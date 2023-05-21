Страшно красивоПроменад «Страшно красиво» — это новый уровень впечатлений, которые может испытать каждый. Вас ждёт головокружительная прогулка по самому длинному подвесному мосту в России, который соединяет два живописных склона Ахштырского ущелья.

Отправляйтесь в аудиопутешествие вместе с экстремалами, бесстрашно совершившими десятки прыжков с моста на высоте 330 метров над уровнем моря. На иммерсивной аудиоэкскурсии вы услышите истории тех, кто решительно летит в пропасть с высоты двадцать третьего этажа. Вы откроете профессиональные секреты и узнаете, как справляться с эмоциями и страхами, а также полюбуетесь красотой горных пейзажей и услышите легенды Кавказских гор.

В конце аудиоэкскурсии вас ждёт особенный подарок — предсказание на будущее или ответ на важный для вас вопрос. Взгляните в глаза вашим страхам!

Как проходит аудиоэкскурсия• После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии. Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).