Мы подготовили для вас путешествие по живописным и колоритным, но не самым туристическим местам Абхазии. Село Аацы с традиционными домиками, село Сачандара с 1000-летним дубом и село Хабю. Аацынское ущелье и одноимённый водопад, а также пещера Хабю — точки нашего маршрута. Помимо этого, побываем в Гагре и на самом что ни на есть абхазском ужине!

Описание

Что вас ожидает

Гагра. Начнём со знаменитой Колоннады — визитной карточки города. Затем побываем в Приморском парке, что раскинулся в Старой Гагре вдоль пляжа Черноморского побережья. В нём произрастает более 400 видов растений! Также покажем вам легендарный ресторан «Гагрипш», открытый в 1903 году.

Центр села Аацы. Это историческое и культурное сердце региона. Вы увидите традиционные абхазские дома, а также сможете посетить местные музеи и галереи, где хранятся экспонаты и произведения искусства, связанные с историей и культурой Абхазии.

Аацынское ущелье. Природное чудо в горной местности. Ущелье окружено высокими скалами и покрыто густыми лесами. А с вершин струятся величественные водопады.

Центр села Ачандара. Славится своим 1000-летним Дубом. Это одно из самых старых и крупных деревьев в регионе — его высота около 30 м.

Аацынский водопад. Вода этого каскада падает с 7-метровой высоты, при этом сильно пенится — и становится ослепительно-белой. Шириной около 15 м, водопад образовал в скале у подножия чашу глубиной в 5 м.

Горное село Хабю. Находится в Гудаутском районе, на правом берегу горной реки Аапсты. Хабю славится своей природой, горными пейзажами и чистым воздухом.

Пещера Хабю. Маршрут по пещере проходит по специальным мосткам, несколько раз пересекающим реку с одного берега на другой. Это совсем новое туристическое место.

Ужин в абхазском доме. Кульминацией путешествия станет вкусный и душевный ужин в Апацхе. Вы познакомитесь с кулинарными традициями абхазов. Прямо при вас будут готовить традиционные абхазские блюда — мамалыгу и мясо по-абхазски. Также вас ждут абхазские соленья «арҵәы», в меру острые и пряные, фасоль «акәыд», шикарно сочетающаяся с мамалыгой и мясом, и абхазское вино.

Организационные детали