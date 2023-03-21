Раньше в Поляну приходилось добираться по опасной извилистой дороге. Поселки Красная Поляна и Эсто-садок представляли собой ряд небольших жилых домов и частных гостиниц. А в горы туристов поднимала всего одна открытая канатная дорога.

После того, как Сочи был выбран городом проведения зимней Олимпиады, а название Красной Поляны прогремело на весь мир, в горы была проложена скоростная автомобильная трасса. Маленькие домики и частные гостиницы превратились в современные отели. А канатных дорог стало в четыре раза больше.

Теперь путь в Красную Поляну стал комфортным. А Кавказские горы предстали во всей красе.

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