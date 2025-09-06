Мои заказы

Мосты Сочи

Найдено 3 экскурсии в категории «Мосты» в Сочи, цены от 1200 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь 2026 г.
Квадроциклы: дорога на Царский мост и храм Николая Чудотворца
На квадроциклах
Джиппинг на Красной поляне
1.5 часа
79 отзывов
Индивидуальная
до 2 чел.
Квадроциклы: дорога на Царский мост и храм Николая Чудотворца
Начало: Адлерский район, КПП отеля, ближайшая остановка (п...
«Мы посетим Царский мост, который был построен еще вовремя Кавказской войны в 1817 году, но сохранился до наших дней»
Расписание: Ежедневно в 10.00, 14.00,
3999 ₽ за всё до 2 чел.
Skypark - парк приключений на высоте
На автобусе
4 часа
5 отзывов
Групповая
Skypark - парк приключений на высоте
Пройти по подвесному мосту, насладиться панорамами сочинских гор и сделать потрясающие снимки
Начало: У остановки Платановая аллея
«Главная достопримечательность парка — Скайбридж, самый длинный подвесной мост (439 метров»
Расписание: в четверг в 14:00
12 мар в 14:00
19 мар в 14:00
1200 ₽ за человека
Сочи: история южного города - усадьбы, мосты и морские тайны
Пешая
2 часа
Индивидуальная
Сочи: история южного города - усадьбы, мосты и морские тайны
Начало: Парк Ривьера
«Инженерная поэзия: два уникальных моста Далее наш маршрут приведет нас к удивительным инженерным сооружениям»
1500 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Мосты»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сочи
В марте 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Квадроциклы: дорога на Царский мост и храм Николая Чудотворца;
  2. Skypark - парк приключений на высоте;
  3. Сочи: история южного города - усадьбы, мосты и морские тайны.
Какие места ещё посмотреть в Сочи
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
  1. Озеро Рица;
  2. Роза Хутор;
  3. Самое главное;
  4. Олимпийский Парк;
  5. Чайная плантация;
  6. Юпшарский каньон;
  7. Новый Афон;
  8. Гора Ахун;
  9. Фонтаны;
  10. Змейковские водопады.
Сколько стоит экскурсия по Сочи в марте 2026
Сейчас в Сочи в категории "Мосты" можно забронировать 3 экскурсии от 1200 до 3999. Туристы уже оставили гидам 84 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Забронируйте экскурсию в Сочи на 2026 год по теме «Мосты», 84 ⭐ отзыва, цены от 1200₽. Сегодня можно забронировать на 📅 март, апрель и май