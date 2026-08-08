Мои заказы

Неизбитые места Абхазии: Аацынское ущелье, пещера Хабю и ужин в Апацхе (всё включено)

А ещё несколько аутентичных сёл, водопад и прогулка по Гагре
Мы подготовили для вас путешествие по живописным и колоритным, но не самым туристическим местам Абхазии. Село Аацы с традиционными домиками, село Ачандара с 100-летним дубом и село Хабю. Аацынское ущелье и одноимённый водопад, а также пещера Хабю — точки нашего маршрута. Помимо этого, побываем в Гагре и на самом что ни на есть абхазском ужине!
Неизбитые места Абхазии: Аацынское ущелье, пещера Хабю и ужин в Апацхе (всё включено)
Неизбитые места Абхазии: Аацынское ущелье, пещера Хабю и ужин в Апацхе (всё включено)
Неизбитые места Абхазии: Аацынское ущелье, пещера Хабю и ужин в Апацхе (всё включено)

Описание экскурсии

Гагра. Начнём со знаменитой Колоннады — визитной карточки города. Затем побываем в Приморском парке, что раскинулся в Старой Гагре вдоль пляжа Черноморского побережья. Здесь произрастает более 400 видов растений! Также покажем вам легендарный ресторан «Гагрипш», открытый в 1903 году.

Центр села Аацы. Это историческое и культурное сердце региона. Вы увидите традиционные абхазские дома, а также сможете посетить местные музеи и галереи, где хранятся экспонаты и произведения искусства, связанные с историей и культурой Абхазии.

Аацынское ущелье. Природное чудо в горной местности. Ущелье окружено высокими скалами и покрыто густыми лесами. А с вершин струятся величественные водопады.

Центр села Ачандара. Славится своим 100-летним дубом. Это одно из самых старых и крупных деревьев в регионе — его высота около 30 м.

Аацынский водопад. Вода этого каскада падает с 7-метровой высоты, при этом сильно пенится — и становится ослепительно-белой. Шириной около 15 м, водопад образовал в скале у подножия чашу глубиной 5 м.

Горное село Хабю. Находится в Гудаутском районе, на правом берегу горной реки Аапсты. Хабю славится своей природой, горными пейзажами и чистым воздухом.

Пещера Хабю. Маршрут по пещере проходит по специальным мосткам, несколько раз пересекающим реку с одного берега на другой. Это совсем новое туристическое место.

Ужин в абхазском доме. Кульминацией путешествия станет вкусный и душевный ужин в Апацхе. Вы познакомитесь с кулинарными традициями абхазов. Прямо при вас будут готовить традиционные абхазские блюда — мамалыгу и мясо по-абхазски. Также вас ждут абхазские соленья «арҵәы», в меру острые и пряные, фасоль «акәыд», шикарно сочетающаяся с мамалыгой и мясом, и абхазское вино.

Организационные детали

  • Заберём вас из любой точки Сочи, Красной Поляны, Адлера, Абхазии и привезём обратно
  • Поездка проходит на комфортабельном минивэне класса «люкс» Toyota Alphard. Авто оснащено стабильным Wi-Fi. Есть детские кресла.
  • Длительность экскурсии указана приблизительно — мы подстроимся под удобное вам время. Маршрут можно скорректировать под ваши запросы. При желании сделаем остановку на обед.
  • Экскурсия проводится ежедневно и круглый год
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Надевайте, пожалуйста, удобную одежду и обувь. Температура воздуха в пещере 14 градусов.

Пересечение границы

  • Граница Абхазии открыта для граждан России, Беларуси и Казахстана
  • Взрослые и дети 14-18 лет — нужен общегражданский или загранпаспорт
  • Дети до 14 лет — загранпаспорт
  • Если ребёнок путешествует с одним из родителей, согласие второго не требуется
  • Для детей до 18 лет, путешествующих с третьими лицами, обязательна нотариально заверенная доверенность от родителей, в которой прописаны страна Абхазия и даты поездки
  • Перед выездом в Абхазию стоит проверить возможные задолженности через службу судебных приставов
  • Абхазская граница не пускает людей с грузинской фамилией

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Данил
Данил — ваша команда гидов в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 148 туристов
Я родился и живу в Абхазии. Я носитель культуры, традиций, менталитета и истории нашей душевной страны. Историк по образованию. С 2017 года я и моя команда организовываем индивидуальные тематические экскурсии, паломнические туры и авторские туры для самых избирательных. Делаем всё, чтобы каждый уехал от нас счастливым и довольным, прихватив с собой не только сувениры, но и массу впечатлений, приправленных яркими воспоминаниями!

Входит в следующие категории Сочи

Похожие экскурсии на «Неизбитые места Абхазии: Аацынское ущелье, пещера Хабю и ужин в Апацхе (всё включено)»

Золотая коллекция Абхазии - экскурсия из Сочи на микроавтобусе
На автобусе
На микроавтобусе
12 часов
186 отзывов
Групповая
до 18 чел.
Золотая коллекция Абхазии - экскурсия из Сочи на микроавтобусе
Путешествуем по Стране Души: Рица, Гагра, Новый Афон, Голубое озеро, Юпшарский каньон и водопады
Начало: На остановках по центральным улицам Сочи, Адлера и...
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
10 авг в 06:00
1850 ₽ за человека
Из Сочи - в Гагру, Новый Афон и на озеро Рица за красотой и наследием Абхазии
На машине
12 часов
215 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Из Сочи - в Гагру, Новый Афон и на озеро Рица за красотой и наследием Абхазии
Познакомиться с историей, обычаями и кухней региона в поездке по самым живописным местам
Начало: От отеля, где вы остановились
Завтра в 08:00
11 авг в 08:00
от 17 900 ₽ за всё до 3 чел.
И это всё - Абхазия: индивидуальная поездка из Сочи
На машине
12 часов
82 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
И это всё - Абхазия: индивидуальная поездка из Сочи
Гагра, Пицунда, озеро Рица, святыни Нового Афона и фантастические природные виды за 1 день
Начало: Сочи - Адлер - поляна - Дагомыс
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:00
от 20 000 ₽ за всё до 6 чел.
Гагра и озеро Рица - первое знакомство с Абхазией
На машине
9 часов
123 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Гагра и озеро Рица - первое знакомство с Абхазией
Отправиться из Сочи к знаменитому озеру, остановиться у водопадов и осмотреть памятники Гагры
Начало: Ваш адрес в Сочи или Адлере
Завтра в 05:30
10 авг в 05:30
от 15 900 ₽ за всё до 3 чел.
У нас ещё много экскурсий в Сочи. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Сочи
от 30 000 ₽ за экскурсию