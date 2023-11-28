Неизбитые места Абхазии: Аацынское ущелье, пещера Хабю и ужин в Апацхе (всё включено)

Индивидуальная экскурсия в Сочи

А ещё несколько аутентичных сёл, водопад и прогулка по Гагре

Мы подготовили для вас путешествие по живописным и колоритным, но не самым туристическим местам Абхазии. Село Аацы с традиционными домиками, село Сачандара с 1000-летним дубом и село Хабю. Аацынское ущелье и одноимённый водопад, а также пещера Хабю — точки нашего маршрута. Помимо этого, побываем в Гагре и на самом что ни на есть абхазском ужине!
Неизбитые места Абхазии: Аацынское ущелье, пещера Хабю и ужин в Апацхе (всё включено)
Неизбитые места Абхазии: Аацынское ущелье, пещера Хабю и ужин в Апацхе (всё включено)
Неизбитые места Абхазии: Аацынское ущелье, пещера Хабю и ужин в Апацхе (всё включено)
Неизбитые места Абхазии: Аацынское ущелье, пещера Хабю и ужин в Апацхе (всё включено)
Неизбитые места Абхазии: Аацынское ущелье, пещера Хабю и ужин в Апацхе (всё включено)
Неизбитые места Абхазии: Аацынское ущелье, пещера Хабю и ужин в Апацхе (всё включено)
Неизбитые места Абхазии: Аацынское ущелье, пещера Хабю и ужин в Апацхе (всё включено)
Неизбитые места Абхазии: Аацынское ущелье, пещера Хабю и ужин в Апацхе (всё включено)
Неизбитые места Абхазии: Аацынское ущелье, пещера Хабю и ужин в Апацхе (всё включено)
Неизбитые места Абхазии: Аацынское ущелье, пещера Хабю и ужин в Апацхе (всё включено)
Неизбитые места Абхазии: Аацынское ущелье, пещера Хабю и ужин в Апацхе (всё включено)
Неизбитые места Абхазии: Аацынское ущелье, пещера Хабю и ужин в Апацхе (всё включено)
Неизбитые места Абхазии: Аацынское ущелье, пещера Хабю и ужин в Апацхе (всё включено)
Неизбитые места Абхазии: Аацынское ущелье, пещера Хабю и ужин в Апацхе (всё включено)
Ближайшие даты:
28
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Описание

Что вас ожидает

Гагра. Начнём со знаменитой Колоннады — визитной карточки города. Затем побываем в Приморском парке, что раскинулся в Старой Гагре вдоль пляжа Черноморского побережья. В нём произрастает более 400 видов растений! Также покажем вам легендарный ресторан «Гагрипш», открытый в 1903 году.

Центр села Аацы. Это историческое и культурное сердце региона. Вы увидите традиционные абхазские дома, а также сможете посетить местные музеи и галереи, где хранятся экспонаты и произведения искусства, связанные с историей и культурой Абхазии.

Аацынское ущелье. Природное чудо в горной местности. Ущелье окружено высокими скалами и покрыто густыми лесами. А с вершин струятся величественные водопады.

Центр села Ачандара. Славится своим 1000-летним Дубом. Это одно из самых старых и крупных деревьев в регионе — его высота около 30 м.

Аацынский водопад. Вода этого каскада падает с 7-метровой высоты, при этом сильно пенится — и становится ослепительно-белой. Шириной около 15 м, водопад образовал в скале у подножия чашу глубиной в 5 м.

Горное село Хабю. Находится в Гудаутском районе, на правом берегу горной реки Аапсты. Хабю славится своей природой, горными пейзажами и чистым воздухом.

Пещера Хабю. Маршрут по пещере проходит по специальным мосткам, несколько раз пересекающим реку с одного берега на другой. Это совсем новое туристическое место.

Ужин в абхазском доме. Кульминацией путешествия станет вкусный и душевный ужин в Апацхе. Вы познакомитесь с кулинарными традициями абхазов. Прямо при вас будут готовить традиционные абхазские блюда — мамалыгу и мясо по-абхазски. Также вас ждут абхазские соленья «арҵәы», в меру острые и пряные, фасоль «акәыд», шикарно сочетающаяся с мамалыгой и мясом, и абхазское вино.

Организационные детали

  • Заберём вас из любой точки Сочи, Красной Поляны, Адлера, Абхазии и отвезём обратно
  • Поездка проходит на комфортабельном минивэне класса «люкс» Toyota Alphard. Авто оснащено стабильным Wi-Fi. Есть детские кресла.
  • Длительность экскурсии указана приблизительно — мы подстроимся под удобное вам время. Маршрут можно скорректировать под ваши запросы. При желании сделаем остановку на обед.
  • Экскурсия проводится ежедневно и круглый год
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Надевайте, пожалуйста, удобную одежду и обувь. Температура воздуха в пещере 14 градусов.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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