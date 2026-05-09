Отправляемся в край гор, воды и зелени! Вас ждут впечатляющие водопады, старинная архитектура Гагры, красивые озёра и смотровые площадки с невероятными видами.
А ещё — прогулка по мандариновой плантации, где аромат цитрусов просто умопомрачительный, а атмосфера — по-настоящему южная.
Описание экскурсии
9:00 — встреча у вашего отеля в любой точке Сочи, Адлера или Абхазии
10:00 — колоннада в мавританском стиле на берегу моря в Гагре
10:20 — парк Приморский, он же парк принца Ольденбургского
10:40 — легендарный ресторан «Гагрипш»
11:00 — мандариновая плантация. Вы вдохнёте пьянящий аромат цитрусовых, сорвёте сочный плод с дерева и сделаете яркие снимки.
15:00 — водопады Девичьи и Мужские Слёзы
15:30 — крепость-храм 9–10 веков
16:00 — подвесной мост на реке Бзыбь
16:30 — озеро Рица в окружении густого леса
17:00 — Голубое озеро и Юпшарский каньон
17:30 — смотровая площадка «Прощай, Родина» с видом на бесконечные просторы гор
18:00 — дача Сталина (по желанию)
20:00 — обратная дорога в ваш отель
В течение дня мы будем угощать вас чачей или домашним вином — что вы предпочитаете. А ещё предложим бесплатную дегустацию мёда или сыра.
Организационные детали
- Едем минивэне Toyota Alphard, есть детские кресла и Wi-Fi
- Маршрут и время можно скорректировать под ваши запросы
- Оплачивается отдельно: входной билет в Рицинский заповедник — 700 ₽ за чел (дети до 8 лет бесплатно)
- Дополнительные расходы (по желанию): дача Сталина — 250 ₽ за чел., дети до 8 лет проходят бесплатно
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Пересечение границы
- Граница Абхазии открыта для граждан России, Беларуси и Казахстана
- Взрослые и дети 14-18 лет — нужен общегражданский или загранпаспорт
- Дети до 14 лет — загранпаспорт
- Если ребёнок путешествует с одним из родителей, согласие второго не требуется
- Для детей до 18 лет, путешествующих с третьими лицами, обязательна нотариально заверенная доверенность от родителей, в которой прописаны страна Абхазия и даты поездки
- Перед выездом в Абхазию стоит проверить возможные задолженности через службу судебных приставов
- Абхазская граница не пускает людей с грузинской фамилией
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В месте вашего пребывания
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Данил — ваша команда гидов в Сочи
Провели экскурсии для 139 туристов
Я родился и живу в Абхазии. Я носитель культуры, традиций, менталитета и истории нашей душевной страны. Историк по образованию. С 2017 года я и моя команда организовываем индивидуальные тематические экскурсии, паломнические туры и авторские туры для самых избирательных. Делаем всё, чтобы каждый уехал от нас счастливым и довольным, прихватив с собой не только сувениры, но и массу впечатлений, приправленных яркими воспоминаниями!
