Путешествие на мотоцикле 🛵 - для многих это мечта всей жизни. Свобода, которую дарит мотоцикл, становится неотъемлемой частью каждого байкера и мотоциклиста.

Многие из нас хоть раз в жизни мечтали сесть за руль байка и умчаться за линию горизонта подальше от повседневной суеты, рабочей рутины и семейной бытовухи, но чаще всего на это не хватает ни времени, ни возможности и ты погружаешься в повседневность снова и снова.

Наша команда подготовила для вас уникальный мото-маршрут по Сочи, цель которого показать вам красоты нашего региона, зарядить позитивом и подарить яркие впечатления на долгие-долгие годы: