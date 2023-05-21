Аудиоэкскурсия по Сочи: погрузитесь в виртуальное пространство историй в Skypark
Погрузитесь в виртуальное пространство историй, оживающих в Скайпарке.
Во время аудиопутешествия вас ждет головокружительная прогулка по самому длинному подвесному мосту в России, пока в ушах будут звучать рассказы тех, кто не раз летал в пропасть с огромной высоты.
Во время аудиопутешествия вас ждет головокружительная прогулка по самому длинному подвесному мосту в России, пока в ушах будут звучать рассказы тех, кто не раз летал в пропасть с огромной высоты.
Ближайшие даты:
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При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Страшно красивоПроменад «Страшно красиво» — это новый уровень впечатлений, которые может испытать каждый. Вас ждёт головокружительная прогулка по самому длинному подвесному мосту в России, который соединяет два живописных склона Ахштырского ущелья.
Отправляйтесь в аудиопутешествие вместе с экстремалами, бесстрашно совершившими десятки прыжков с моста на высоте 330 метров над уровнем моря. На иммерсивной аудиоэкскурсии вы услышите истории тех, кто решительно летит в пропасть с высоты двадцать третьего этажа. Вы откроете профессиональные секреты и узнаете, как справляться с эмоциями и страхами, а также полюбуетесь красотой горных пейзажей и услышите легенды Кавказских гор.
В конце аудиоэкскурсии вас ждёт особенный подарок — предсказание на будущее или ответ на важный для вас вопрос. Взгляните в глаза вашим страхам!
Как проходит аудиоэкскурсия• После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии. Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
- Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон.
- Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
- Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид.
- Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбанк (внешний аккумулятор для телефона).
Аудиоэкскурсия доступна к прохождению в любое удобное для Вас время
Ответы на вопросы
- Что входит
- Интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
- Захватывающие истории от местного жителя
- Спланированный маршрут по Скайпарку с офлайн-картой для удобной навигации
- Рекомендации мест, скрытых от туристов
- Что не входит
- Входной билет в Скайпарк приобретается отдельно
- Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
- Наушники не включены — необходимо взять свои
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: ул. Краснофлотская, Казачий БродЗавершение: SkyPark, Краснодарский край
- Когда и сколько длится?
- Когда: Аудиоэкскурсия доступна к прохождению в любое удобное для Вас времяЭкскурсия длится около 1 часа
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Важная информация
- Инструкция по установке аудиогида
- 1. После оплаты вы получите письмо на электронную почту и СМС со ссылкой для доступа к экскурсии.
- 2. На вашем мобильном устройстве перейдите по ссылке, которую вы получите по смс и электронной почте. Вам будет предложено установить бесплатное мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
- 3. После установки приложения зайдите в него, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид.
- 4. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически, когда вы окажется в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
- 5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).
- Если вы не получили письмо или SMS с экскурсией в течение 24 часов, звоните или пишите в WhatsApp на +7 (812) 602 74-95
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании