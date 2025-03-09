Это не просто поездка — это дорога с другом, который покажет вам душу Абхазии. На «самом путешествующем Mini Cooper в России» мы проедем по тайным местам, будем останавливаться, когда захотим, и ловить лучшие моменты в кадр. Я поделюсь историями и забавными фактами, и вы увидите Абхазию такой, какой её знают лишь единицы.

Описание фото-прогулки

Ароматный старт. Начнём день с чашки сваренного в турке кофе, чтобы зарядиться энергией.

Знакомство со Старой Гагрой

Крепость Абаата с древними стенами

с древними стенами Храм Святого Ипатия — один из самых почитаемых храмов Абхазии

— один из самых почитаемых храмов Абхазии Дворец принца Ольденбургского начала 20 века — мастерский образец модерна

начала 20 века — мастерский образец модерна Приморский парк и ресторан «Гагрипш» — культовое место с незабываемыми видами и атмосферой

— культовое место с незабываемыми видами и атмосферой Колоннада — один из символов Гагры

Загадочный Отхарский монастырь. Увидим древнюю обитель на отвесной скале — она напоминает неприступную крепость!

Форелевое хозяйство. При желании остановимся здесь, чтобы поесть свежеприготовленную форель, попить кавказский чай на горной воде и насладиться местными сладостями.

Закат у храма Амбара. Завершим день на берегу моря у одной из жемчужин абхазской архитектуры 7–8 веков.

Особенности путешествия

Фотосессия: я фотограф, снимаю на камеру Sony ZV-1 и на iPhone 14 Pro. В течение 2–3 дней после поездки пришлю вам 80–100 фото в цветокоррекции.

Личный бар в пути: для вашего комфорта я оборудовал машину холодильником с напитками и коктейлями. В любом месте и в любое время вы сможете освежиться, наслаждаясь видами за окном.

Кулинарные паузы: в поездке можно не просто перекусить, но и устроить полноценный обед. У меня на борту есть мини-кухня и гриль, так что я готов приготовить для вас что угодно — от свежей рыбы до сочных стейков.

Организационные детали

Я работаю с командой гидов, но эту экскурсию провожу именно я

По запросу предоставлю детское кресло

Для пересечения границы достаточно российского паспорта, для детей до 14 лет — свидетельства о рождении

Мы не заезжаем на дегустации, но я готов посоветовать, где купить хорошее вино, сыр, фрукты

Чай/кофе, вкусняшки и прохладительные безалкогольные напитки входят в стоимость

Расходы по желанию: