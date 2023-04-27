Освоить азы яхтинга, поймать ветер в паруса и выйти в море под руководством опытного капитана
Это не просто приятная прогулка на яхте, а настоящий мастер-класс от опытного морского волка.
В своей компании, без посторонних, вы выйдете в море под парусом и поучитесь основам яхтинга: от управления судном до отработки поворотов.
А желающие расслабиться смогут отдохнуть на палубе или в каютах, включить любимую музыку или порыбачить.
В своей компании, без посторонних, вы выйдете в море под парусом и поучитесь основам яхтинга: от управления судном до отработки поворотов.
А желающие расслабиться смогут отдохнуть на палубе или в каютах, включить любимую музыку или порыбачить.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Мастер-класс от морского волка. Покорять волны и ветер вы будете с капитаном яхты, победителем международных регат. Под его руководством вы постоите у штурвала и пройдете экспресс-курс по яхтингу: поучитесь управлять судном, настраивать паруса, отрабатывать повороты и удерживать яхту на нужном курсе. И всё это — в окружении черноморских пейзажей!
Парусная яхта со всеми удобствами. Те, кто хотят просто отдохнуть на палубе, не погружаясь в мир яхтинга, смогут это сделать: на судне есть аудиосистема и Wi-Fi, холодильник и посуда, три каюты, два душа и туалета.
Можно взять с собой на яхту продукты и напитки, чтобы устроить пикник. А по запросу мы сможем организовать для вас рыбалку в Чёрном море.
Организационные детали
- Это морская прогулка без сопровождения гида, на борту с вами будет капитан яхты
- Максимальная вместимость яхты — 11 человек
- Несовершеннолетние на борт допускаются только в сопровождении со взрослым родителем или опекуном
- Время выхода согласовывается индивидуально
- Обязательно оденьтесь по погоду и выберите удобную обувь с немаркой подошвой
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в Морском порту
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 11 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Константин — Организатор в Сочи
Наша компания работает в туристической сфере с 2017 года. Мы предлагаем множество вариантов экскурсий по Краснодарскому краю. Исторические — на комфортабельных минивэнах и микроавтобусах, экстремальные и спортивные — на квадроциклах, морские — на яхтах и катерах. Ждём вас!Задать вопрос
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