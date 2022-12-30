Представьте, что вы приехали в гости к другу. Выбрали продукты на рынке, загрузились в машину и поехали по самым интересным локациям в округе. Я местная жительница — и я стану для вас таким другом. Маршрут определим по настроению: что-то захотите посмотреть вы, а что-то покажу вам я. Искупаемся в диких лагунах, восхитимся высотой Орлиных скал и устроим кавказский пикник. И пусть чудесные воспоминания об этом дне останутся с вами надолго.

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Описание

Что вас ожидает

День в хорошей компании

Я хочу подарить вам один душевный и трансформационный день, в котором мы отправимся по самым классным локациям Сочи. Перед экскурсией вы расскажете мне о своих предпочтениях, а я подберу маршрут по вашему настроению. Я покажу город глазами местного и проведу по уголкам «для своих», где нет обычных туристических троп. Расслабьтесь и получайте удовольствие — ведь вы же приехали за этим — а я позабочусь обо всём остальном.

По желанию, в середине дня мы устроим вкусный пикник — я угощу вас блюдами национальной местной кухни, которые приготовлю сама из качественных локальных продуктов.

Маршрут прогулки

Это экскурсия-конструктор, расскажите, что ждете от этого дня, а сделаю так, чтобы он запомнился вам надолго.

Покажу вечнозеленые чайные плантации, где мы попробуем настоящий краснодарский чай, а еще домашний мед и варенье.

Или заберемся на крышу мира к Орлиным скалам. Эта локация подойдет тем, кто ищет полное умиротворение и единение с природой. Я проведу вас к вертикальным обрывам высотой 125 метров над уровнем реки и 379 метров над уровнем моря.

Или подскажу дикие лагуны, где можно безопасно нырнуть в водопад — и мы нырнем! В летний зной это лучшая локация для купания, а в зимнее время водопады становятся полноводными и показываются во всей красе.

А еще поползаем по дикому и живописному Агурскому ущелью, заберемся к легендарной башне Ахун и отправимся на настоящую сыроварню.

Организационные детали