Если Вы хотите посетить все значимые и интересные места Красной Поляны за один день - наша экскурсия- это то? что Вам нужно! Комфортабельный автобус отвезет Вас в незабываемый тур по трем курортам Красной Поляны!

Специально для Вас мы составили замечательный и интересный маршрут:

Первая остановка с видом на SkyPark для разогрева.

Смотровая площадка в горах

Ахштырский каньон

Смотровая площадка в ущелье Ах-Цу

Медвежий угол

Минеральный источник с вкуснейшей водичкой

Медовая пасека и винный погреб с бесплатной дегустацией

Далее мы посетим:

Горки Город

Роза Хутор

Газпром Галактика

(Канатная дорога по желанию)

И в завершение экскурсии Олимпийский парк и поющие фонтаны!

Трансфер от отеля по Адлеру входит в стоимость. Также можем забрать из Сочи, Хосты и др. — оплачивается дополнительно.