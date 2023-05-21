Иммерсивный аудиотур в Skypark Сочи

Аудиоэкскурсия по Сочи: погрузитесь в виртуальное пространство историй в Skypark

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Погрузитесь в виртуальное пространство историй, оживающих в Скайпарке.

Во время аудиопутешествия вас ждет головокружительная прогулка по самому длинному подвесному мосту в России, пока в ушах будут звучать рассказы тех, кто не раз летал в пропасть с огромной высоты.
Иммерсивный аудиотур в Skypark Сочи
Иммерсивный аудиотур в Skypark Сочи
Иммерсивный аудиотур в Skypark Сочи
Иммерсивный аудиотур в Skypark Сочи
Иммерсивный аудиотур в Skypark Сочи
Иммерсивный аудиотур в Skypark Сочи
Ближайшие даты:
21
мая
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мая
23
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При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Страшно красивоПроменад «Страшно красиво» — это новый уровень впечатлений, которые может испытать каждый. Вас ждёт головокружительная прогулка по самому длинному подвесному мосту в России, который соединяет два живописных склона Ахштырского ущелья.
Отправляйтесь в аудиопутешествие вместе с экстремалами, бесстрашно совершившими десятки прыжков с моста на высоте 330 метров над уровнем моря. На иммерсивной аудиоэкскурсии вы услышите истории тех, кто решительно летит в пропасть с высоты двадцать третьего этажа. Вы откроете профессиональные секреты и узнаете, как справляться с эмоциями и страхами, а также полюбуетесь красотой горных пейзажей и услышите легенды Кавказских гор.
В конце аудиоэкскурсии вас ждёт особенный подарок — предсказание на будущее или ответ на важный для вас вопрос. Взгляните в глаза вашим страхам!
Как проходит аудиоэкскурсия• После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии. Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
  • Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон.
  • Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
  • Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид.
  • Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбанк (внешний аккумулятор для телефона).

Аудиоэкскурсия доступна к прохождению в любое удобное для Вас время

Ответы на вопросы

Что входит
  • Интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
  • Захватывающие истории от местного жителя
  • Спланированный маршрут по Скайпарку с офлайн-картой для удобной навигации
  • Рекомендации мест, скрытых от туристов
Что не входит
  • Входной билет в Скайпарк приобретается отдельно
  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
  • Наушники не включены — необходимо взять свои
Где начинаем и завершаем?
Начало: ул. Краснофлотская, Казачий Брод
Завершение: SkyPark, Краснодарский край
Когда и сколько длится?
Когда: Аудиоэкскурсия доступна к прохождению в любое удобное для Вас время
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • Инструкция по установке аудиогида
  • 1. После оплаты вы получите письмо на электронную почту и СМС со ссылкой для доступа к экскурсии.
  • 2. На вашем мобильном устройстве перейдите по ссылке, которую вы получите по смс и электронной почте. Вам будет предложено установить бесплатное мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
  • 3. После установки приложения зайдите в него, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид.
  • 4. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически, когда вы окажется в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
  • 5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).
  • Если вы не получили письмо или SMS с экскурсией в течение 24 часов, звоните или пишите в WhatsApp на +7 (812) 602 74-95
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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