Что вас ожидает

Самые зрелищные водопады Абхазии

Три часа дороги до нашей первой цели наполнятся легкими рассказами о Стране души, ее жизни, легендах и традициях.

И вот уже перед вами водопад Ирина. Вода срывается широким и бурным потоком по большой скале с высоты 40 метров. Выглядит эффектно даже в засушливое время года, а весной просто неописуемо. Подход к водопаду несложный: мы пройдем до него 1, 5 км по живописному лесу и насладимся тропическим воздухом.

Ирина — верхний водопад, который затем перетекает в нижний, Великан. Название говорит само за себя, ведь высота водопада 100 м. Вам запомнится и сам подход к Великану: мы спустимся по ступеням с бамбуковыми перилами, попадем на выступ в скале и окажемся между падающей водой и каменной стеной! Для комфортного созерцания водопада и буйной зелени наденем дождевики.

После таких насыщенных эмоций нужно восстановить силы и хорошо поесть. Пообедаем неподалеку, в уютном кафе с видом на водопад Золотоносец.

Покинутый город и горячие источники

Бывший шахтерский поселок покинут почти всеми жителями, и полуразрушенные дома постепенно тонут в пышной субтропической растительности. Здесь вы сделаете фактурные фотографии пейзажей, которые символизируют борьбу природы и человека. По пути назад заедем на горячие источники, где из земли бьет гейзер и мощным потоком устремляется ввысь. В зависимости от погоды и желания группы можно искупаться в бассейнах.

Организационные детали