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Путешествие на мотоцикле 🛵 - для многих это мечта всей жизни. Свобода, которую дарит мотоцикл, становится неотъемлемой частью каждого байкера и мотоциклиста.
Многие из нас хоть раз в жизни мечтали сесть за руль байка и умчаться за линию горизонта подальше от повседневной суеты, рабочей рутины и семейной бытовухи, но чаще всего на это не хватает ни времени, ни возможности и ты погружаешься в повседневность снова и снова.
Наша команда подготовила для вас уникальный мото-маршрут по Сочи, цель которого показать вам красоты нашего региона, зарядить позитивом и подарить яркие впечатления на долгие-долгие годы:
Что входит
Инструктаж, шлем со встроенной гарнитурой (все участники группы, во время экскурсии могут быть на связи друг с другом).
Экскурсионное сопровождение.
Абсолютно на каждом маршруте, при помощи своих гаджетов, вы можете организовать фотосессию на мотоциклах.
Что не входит
Питание.
Начало экскурсии в других районах Сочи (Центральный, Хостинский, Мамайка, Мацеста, Красная поляна) +1000 рублей с каждого человека к основной стоимости маршрута
Начало
🚩 Адлер, Олимпийский парк
Место завершения
🏁 Мы доставим вас туда, от куда началась экскурсия.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.