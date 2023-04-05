На шикарном кабриолете Ford MUSTANG по окресностяи Сочи

Индивидуальная экскурсия на кабриолете Ford MUSTANG с посещением Красной Поляны

Описание
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Ответы на вопросы
Вы сможете выбрать один из двух впечатляющих маршрутов: поездку в Красную Поляну или из Адлера в Сочи с посещением горы Ахун. Я буду за рулем, а вы — на месте пассажира, любоваться пейзажами и наслаждаться путешествием.

В знаковых местах сделаем остановки, а с собой вы увезете инстаграмные фото на фоне кабриолета и субтропических красот.
На шикарном кабриолете Ford MUSTANG по окресностяи Сочи
На шикарном кабриолете Ford MUSTANG по окресностяи Сочи
На шикарном кабриолете Ford MUSTANG по окресностяи Сочи
На шикарном кабриолете Ford MUSTANG по окресностяи Сочи
На шикарном кабриолете Ford MUSTANG по окресностяи Сочи
На шикарном кабриолете Ford MUSTANG по окресностяи Сочи
На шикарном кабриолете Ford MUSTANG по окресностяи Сочи
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ждет:

  • Поездка в Красную Поляну или из Адлера в Сочи с посещением горы Ахун.
  • Полюбуетесь пейзажами.
  • Сделаете инстаграмные фото на фоне кабриолета.

каждый день с 8:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт
Что не входит
  • Обед
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: каждый день с 8:00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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