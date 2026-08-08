Мы подготовили для вас путешествие по живописным и колоритным, но не самым туристическим местам Абхазии. Село Аацы с традиционными домиками, село Ачандара с 100-летним дубом и село Хабю. Аацынское ущелье и одноимённый водопад, а также пещера Хабю — точки нашего маршрута. Помимо этого, побываем в Гагре и на самом что ни на есть абхазском ужине!

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-7 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Гагра. Начнём со знаменитой Колоннады — визитной карточки города. Затем побываем в Приморском парке, что раскинулся в Старой Гагре вдоль пляжа Черноморского побережья. Здесь произрастает более 400 видов растений! Также покажем вам легендарный ресторан «Гагрипш», открытый в 1903 году.

Центр села Аацы. Это историческое и культурное сердце региона. Вы увидите традиционные абхазские дома, а также сможете посетить местные музеи и галереи, где хранятся экспонаты и произведения искусства, связанные с историей и культурой Абхазии.

Аацынское ущелье. Природное чудо в горной местности. Ущелье окружено высокими скалами и покрыто густыми лесами. А с вершин струятся величественные водопады.

Центр села Ачандара. Славится своим 100-летним дубом. Это одно из самых старых и крупных деревьев в регионе — его высота около 30 м.

Аацынский водопад. Вода этого каскада падает с 7-метровой высоты, при этом сильно пенится — и становится ослепительно-белой. Шириной около 15 м, водопад образовал в скале у подножия чашу глубиной 5 м.

Горное село Хабю. Находится в Гудаутском районе, на правом берегу горной реки Аапсты. Хабю славится своей природой, горными пейзажами и чистым воздухом.

Пещера Хабю. Маршрут по пещере проходит по специальным мосткам, несколько раз пересекающим реку с одного берега на другой. Это совсем новое туристическое место.

Ужин в абхазском доме. Кульминацией путешествия станет вкусный и душевный ужин в Апацхе. Вы познакомитесь с кулинарными традициями абхазов. Прямо при вас будут готовить традиционные абхазские блюда — мамалыгу и мясо по-абхазски. Также вас ждут абхазские соленья «арҵәы», в меру острые и пряные, фасоль «акәыд», шикарно сочетающаяся с мамалыгой и мясом, и абхазское вино.

Организационные детали

Заберём вас из любой точки Сочи, Красной Поляны, Адлера, Абхазии и привезём обратно

Поездка проходит на комфортабельном минивэне класса «люкс» Toyota Alphard. Авто оснащено стабильным Wi-Fi. Есть детские кресла.

Длительность экскурсии указана приблизительно — мы подстроимся под удобное вам время. Маршрут можно скорректировать под ваши запросы. При желании сделаем остановку на обед.

Экскурсия проводится ежедневно и круглый год

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Надевайте, пожалуйста, удобную одежду и обувь. Температура воздуха в пещере 14 градусов.

Пересечение границы