вы расскажете мне о своих предпочтениях, а я подберу маршрут по вашему настроению. Я покажу город глазами местного и проведу по уголкам «для своих», где нет обычных туристических троп. Расслабьтесь и получайте удовольствие — ведь вы же приехали за этим — а я позабочусь обо всём остальном.
По желанию, в середине дня мы устроим вкусный пикник — я угощу вас блюдами национальной местной кухни, которые приготовлю сама из качественных локальных продуктов.
Это экскурсия-конструктор, расскажите, что ждете от этого дня, а сделаю так, чтобы он запомнился вам надолго.