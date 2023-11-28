Экскурсия на Красную поляну из Сочи: горнолыжный курорт и олимпийские объекты
Экскурсия на Красную поляну — шанс увидеть один из лучших в мире горнолыжных курортов и красивейшее место, от которого захватывает дух.
Мы осмотрим с вами объекты в Олимпийском парке, продегустируем мед на пасеке и на канатной дороге поднимемся на вершину, на высоту более 2200 метров над уровнем моря.
Мы осмотрим с вами объекты в Олимпийском парке, продегустируем мед на пасеке и на канатной дороге поднимемся на вершину, на высоту более 2200 метров над уровнем моря.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Три курорта Красной поляны
- Олимпийский парк
Описание
Олимпийские объекты в Сочи, построенные в 2014 году для проведения Олимпийских игр, расположены в двух кластерах: прибрежном и горном. На этой экскурсии мы познакомим гостей с тем, как выглядят эти кластеры и почему они являются одним из самых известных мест отдыха.
Что вас ждет
Олимпийский парк — один из главных объектов зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи. Расположен он на территории Адлерского района, в Имеретинской низменности на берегу Чёрного моря. На территории Олимпийского парка находятся главные спортивные сооружения, на которых проводились соревнования по хоккею с шайбой, конькобежному спорту, шорт-треку, фигурному катанию, кёрлингу, а также церемонии открытия и закрытия XXII зимних Олимпийских игр. Горный кластер состоит из четырех частей — «Горная карусель», «Альпика-Сервис», «Роза-Хутор», комплекс «Лаура». Первая наша остановка состоится на видовой площадке в Нижне-Имеретинской бухте, где мы осмотрим олимпийские объекты парка. Затем мы направимся на Красную поляну. Нашими спутниками на протяжении всего маршрута будут то зажатая горным ущельем узница, то бушующая где-то далеко внизу река Мзымта. Далее в программу экскурсии входит посещение пасеки, где Вас ждет познавательная лекция о пользе мёда. Также здесь вы сможете попробовать и приобрести разные сорта вина и меда, и, конечно медовуху и сбитень (вино с мёдом), произведённые в районе посёлка Красная поляна. На северном склоне хребта Аибга в 7 км. от посёлка расположены горнолыжные комплексы с канатными дорогами открытого и закрытого типа, состоящие из нескольких трасс. Они поднимут Вас на высоту более 2200 метров над уровнем моря. По пути на вершину, вы смените четыре климатических зоны — от субтропиков до альпийских лугов и сами увидите почему «лучше гор могут быть только горы».
ежедневно в 9:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспорт
- Услуги гида
- Что не входит
- Канатная дорога Роза Хутор:
- Роза Пик, 2320 метров: взрослые — 1950 руб. /чел., дети (7-14 лет) — 1200 руб. /чел., дети до 7 лет и взрослые старше 70 лет — бесплатно
- Роза Плато (Олимпийская деревня), 1170 метров: взрослые — 850 руб. /чел., дети (7-14 лет) — 500 руб. /чел., дети до 7 лет и взрослые старше 70 лет — бесплатно
- Канатная дорога Красная Поляна:
- Поляна 960 метров: взрослые — 990 руб. /чел., дети (7-14 лет) — 600 руб. /чел., детям до 7 лет и взрослым старше 70 лет — бесплатно
- Поляна 2200 метров: взрослые — 1450 руб. /чел., дети (7-14 лет) — 850 руб. /чел., детям до 7 лет и взрослым старше 70 лет — бесплатно
- Место начала и завершения?
- Центральный район Сочи и Адлер
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 9:00Экскурсия длится около 9 часовБронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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