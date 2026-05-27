Вы увидите символы Абхазии — ресторан «Гагрипш», озеро Рица, Юпшарский каньон. Узнаете об истории, культуре, традициях и попробуете вина, чачу, мёд, сыры. А также отдохнёте в ущелье Шлыпра, куда можно добраться только по воде.
Здесь снимали фильм о Робинзоне Крузо с Леонидом Куравлёвым — и с тех пор этот дикий уголок с чистейшим морем называют необитаемым островом.
Описание экскурсии
5:00–6:45 — дорога из Сочи
- Сбор гостей по маршруту
- Прохождение границы с Абхазией
7:20–8:10 — Гагра
- Ресторан «Гагрипш»
- Парк принца Ольденбургского
- Набережная с колоннадой
8:30–15:00 — Рицинский заповедник
- Завтрак
- Дегустации чачи, коньяка, вин, бальзамов, сыров, мяса, мёда
- Водопады Девичьи и Мужские Слёзы
- Юпшарский каньон, подвесной мост через Бзыбь, Каменный мешок
- Озёра Голубое и Рица
16:00–16:45 — дачи Сталина и Горбачёва (опционально)
- Основные резиденции
- Здание с бассейном и сауной
- Пищеблок
- Домики для охраны и гостей
16:45–19:15 — Шлыпра
- Морская прогулка к острову и обратно
- Отдых на пляже со всей инфраструктурой
19:15–22:00 — обратный путь
Организационные детали
- Заберём вас из Сочи, Мацесты, Хосты, Сириуса, Адлера, Красной Поляны и доставим обратно
- Включены: трансфер, завтрак (чай, хлеб, сыр), дегустации (алкоголь — строго 18+)
- Перед переправой проводится инструктаж по технике безопасности. На борту есть спасжилеты
- С вами будет один из гидов нашей команды
Дополнительные расходы
- озеро Рица: взрослые — 1000 ₽ с чел., дети до 12 лет — 500 ₽
- встреча по адресу — от 1000 ₽
- тарзанка на реке Бзыбь — 1000 ₽
- качели — 1000 ₽
- смотровая площадка Птичий клюв — 300 ₽
- Молочный водопад — 300 ₽
- переправа на лодке (1500 ₽/чел.)
По желанию
- питание — 800–1000 ₽
- дача Сталина и Горбачева — 700 ₽
- катамаран на озеро Рица от 30 мин. — 500 ₽
Пересечение границы
- Граница Абхазии открыта для граждан России, Беларуси и Казахстана
- Взрослые и дети 14-18 лет — нужен общегражданский или загранпаспорт
- Дети до 14 лет — свидетельство о рождении со штампом о гражданстве или загранпаспорт
- Если ребёнок путешествует с одним из родителей, согласие второго не требуется
- Для детей до 18 лет, путешествующих с третьими лицами, обязательна нотариально заверенная доверенность от родителей, в которой прописаны страна Абхазия и даты поездки
- Перед выездом в Абхазию стоит проверить возможные задолженности через службу судебных приставов
- Абхазская граница не пускает людей с грузинской фамилией
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Детский (до 11 л.)
|3500 ₽
|Пенсионный (наличие удостоверения пенсионера)
|3700 ₽
|Взрослый
|4000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте.
Владимир — Организатор в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провёл экскурсии для 139 туристов
Мы официальный перевозчик с аккредитованными и лицензированными гидами. У нас чёткая коммуникация, вы получите всю нужную информацию до поездки. Программы составляем так, чтобы каждый нашёл что-то по душе — от природы и головокружительных видов до традиционных застолий и национального колорита.
