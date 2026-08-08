Описание экскурсии
Гагра. Начнём со знаменитой Колоннады — визитной карточки города. Затем побываем в Приморском парке, что раскинулся в Старой Гагре вдоль пляжа Черноморского побережья. Здесь произрастает более 400 видов растений! Также покажем вам легендарный ресторан «Гагрипш», открытый в 1903 году.
Центр села Аацы. Это историческое и культурное сердце региона. Вы увидите традиционные абхазские дома, а также сможете посетить местные музеи и галереи, где хранятся экспонаты и произведения искусства, связанные с историей и культурой Абхазии.
Аацынское ущелье. Природное чудо в горной местности. Ущелье окружено высокими скалами и покрыто густыми лесами. А с вершин струятся величественные водопады.
Центр села Ачандара. Славится своим 100-летним дубом. Это одно из самых старых и крупных деревьев в регионе — его высота около 30 м.
Аацынский водопад. Вода этого каскада падает с 7-метровой высоты, при этом сильно пенится — и становится ослепительно-белой. Шириной около 15 м, водопад образовал в скале у подножия чашу глубиной 5 м.
Горное село Хабю. Находится в Гудаутском районе, на правом берегу горной реки Аапсты. Хабю славится своей природой, горными пейзажами и чистым воздухом.
Пещера Хабю. Маршрут по пещере проходит по специальным мосткам, несколько раз пересекающим реку с одного берега на другой. Это совсем новое туристическое место.
Ужин в абхазском доме. Кульминацией путешествия станет вкусный и душевный ужин в Апацхе. Вы познакомитесь с кулинарными традициями абхазов. Прямо при вас будут готовить традиционные абхазские блюда — мамалыгу и мясо по-абхазски. Также вас ждут абхазские соленья «арҵәы», в меру острые и пряные, фасоль «акәыд», шикарно сочетающаяся с мамалыгой и мясом, и абхазское вино.
Организационные детали
- Заберём вас из любой точки Сочи, Красной Поляны, Адлера, Абхазии и привезём обратно
- Поездка проходит на комфортабельном минивэне класса «люкс» Toyota Alphard. Авто оснащено стабильным Wi-Fi. Есть детские кресла.
- Длительность экскурсии указана приблизительно — мы подстроимся под удобное вам время. Маршрут можно скорректировать под ваши запросы. При желании сделаем остановку на обед.
- Экскурсия проводится ежедневно и круглый год
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Надевайте, пожалуйста, удобную одежду и обувь. Температура воздуха в пещере 14 градусов.
Пересечение границы
- Граница Абхазии открыта для граждан России, Беларуси и Казахстана
- Взрослые и дети 14-18 лет — нужен общегражданский или загранпаспорт
- Дети до 14 лет — загранпаспорт
- Если ребёнок путешествует с одним из родителей, согласие второго не требуется
- Для детей до 18 лет, путешествующих с третьими лицами, обязательна нотариально заверенная доверенность от родителей, в которой прописаны страна Абхазия и даты поездки
- Перед выездом в Абхазию стоит проверить возможные задолженности через службу судебных приставов
- Абхазская граница не пускает людей с грузинской фамилией