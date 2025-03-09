Мои заказы

Фотопутешествие по Абхазии на Mini Cooper (из Сочи)

Природа, виды, архитектура, еда - яркими будут не только впечатления, но и фотографии
Это не просто поездка — это дорога с другом, который покажет вам душу Абхазии.

На «самом путешествующем Mini Cooper в России» мы проедем по тайным местам, будем останавливаться, когда захотим, и ловить лучшие моменты в кадр. Я поделюсь историями и забавными фактами, и вы увидите Абхазию такой, какой её знают лишь единицы.
1 отзыв
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Описание фото-прогулки

Ароматный старт. Начнём день с чашки сваренного в турке кофе, чтобы зарядиться энергией.

Знакомство со Старой Гагрой

  • Крепость Абаата с древними стенами
  • Храм Святого Ипатия — один из самых почитаемых храмов Абхазии
  • Дворец принца Ольденбургского начала 20 века — мастерский образец модерна
  • Приморский парк и ресторан «Гагрипш» — культовое место с незабываемыми видами и атмосферой
  • Колоннада — один из символов Гагры

Загадочный Отхарский монастырь. Увидим древнюю обитель на отвесной скале — она напоминает неприступную крепость!

Форелевое хозяйство. При желании остановимся здесь, чтобы поесть свежеприготовленную форель, попить кавказский чай на горной воде и насладиться местными сладостями.

Закат у храма Амбара. Завершим день на берегу моря у одной из жемчужин абхазской архитектуры 7–8 веков.

Особенности путешествия

Фотосессия: я фотограф, снимаю на камеру Sony ZV-1 и на iPhone 14 Pro. В течение 2–3 дней после поездки пришлю вам 80–100 фото в цветокоррекции.

Личный бар в пути: для вашего комфорта я оборудовал машину холодильником с напитками и коктейлями. В любом месте и в любое время вы сможете освежиться, наслаждаясь видами за окном.

Кулинарные паузы: в поездке можно не просто перекусить, но и устроить полноценный обед. У меня на борту есть мини-кухня и гриль, так что я готов приготовить для вас что угодно — от свежей рыбы до сочных стейков.

Организационные детали

  • Я работаю с командой гидов, но эту экскурсию провожу именно я
  • По запросу предоставлю детское кресло
  • Для пересечения границы достаточно российского паспорта, для детей до 14 лет — свидетельства о рождении
  • Мы не заезжаем на дегустации, но я готов посоветовать, где купить хорошее вино, сыр, фрукты
  • Чай/кофе, вкусняшки и прохладительные безалкогольные напитки входят в стоимость

Расходы по желанию:

  • обед в Апацхе — примерно 500–700 ₽ на человека
  • пикник на природе с кухней и грилем — от 2000 ₽. Продукты обговариваем индивидуально в зависимости от ваших пожеланий
  • трансфер из Красной Поляны — 2000 ₽

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Артем
Артем — ваша команда гидов в Сочи
Я искатель приключений, готовый раскрыть для вас тайные локации Сочи и Абхазии. За плечами у меня тысячи километров и уникальные истории, найденные в самых укромных уголках. Я отведу(зу) вас туда, куда не забредают обычные туристы, в места, о которых не догадываются даже местные. Работаю вместе с командой таких же заряженных и профессиональных гидов.
Отзывы и рейтинг

Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Наталья
Наталья
9 мар 2025
Если вы хотите увидеть невероятную Абхазию, глазами человека влюблённого в каждое её мгновение, Вам точно за туром к Артёму. На его прекрасном миникупере можно проехать столько нетепичных мест, куда ни
один обычный гид Вас никогда не заведёт. В лёгкой, непринуждённой атмосфере, приятной беседе, интересных рассказах прошел весь наш маршрут через Гагры, Пицунду и Новый Афон. Были и исторические заметки, и текущие умозаключения, ну и конечно то, что очень любим мы девочки, невероятные кадры в самых живописных локациях Абхазии. Такую Абхазию Вам вряд-ли кто-то покажет. Сочетание и общих основных мест, которые нельзя не посетить при приезде в эту страну, а также совершенно неожиданных точек, не оставят вас равнодушными, наша эмоциональная копилка была переполнена этим туром. Это лучший подарок, который можно было сделать на 8 марта, спасибо Артём, мы точно вернёмся снова.

