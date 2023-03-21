Экскурсия в Красную Поляну: знакомство с Олимпийским парком и горными курортами
Экскурсия в Красную поляну — самый популярный маршрут Сочи.
Вы увидите высокотехнологичные олимпийские объекты: стадион «Фишт», ледовый дворец «Айсберг», трассу «Формулы-1», погрузитесь в местный колорит поселков Красная Поляна и Эсто-Садок и насладитесь величием и мощью гор курорта «Роза Хутор».
Вы увидите высокотехнологичные олимпийские объекты: стадион «Фишт», ледовый дворец «Айсберг», трассу «Формулы-1», погрузитесь в местный колорит поселков Красная Поляна и Эсто-Садок и насладитесь величием и мощью гор курорта «Роза Хутор».
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Посёлки Красная Поляна и Эсто-садок
- Медовая пасека
- Курорт «Роза Хутор»
- Курорт «Красная Поляна»
- Курорт «Газпром»
- Олимпийский парк
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Раньше в Поляну приходилось добираться по опасной извилистой дороге. Поселки Красная Поляна и Эсто-садок представляли собой ряд небольших жилых домов и частных гостиниц. А в горы туристов поднимала всего одна открытая канатная дорога.
После того, как Сочи был выбран городом проведения зимней Олимпиады, а название Красной Поляны прогремело на весь мир, в горы была проложена скоростная автомобильная трасса. Маленькие домики и частные гостиницы превратились в современные отели. А канатных дорог стало в четыре раза больше.
Теперь путь в Красную Поляну стал комфортным. А Кавказские горы предстали во всей красе.
Вы посетите:
- Пасеку и попробуете знаменитый краснополянский мед, который может стать отличным сувениром из Сочи.
- Один из горных курортов -"Красная Поляна" или "Роза Хутор", где вам будет предоставлено свободное время для прогулки и катания на канатной дороге.
- Уютное местное кафе, заказ на обед в котором оформляется предварительно.
- К Олимпиаде изменения произошли не только в горах. На берегу моря в Имеретинской низменности с нуля был построен Олимпийский парк. Во время экскурсии мы совершим объезд вокруг парка, и вы своими глазами увидите стадион "Фишт", ледовый дворец "Айсберг" и другие спортивные арены Олимпиады, трассу "Формулы-1".
Ежедневно в 8.45
Ответы на вопросы
- Что входит
- Комфортабельный транспорт
- Услуги сертифицированного гида
- Что не входит
- Катание на канатной дороге (по желанию) — от 2100 рублей
- Питание
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- ж/д вокзал, Сочи
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 8.45Экскурсия длится около 8 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Важная информация
- Экскурсия проводится ежедневно круглый год. Экскурсия состоится при любой погоде
- Дети могут принимать участие в экскурсии с 5 лет (на отдельном месте в автобусе), скидки детям предоставляются только на экскурсионных объектах.
- Сбор туристов производится по пути следования автобуса. Удобную вам остановку можно уточнить у нашего специалиста по телефону
- Стоимость билета на канатную дорогу от 2100₽ (дети 7-14 лет - 1300₽). Для граждан старше 60 лет и инвалидов действуют льготы. При себе необходимо иметь соответствующие документы. Цены на канатную дорогу могут меняться!
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 42 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Валентина Ганкина
21 мар 2023
Г
Губаревич Светлана Владимировна
25 мар 2021
Незабываемые впечатления!
Т
Титаренко Евгения
26 фев 2021
Экскурсия очень понравилась!!! Море вречатлений!!! Водитель, он же экскурсовод (Иван) очень интересно всю дорогу рассказывал нашей группе обо всех объектах, которые мы проезжали, а также отвечал на вопросы.
Б
Благоразумцова Дарья Николаевна
6 июля 2020
От экскурсии остались яркие эмоции!
О
Ольга
12 окт 2019
S
Svetlana Verezgova
3 окт 2019
Первое,что смущает-это дикция гида-водителя. Не разобрать не то,что слова- предложения не понятны. Это сразу огромный минус,а иногда доводит до раздражения. Второе,что водитель и гид в одном лице. То есть о каких то вопросах безопасности просто речи не идёт.
Заезд на пасеку- потеря времени.
Остальное- красивая природа да, ради неё стоит поехать.
Олимпийский парк- на него уже нет сил,с учётом опоздания, все,,по верхам,,
Заезд на пасеку- потеря времени.
Остальное- красивая природа да, ради неё стоит поехать.
Олимпийский парк- на него уже нет сил,с учётом опоздания, все,,по верхам,,
В
Василий
30 сен 2019
Мы с супругой были в Сочи впервые. Конечно природа и море производят первое яркое
Л
Лариса
29 сен 2019
Огромное спасибо организаторам за четкую работу. Экскурсоводу и замечательному
С
Светлана
29 сен 2019
Огромное спасибо за экскурсию по Олимпийским объектам, ездили с Вами 2 мая!
Л
Лариса
27 сен 2019
5 сентября провела замечательный день на экскурсии Сочи Олимпийский. Гид Иван. Все
г
галина
25 сен 2019
Огромное спасибо гиду Ивану! великолепен!
А
Анна
24 сен 2019
Спасибо большое за экскурсию. Мы остались очень довольны! И отдельное спасибо
Е
Елена
23 сен 2019
Огромное спасибо за организованную экскурсию по Олимпийским объектам. Каждый раз
Н
Наталья
20 сен 2019
Добрый день! Хотим поблагодарить компанию "
С
Светлана
20 сен 2019
Спасибо Всем! Отличная экскурсия! Экскурсовод -прекрасно-знающий историю Сочинского
Ещё 27 отзывов
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