Неизведанная Абхазия: водопады, гейзеры и шахтерский посёлок
В поход на восток Страны Души за самыми фантастическими видами
Забудьте о путеводителях — мы отвезём вас туда, куда не добрался массовый туризм! В удалённой от границы области Абхазии вас ждут два её самых высоких водопада — Великан и Ирина, и прохладные пышныё зелёные леса.
Вы постоите под бурным потоком воды, побываете в атмосферном шахтёрском городе, отдохнёте в бассейнах с горячими источниками и узнаете о местной жизни.
Четыре часа дороги до нашей первой цели наполнятся легкими рассказами о Стране Души, её жизни, легендах и традициях.
И вот уже перед вами водопад Ирина. Вода срывается широким и бурным потоком по большой скале с высоты 40 метров. Выглядит эффектно даже в засушливое время года, а весной просто неописуемо. Подход к водопаду несложный: мы пройдём до него 1,5 км по живописному лесу и насладимся тропическим воздухом.
Высота Великана — следующего водопада на пути, оправдывает его название — 100 м. Вам запомнится и сам подход к нему: мы спустимся по ступеням с бамбуковыми перилами, попадём на выступ в скале и окажемся между падающей водой и каменной стеной! Для комфортного созерцания водопада и буйной зелени наденем дождевики.
После таких насыщенных эмоций нужно восстановить силы и хорошо поесть. Пообедаем неподалеку, в уютном кафе с видом на водопад Золотоносец.
Шахтёрский город и горячие источники
Бывший шахтерский посёлок покинут почти всеми жителями, и полуразрушенные дома постепенно тонут в пышной субтропической растительности. Здесь вы сделаете фактурные фотографии пейзажей, которые символизируют борьбу природы и человека. По пути назад заедем на горячие источники, где из земли бьёт гейзер и мощным потоком устремляется ввысь. В зависимости от погоды и желания группы можно искупаться в бассейнах.
Организационные детали
В стоимость включено: трансфер от вашего отеля, традиционно у нас с собой термос вкусного чая и домашний пирог
Дополнительно оплачивается: питание в кафе, проход к комплексу водопадов — 600 ₽ с чел., посещение термальных источников — 300 ₽ с чел.
Дорога от границы до первых водопадов займёт около 4 часов. Мы не тратим время на посещение локаций, которые есть в классических маршрутах, чтобы успеть сделать всё задуманное
Пересечение границы
Граница Абхазии открыта для граждан России, Беларуси и Казахстана
Взрослые и дети 14-18 лет — нужен общегражданский или загранпаспорт
Дети до 14 лет — загранпаспорт
Если ребёнок путешествует с одним из родителей, согласие второго не требуется
Для детей до 18 лет, путешествующих с третьими лицами, обязательна нотариально заверенная доверенность от родителей, в которой прописаны страна Абхазия и даты поездки
Перед выездом в Абхазию стоит проверить возможные задолженности через службу судебных приставов
Абхазская граница не пускает людей с грузинской фамилией
в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 05:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Участник
12 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 05:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эдуард — ваша команда гидов в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1926 туристов
Мы думаем, что люди притягиваются друг к другу по интересам и видению жизни. Поэтому просто расскажем о себе и о том, что мы ценим в путешествиях. Если вам это откликнется, читать дальшеуменьшить
то смело выбирайте нас!
Первое и самое важное для нас в любой поездке — это компания! Мы позитивные ребята, всегда открыты к общению и любим таких же весёлых и отзывчивых. Мы набираем небольшие группы и по-настоящему проникаемся к каждому. Много общаемся и узнаём друг друга.
Второй по важности фактор — это маршрут и выбор мест для посещения. Здесь наш основополагающий критерий — уединённость места. Мы не любим попсовые локации, где ходят толпы путешественников и стоят в очередь на фотографию с уже подготовленного ракурса.
Ну и последнее. В каждый тур мы вкладываем душу! Нам неинтересно просто возить людей и загонять их в автобус в конкретно обозначенное время. Наши путешествия — это не работа — это любимое дело.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
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Денис
Отличная экскурсия! Рекомендую
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