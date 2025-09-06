читать дальше

спасибо, за терпение). Где надо подсказывал как ехать, подруливал. Разобралась на раз-два. Места красивые. Маршрут интересный. Брали 2-й маршрут. Евгений вел группу. Все грамотно и четко. Еще ставила смарт-часы на зарядку на базе. После поездки была буря эмоций, что забыла про часы. Спасибо огромное Евгению за то, что потратил свое время и отправил мне их доставкой домой. Будем в Ваших краях, заедем обязательно еще.