Индивидуальная
до 2 чел.
Квадроциклы: дорога на Царский мост и храм Николая Чудотворца
Начало: Адлерский район, КПП отеля, ближайшая остановка (п...
«Мы посетим Царский мост, который был построен еще вовремя Кавказской войны в 1817 году, но сохранился до наших дней»
Расписание: Ежедневно в 10.00, 14.00,
3999 ₽ за всё до 2 чел.
Групповая
Skypark - парк приключений на высоте
Пройти по подвесному мосту, насладиться панорамами сочинских гор и сделать потрясающие снимки
Начало: У остановки Платановая аллея
«Главная достопримечательность парка — Скайбридж, самый длинный подвесной мост (439 метров»
Расписание: в четверг в 14:00
12 мар в 14:00
19 мар в 14:00
1200 ₽ за человека
Индивидуальная
Сочи: история южного города - усадьбы, мосты и морские тайны
Начало: Парк Ривьера
«Инженерная поэзия: два уникальных моста Далее наш маршрут приведет нас к удивительным инженерным сооружениям»
1500 ₽ за человека
- ИИбрагимова6 сентября 2025Все было супер 👍
Замечательно 🤟
Эмоции зашкаливают ✨
Спасибо инструктору Греку
- ЕЕкатерина27 июня 2025Каталась впервые. Был третий маршрут, не пожалела. Было все супер круто 🔥
Организаторы и инструктора очень доброжелательные
Спасибо за хорошее настроение и эмоции😄
- ЕЕкатерина17 июня 2025Очень понравилось! Виды потрясающие, был маршрут 2. Очень доброжелательные инструктора, квадрики хорошие. Места сказочные. Спасибо!
- ГГераськин3 ноября 2024Здравствуйте, отлично 👍 всё понравилось. Храм, каньон заплыв на квадроциклах, горы грязевые покатушки, фотографии, пересечение горных рек по камням, воде.
Спасибо за отличное настроение, адреналин и эмоции по 3-ему маршруту.
- ЕЕвгений6 октября 2024Выбрали третий маршрут, очень живописно и интересно. Квадроцикл хорошо управляемый, на удивление достаточно мягкий в движении. Организаторы отзывчивые и внимательные. Особенно спасибо Светлане за памятные фото. Всем ребятам спасибо за организацию!
- ЭЭдгар12 сентября 2024Поездка была увлекательной)) буду кататься ещё)
- ННадежда21 августа 2024Хочу сказать огромное спасибо организаторам за маленькое путешествие. На квадроцикле каталась впервые. Для уверенности меня посадили с инструктором Алексеем (отдельное
- ККирилл7 июля 2024Прекрасная поездка по красивым местам
- ААнастасия7 июля 2024Экскурсия супер,все очень понравилось,спасибо большое организаторам👍
- ММарина25 октября 2023Экскурсия понравилась, так получилось, что оказались в малочисленной группе: нас двое и еще семейная пара. Поездка прекрасная, инструктор Александр все объяснил, рассказал. Мы брали маршрут КОМБО, оптимально по цене и наполненности программы))) спасибо большое!
