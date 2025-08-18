Забудьте о путеводителях — мы отвезём вас туда, куда не добрался массовый туризм! В удалённой от границы области Абхазии вас ждут два её самых высоких водопада — Великан и Ирина, и прохладные пышныё зелёные леса. Вы постоите под бурным потоком воды, побываете в атмосферном шахтёрском городе, отдохнёте в бассейнах с горячими источниками и узнаете о местной жизни.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Самые зрелищные водопады Абхазии

Четыре часа дороги до нашей первой цели наполнятся легкими рассказами о Стране Души, её жизни, легендах и традициях.

И вот уже перед вами водопад Ирина. Вода срывается широким и бурным потоком по большой скале с высоты 40 метров. Выглядит эффектно даже в засушливое время года, а весной просто неописуемо. Подход к водопаду несложный: мы пройдём до него 1,5 км по живописному лесу и насладимся тропическим воздухом.

Высота Великана — следующего водопада на пути, оправдывает его название — 100 м. Вам запомнится и сам подход к нему: мы спустимся по ступеням с бамбуковыми перилами, попадём на выступ в скале и окажемся между падающей водой и каменной стеной! Для комфортного созерцания водопада и буйной зелени наденем дождевики.

После таких насыщенных эмоций нужно восстановить силы и хорошо поесть. Пообедаем неподалеку, в уютном кафе с видом на водопад Золотоносец.

Шахтёрский город и горячие источники

Бывший шахтерский посёлок покинут почти всеми жителями, и полуразрушенные дома постепенно тонут в пышной субтропической растительности. Здесь вы сделаете фактурные фотографии пейзажей, которые символизируют борьбу природы и человека. По пути назад заедем на горячие источники, где из земли бьёт гейзер и мощным потоком устремляется ввысь. В зависимости от погоды и желания группы можно искупаться в бассейнах.

Организационные детали

В стоимость включено: трансфер от вашего отеля, традиционно у нас с собой термос вкусного чая и домашний пирог

Дополнительно оплачивается: питание в кафе, проход к комплексу водопадов — 600 ₽ с чел., посещение термальных источников — 300 ₽ с чел.

Дорога от границы до первых водопадов займёт около 4 часов. Мы не тратим время на посещение локаций, которые есть в классических маршрутах, чтобы успеть сделать всё задуманное

Пересечение границы