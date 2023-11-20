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короткую прогулку.

Очень понравилось всё! Капитан помог взойти на борт, рассказал, что где на яхте, очень красивая каюта со всем необходимым… Но мы все решили, что хотим быть на воздухе на палубах, я на верхнюю пошла. Играла музыка - шансон (не по моему вкусу вообще, но меня не напрягало)). В основном все фотографировались и наблюдали за морем. Внезапно мы увидели пару афалин и белобочку))) потом еще несколько дельфинов показались. С собой можно было бы взять напитки и может что-то перекусить.

В море были ровно 45 мин. Всё четко. Развлечений или активностей никаких не было. Но выйти на такую прогулку в открытое море хоть ненадолго точно стоит! Открываются необычные виды на побережье.