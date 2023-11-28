Красная поляна + Олимпийские объекты

Групповая экскурсия в Сочи

Экскурсия на Красную поляну из Сочи: горнолыжный курорт и олимпийские объекты

Экскурсия на Красную поляну — шанс увидеть один из лучших в мире горнолыжных курортов и красивейшее место, от которого захватывает дух.

Мы осмотрим с вами объекты в Олимпийском парке, продегустируем мед на пасеке и на канатной дороге поднимемся на вершину, на высоту более 2200 метров над уровнем моря.
Красная поляна + Олимпийские объекты
Красная поляна + Олимпийские объекты
Красная поляна + Олимпийские объекты
Красная поляна + Олимпийские объекты
Красная поляна + Олимпийские объекты
Красная поляна + Олимпийские объекты
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:

  • Три курорта Красной поляны
  • Олимпийский парк

Описание

Олимпийские объекты в Сочи, построенные в 2014 году для проведения Олимпийских игр, расположены в двух кластерах: прибрежном и горном. На этой экскурсии мы познакомим гостей с тем, как выглядят эти кластеры и почему они являются одним из самых известных мест отдыха.

Что вас ждет

Олимпийский парк — один из главных объектов зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи. Расположен он на территории Адлерского района, в Имеретинской низменности на берегу Чёрного моря. На территории Олимпийского парка находятся главные спортивные сооружения, на которых проводились соревнования по хоккею с шайбой, конькобежному спорту, шорт-треку, фигурному катанию, кёрлингу, а также церемонии открытия и закрытия XXII зимних Олимпийских игр. Горный кластер состоит из четырех частей — «Горная карусель», «Альпика-Сервис», «Роза-Хутор», комплекс «Лаура». Первая наша остановка состоится на видовой площадке в Нижне-Имеретинской бухте, где мы осмотрим олимпийские объекты парка. Затем мы направимся на Красную поляну. Нашими спутниками на протяжении всего маршрута будут то зажатая горным ущельем узница, то бушующая где-то далеко внизу река Мзымта. Далее в программу экскурсии входит посещение пасеки, где Вас ждет познавательная лекция о пользе мёда. Также здесь вы сможете попробовать и приобрести разные сорта вина и меда, и, конечно медовуху и сбитень (вино с мёдом), произведённые в районе посёлка Красная поляна. На северном склоне хребта Аибга в 7 км. от посёлка расположены горнолыжные комплексы с канатными дорогами открытого и закрытого типа, состоящие из нескольких трасс. Они поднимут Вас на высоту более 2200 метров над уровнем моря. По пути на вершину, вы смените четыре климатических зоны — от субтропиков до альпийских лугов и сами увидите почему «лучше гор могут быть только горы».

ежедневно в 9:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт
  • Услуги гида
Что не входит
  • Канатная дорога Роза Хутор:
  • Роза Пик, 2320 метров: взрослые — 1950 руб. /чел., дети (7-14 лет) — 1200 руб. /чел., дети до 7 лет и взрослые старше 70 лет — бесплатно
  • Роза Плато (Олимпийская деревня), 1170 метров: взрослые — 850 руб. /чел., дети (7-14 лет) — 500 руб. /чел., дети до 7 лет и взрослые старше 70 лет — бесплатно
  • Канатная дорога Красная Поляна:
  • Поляна 960 метров: взрослые — 990 руб. /чел., дети (7-14 лет) — 600 руб. /чел., детям до 7 лет и взрослым старше 70 лет — бесплатно
  • Поляна 2200 метров: взрослые — 1450 руб. /чел., дети (7-14 лет) — 850 руб. /чел., детям до 7 лет и взрослым старше 70 лет — бесплатно
Место начала и завершения?
Центральный район Сочи и Адлер
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 9:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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