Неизведанная Абхазия. Водопады, гейзеры и город-призрак

Отправиться на восток Страны души за самыми фантастическими видами

Забудьте о путеводителях — мы отвезем вас туда, куда не добрался массовый туризм! В удаленной от границы области Абхазии вас ждут два ее самых высоких водопада и прохладные пышные зеленые леса.

Вы постоите под бурным потоком воды, побываете в атмосферном городе-призраке, отдохнете в бассейнах с горячими источниками и узнаете о местной жизни.
Неизведанная Абхазия. Водопады, гейзеры и город-призрак
Неизведанная Абхазия. Водопады, гейзеры и город-призрак
Неизведанная Абхазия. Водопады, гейзеры и город-призрак
Неизведанная Абхазия. Водопады, гейзеры и город-призрак
Неизведанная Абхазия. Водопады, гейзеры и город-призрак
Неизведанная Абхазия. Водопады, гейзеры и город-призрак
Неизведанная Абхазия. Водопады, гейзеры и город-призрак
Неизведанная Абхазия. Водопады, гейзеры и город-призрак
Неизведанная Абхазия. Водопады, гейзеры и город-призрак
Неизведанная Абхазия. Водопады, гейзеры и город-призрак
Неизведанная Абхазия. Водопады, гейзеры и город-призрак
Неизведанная Абхазия. Водопады, гейзеры и город-призрак
Неизведанная Абхазия. Водопады, гейзеры и город-призрак
Неизведанная Абхазия. Водопады, гейзеры и город-призрак

Что вас ожидает

Самые зрелищные водопады Абхазии

Три часа дороги до нашей первой цели наполнятся легкими рассказами о Стране души, ее жизни, легендах и традициях.

И вот уже перед вами водопад Ирина. Вода срывается широким и бурным потоком по большой скале с высоты 40 метров. Выглядит эффектно даже в засушливое время года, а весной просто неописуемо. Подход к водопаду несложный: мы пройдем до него 1, 5 км по живописному лесу и насладимся тропическим воздухом.

Ирина — верхний водопад, который затем перетекает в нижний, Великан. Название говорит само за себя, ведь высота водопада 100 м. Вам запомнится и сам подход к Великану: мы спустимся по ступеням с бамбуковыми перилами, попадем на выступ в скале и окажемся между падающей водой и каменной стеной! Для комфортного созерцания водопада и буйной зелени наденем дождевики.

После таких насыщенных эмоций нужно восстановить силы и хорошо поесть. Пообедаем неподалеку, в уютном кафе с видом на водопад Золотоносец.

Покинутый город и горячие источники

Бывший шахтерский поселок покинут почти всеми жителями, и полуразрушенные дома постепенно тонут в пышной субтропической растительности. Здесь вы сделаете фактурные фотографии пейзажей, которые символизируют борьбу природы и человека. По пути назад заедем на горячие источники, где из земли бьет гейзер и мощным потоком устремляется ввысь. В зависимости от погоды и желания группы можно искупаться в бассейнах.

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер от вашего отеля, проход во все платные зоны, дождевик для каждого. Также традиционно у нас с собой термос вкусного чая и домашний пирог.
  • Дополнительно оплачивается питание в кафе
  • Дорога от границы до первых водопадов займет около 3 часов. Мы не тратим время на посещение локаций, которые есть в классических маршрутах, чтобы успеть сделать все задуманное:)

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
от вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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По выбранному вами времени

Эдуард
Эдуард
Мы думаем, что люди притягиваются друг к другу по интересам и видению жизни. Поэтому просто расскажем о себе и о том, что мы ценим в путешествиях. Если вам это откликнется, то смело выбирайте нас. Первое и самое важное для нас в любой поездке — это компания! Мы позитивные ребята, всегда открыты к общению и любим таких же весёлых и отзывчивых. Мы набираем небольшие группы и по-настоящему проникаемся к каждому. Много общаемся и узнаем друг друга. Второй по важности фактор — это маршрут и выбор мест для посещения. Здесь наш основополагающий критерий — уединенность места. Мы не любим попсовые места, где ходят толпы туристов и стоят в очередь на фотографию с уже подготовленного ракурса. Ну и последнее. В каждый тур мы вкладываем душу) Нам неинтересно просто возить людей и загонять их в автобус в конкретно обозначенное время. Наши путешествия — это не работа, это любимое дело!
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