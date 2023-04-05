Индивидуальная экскурсия на кабриолете Ford MUSTANG с посещением Красной Поляны
Вы сможете выбрать один из двух впечатляющих маршрутов: поездку в Красную Поляну или из Адлера в Сочи с посещением горы Ахун. Я буду за рулем, а вы — на месте пассажира, любоваться пейзажами и наслаждаться путешествием.
В знаковых местах сделаем остановки, а с собой вы увезете инстаграмные фото на фоне кабриолета и субтропических красот.
В знаковых местах сделаем остановки, а с собой вы увезете инстаграмные фото на фоне кабриолета и субтропических красот.
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждет:
- Поездка в Красную Поляну или из Адлера в Сочи с посещением горы Ахун.
- Полюбуетесь пейзажами.
- Сделаете инстаграмные фото на фоне кабриолета.
каждый день с 8:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспорт
- Что не входит
- Обед
- Место начала и завершения?
- По договоренности
- Когда и сколько длится?
- Когда: каждый день с 8:00Экскурсия длится около 3 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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