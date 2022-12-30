Один добрый день в Сочи: дружеский отдых по вашим правилам

Делать только то, что хочется: купаться в горной реке, вкусно есть и кричать с крутого обрыва

Представьте, что вы приехали в гости к другу. Выбрали продукты на рынке, загрузились в машину и поехали по самым интересным локациям в округе. Я местная жительница — и я стану для вас таким другом. Маршрут определим по настроению: что-то захотите посмотреть вы, а что-то покажу вам я. Искупаемся в диких лагунах, восхитимся высотой Орлиных скал и устроим кавказский пикник. И пусть чудесные воспоминания об этом дне останутся с вами надолго.
Один добрый день в Сочи: дружеский отдых по вашим правилам
Один добрый день в Сочи: дружеский отдых по вашим правилам
Один добрый день в Сочи: дружеский отдых по вашим правилам
Один добрый день в Сочи: дружеский отдых по вашим правилам
Один добрый день в Сочи: дружеский отдых по вашим правилам
Один добрый день в Сочи: дружеский отдых по вашим правилам
Один добрый день в Сочи: дружеский отдых по вашим правилам
Один добрый день в Сочи: дружеский отдых по вашим правилам
Один добрый день в Сочи: дружеский отдых по вашим правилам
Один добрый день в Сочи: дружеский отдых по вашим правилам
Один добрый день в Сочи: дружеский отдых по вашим правилам
Один добрый день в Сочи: дружеский отдых по вашим правилам
Ближайшие даты:
30
дек
31
дек
1
янв
2
янв
3
янв
4
янв
5
янв
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

День в хорошей компании

Я хочу подарить вам один душевный и трансформационный день, в котором мы отправимся по самым классным локациям Сочи. Перед экскурсией вы расскажете мне о своих предпочтениях, а я подберу маршрут по вашему настроению. Я покажу город глазами местного и проведу по уголкам «для своих», где нет обычных туристических троп. Расслабьтесь и получайте удовольствие — ведь вы же приехали за этим — а я позабочусь обо всём остальном.
По желанию, в середине дня мы устроим вкусный пикник — я угощу вас блюдами национальной местной кухни, которые приготовлю сама из качественных локальных продуктов.

Маршрут прогулки

Это экскурсия-конструктор, расскажите, что ждете от этого дня, а сделаю так, чтобы он запомнился вам надолго.

  • Покажу вечнозеленые чайные плантации, где мы попробуем настоящий краснодарский чай, а еще домашний мед и варенье.
  • Или заберемся на крышу мира к Орлиным скалам. Эта локация подойдет тем, кто ищет полное умиротворение и единение с природой. Я проведу вас к вертикальным обрывам высотой 125 метров над уровнем реки и 379 метров над уровнем моря.
  • Или подскажу дикие лагуны, где можно безопасно нырнуть в водопад — и мы нырнем! В летний зной это лучшая локация для купания, а в зимнее время водопады становятся полноводными и показываются во всей красе.
  • А еще поползаем по дикому и живописному Агурскому ущелью, заберемся к легендарной башне Ахун и отправимся на настоящую сыроварню.

Организационные детали

  • Путешествие пройдет на комфортном кроссовере Mitsubishi
  • Не забудьте удобную походную обувь и купальник (в летнее время)
  • Опционально вы можете выбрать экскурсию с остановкой на пикник или без него. Пикник с барбекю оплачивается отдельно — 6000 руб. на компанию (закупка продуктов включена в стоимость).

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Курортном проспекте
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сочи

😎Индивидуальные🚗На машине🧒Можно с детьми👩‍🏫Для школьников👵Для пенсионеров🌃НочныеГоры🍀Природа и пейзажи🏡Выездные☀️На весь деньЧайная плантация🗽Популярные места💧ВодопадыАгурские водопадыГора АхунСолох-АулАгурское ущельеОрлиные скалыЭкскурсии по Московской области и ближайшему ПодмосковьюДля студентов

Похожие туры в Сочи

Ваш идеальный день в Сочи
12 часов
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
🎈 На воздушном шаре
🏎 На кабриолете
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Денис
Денис
4.9
63 отзыва
Ваш идеальный день в Сочи
Путешествие по окрестностям курорта, спланированное по вашим пожеланиям - от моря до гор
у вашего отеля (кроме Лазаревского района)
Сегодня
2 янв
4 янв
11 янв
1500011 250 за всё до 4 чел.
Секреты Большого Сочи. Экскурсии и активный отдых
7 дней
🚶 Пешая
Авторский тур
до 50 чел.
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
5
3 отзыва
Секреты Большого Сочи. Экскурсии и активный отдых
Экскурсионный тур «Секреты Большого Сочи. Экскурсии и активный отдых» на 7 дней
г. Сочи
3 апр
10 апр
17 апр
24 апр
от 35 000 за 1 человека
Гастро-Сочи: пикник с форелью у горной реки
6 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 18 чел.
Организатор экскурсии Юлия
Юлия
Нет отзывов
Гастро-Сочи: пикник с форелью у горной реки
Открыть кулинарные секреты, вкусно поесть и отлично отдохнуть в компании харизматичного повара
1 янв
2 янв
3 янв
4 янв
от 19 500 за всё до 2 чел.
Олимпийский Сочи
8 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Организатор экскурсии Светлана
Светлана
Нет отзывов
Олимпийский Сочи
По следам Олимпийских игр 2014: как изменился Сочи, что такое горный и прибрежный кластер
Ваш отель
9 000 за всё до 7 чел.
Сочи - город загадок и тайн
8 часов
🚌 На автобусе
Групповая
до 50 чел.
Организатор экскурсии Никита
Никита
4.8
13 отзывов
Сочи - город загадок и тайн
Добро пожаловать в Сочи. Вы знаете, что в городе на берегу Черного моря есть множество удивительных мест
Забираем от отеля, либо от ближайшей остановки
1 янв
3 янв
5 янв
8 янв
1 400 за 1 человека
«От Гагры до озера Рица» - индивидуальная экскурсия в Абхазию на 1 день
10 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 8 чел.
Организатор экскурсии Юрий
Юрий
5
29 отзывов
«От Гагры до озера Рица» - индивидуальная экскурсия в Абхазию на 1 день
Отдыхая в Сочи, обязательно выделите 1 день на экскурсию в Абхазию
от месторасположения туристов
Сегодня
Завтра
6 янв
8 янв
от 13 000 за всё до 8 чел.
Секреты Большого Сочи. Экскурсии и активный отдых осенью и зимой
7 дней
🚶 Пешая
Авторский тур
до 19 чел.
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
5
3 отзыва
Секреты Большого Сочи. Экскурсии и активный отдых осенью и зимой
Экскурсионный тур познавательного и активного отдыха в Сочи
г. Сочи
1 янв
8 янв
15 янв
22 янв
от 35 000 за 1 человека
День развлечений в окрестностях Сочи
4 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Татьяна
Татьяна
4.3
3 отзыва
День развлечений в окрестностях Сочи
Увлекательное путешествие для взрослых и детей
Ж/Д вокзал г. Адлера
Завтра
9 янв
10 янв
11 янв
10 000 за всё до 4 чел.
Секреты Большого Сочи. Экскурсии и активный отдых зимой
7 дней
🚶 Пешая
Авторский тур
до 19 чел.
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
5
3 отзыва
Секреты Большого Сочи. Экскурсии и активный отдых зимой
Туристические тропы прибрежного Сочи хороши в любое время года
г. Сочи
1 янв
8 янв
15 янв
22 янв
от 35 000 за 1 человека
Старый Сочи, Красная поляна и Олимпийский парк за один день
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Дмитрий
Дмитрий
Нет отзывов
Старый Сочи, Красная поляна и Олимпийский парк за один день
Город-курорт Сочи почти в 1,5 раза больше площади Москвы, благодаря объединению в 1961 году четырех районов
Приеду в отель за гостями
2 янв
3 янв
4 янв
5 янв
18 000 за всё до 4 чел.
Олимпийское наследие Сочи
8 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Организатор экскурсии Сергей
Сергей
Нет отзывов
Олимпийское наследие Сочи
Я познакомлю вас с прибрежным и горным Сочи
По договоренности
Сегодня
Завтра
3 янв
4 янв
12 000 за всё до 8 чел.
Аренда яхт в центральном Сочи: индивидуальное путешествие
1 час
🛥 На яхте
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Юлия
Юлия
Нет отзывов
Аренда яхт в центральном Сочи: индивидуальное путешествие
Ни один отдых в Сочи не обходится без морской прогулки
Центральный порт Сочи
от 8 000 за всё до 10 чел.
У нас ещё много экскурсий в Сочи. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Сочи
ХОРОШО
🧭
ТАМ