Олимпийские объекты в Сочи, построенные в 2014 году для проведения Олимпийских игр, расположены в двух кластерах: прибрежном и горном. На этой экскурсии мы познакомим гостей с тем, как выглядят эти кластеры и почему они являются одним из самых известных мест отдыха.

Что вас ждет

Олимпийский парк — один из главных объектов зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи. Расположен он на территории Адлерского района, в Имеретинской низменности на берегу Чёрного моря. На территории Олимпийского парка находятся главные спортивные сооружения, на которых проводились соревнования по хоккею с шайбой, конькобежному спорту, шорт-треку, фигурному катанию, кёрлингу, а также церемонии открытия и закрытия XXII зимних Олимпийских игр. Горный кластер состоит из четырех частей — «Горная карусель», «Альпика-Сервис», «Роза-Хутор», комплекс «Лаура». Первая наша остановка состоится на видовой площадке в Нижне-Имеретинской бухте, где мы осмотрим олимпийские объекты парка. Затем мы направимся на Красную поляну. Нашими спутниками на протяжении всего маршрута будут то зажатая горным ущельем узница, то бушующая где-то далеко внизу река Мзымта. Далее в программу экскурсии входит посещение пасеки, где Вас ждет познавательная лекция о пользе мёда. Также здесь вы сможете попробовать и приобрести разные сорта вина и меда, и, конечно медовуху и сбитень (вино с мёдом), произведённые в районе посёлка Красная поляна. На северном склоне хребта Аибга в 7 км. от посёлка расположены горнолыжные комплексы с канатными дорогами открытого и закрытого типа, состоящие из нескольких трасс. Они поднимут Вас на высоту более 2200 метров над уровнем моря. По пути на вершину, вы смените четыре климатических зоны — от субтропиков до альпийских лугов и сами увидите почему «лучше гор могут быть только горы».