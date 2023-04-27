Мини-регата в Сочи под парусом

Освоить азы яхтинга, поймать ветер в паруса и выйти в море под руководством опытного капитана

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Ответы на вопросы
Это не просто приятная прогулка на яхте, а настоящий мастер-класс от опытного морского волка.

В своей компании, без посторонних, вы выйдете в море под парусом и поучитесь основам яхтинга: от управления судном до отработки поворотов.

А желающие расслабиться смогут отдохнуть на палубе или в каютах, включить любимую музыку или порыбачить.
Мини-регата в Сочи под парусом
Мини-регата в Сочи под парусом
Мини-регата в Сочи под парусом
Мини-регата в Сочи под парусом
Мини-регата в Сочи под парусом
Мини-регата в Сочи под парусом
Ближайшие даты:
27
апр
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апр
29
апр
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апр
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Мастер-класс от морского волка. Покорять волны и ветер вы будете с капитаном яхты, победителем международных регат. Под его руководством вы постоите у штурвала и пройдете экспресс-курс по яхтингу: поучитесь управлять судном, настраивать паруса, отрабатывать повороты и удерживать яхту на нужном курсе. И всё это — в окружении черноморских пейзажей!

Парусная яхта со всеми удобствами. Те, кто хотят просто отдохнуть на палубе, не погружаясь в мир яхтинга, смогут это сделать: на судне есть аудиосистема и Wi-Fi, холодильник и посуда, три каюты, два душа и туалета.

Можно взять с собой на яхту продукты и напитки, чтобы устроить пикник. А по запросу мы сможем организовать для вас рыбалку в Чёрном море.

Организационные детали

  • Это морская прогулка без сопровождения гида, на борту с вами будет капитан яхты
  • Максимальная вместимость яхты — 11 человек
  • Несовершеннолетние на борт допускаются только в сопровождении со взрослым родителем или опекуном
  • Время выхода согласовывается индивидуально
  • Обязательно оденьтесь по погоду и выберите удобную обувь с немаркой подошвой

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в Морском порту
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 11 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Выездные
Мастер-классы
Парусная яхта
На яхте

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