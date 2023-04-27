Это не просто приятная прогулка на яхте, а настоящий мастер-класс от опытного морского волка. В своей компании, без посторонних, вы выйдете в море под парусом и поучитесь основам яхтинга: от управления судном до отработки поворотов. А желающие расслабиться смогут отдохнуть на палубе или в каютах, включить любимую музыку или порыбачить.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Мастер-класс от морского волка. Покорять волны и ветер вы будете с капитаном яхты, победителем международных регат. Под его руководством вы постоите у штурвала и пройдете экспресс-курс по яхтингу: поучитесь управлять судном, настраивать паруса, отрабатывать повороты и удерживать яхту на нужном курсе. И всё это — в окружении черноморских пейзажей!

Парусная яхта со всеми удобствами. Те, кто хотят просто отдохнуть на палубе, не погружаясь в мир яхтинга, смогут это сделать: на судне есть аудиосистема и Wi-Fi, холодильник и посуда, три каюты, два душа и туалета.

Можно взять с собой на яхту продукты и напитки, чтобы устроить пикник. А по запросу мы сможем организовать для вас рыбалку в Чёрном море.

Организационные детали