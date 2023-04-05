Вы сможете выбрать один из двух впечатляющих маршрутов: поездку в Красную Поляну или из Адлера в Сочи с посещением горы Ахун. Я буду за рулем, а вы — на месте пассажира, любоваться пейзажами и наслаждаться путешествием.



В знаковых местах сделаем остановки, а с собой вы увезете инстаграмные фото на фоне кабриолета и субтропических красот.