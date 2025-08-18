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Неизведанная Абхазия: водопады, гейзеры и шахтерский посёлок

В поход на восток Страны Души за самыми фантастическими видами
Забудьте о путеводителях — мы отвезём вас туда, куда не добрался массовый туризм! В удалённой от границы области Абхазии вас ждут два её самых высоких водопада — Великан и Ирина, и прохладные пышныё зелёные леса.

Вы постоите под бурным потоком воды, побываете в атмосферном шахтёрском городе, отдохнёте в бассейнах с горячими источниками и узнаете о местной жизни.
5
1 отзыв
Неизведанная Абхазия: водопады, гейзеры и шахтерский посёлок
Неизведанная Абхазия: водопады, гейзеры и шахтерский посёлок
Неизведанная Абхазия: водопады, гейзеры и шахтерский посёлок

Описание экскурсии

Самые зрелищные водопады Абхазии

Четыре часа дороги до нашей первой цели наполнятся легкими рассказами о Стране Души, её жизни, легендах и традициях.

И вот уже перед вами водопад Ирина. Вода срывается широким и бурным потоком по большой скале с высоты 40 метров. Выглядит эффектно даже в засушливое время года, а весной просто неописуемо. Подход к водопаду несложный: мы пройдём до него 1,5 км по живописному лесу и насладимся тропическим воздухом.

Высота Великана — следующего водопада на пути, оправдывает его название — 100 м. Вам запомнится и сам подход к нему: мы спустимся по ступеням с бамбуковыми перилами, попадём на выступ в скале и окажемся между падающей водой и каменной стеной! Для комфортного созерцания водопада и буйной зелени наденем дождевики.

После таких насыщенных эмоций нужно восстановить силы и хорошо поесть. Пообедаем неподалеку, в уютном кафе с видом на водопад Золотоносец.

Шахтёрский город и горячие источники

Бывший шахтерский посёлок покинут почти всеми жителями, и полуразрушенные дома постепенно тонут в пышной субтропической растительности. Здесь вы сделаете фактурные фотографии пейзажей, которые символизируют борьбу природы и человека. По пути назад заедем на горячие источники, где из земли бьёт гейзер и мощным потоком устремляется ввысь. В зависимости от погоды и желания группы можно искупаться в бассейнах.

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер от вашего отеля, традиционно у нас с собой термос вкусного чая и домашний пирог
  • Дополнительно оплачивается: питание в кафе, проход к комплексу водопадов — 600 ₽ с чел., посещение термальных источников — 300 ₽ с чел.
  • Дорога от границы до первых водопадов займёт около 4 часов. Мы не тратим время на посещение локаций, которые есть в классических маршрутах, чтобы успеть сделать всё задуманное

Пересечение границы

  • Граница Абхазии открыта для граждан России, Беларуси и Казахстана
  • Взрослые и дети 14-18 лет — нужен общегражданский или загранпаспорт
  • Дети до 14 лет — загранпаспорт
  • Если ребёнок путешествует с одним из родителей, согласие второго не требуется
  • Для детей до 18 лет, путешествующих с третьими лицами, обязательна нотариально заверенная доверенность от родителей, в которой прописаны страна Абхазия и даты поездки
  • Перед выездом в Абхазию стоит проверить возможные задолженности через службу судебных приставов
  • Абхазская граница не пускает людей с грузинской фамилией

в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 05:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник12 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
От вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 05:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эдуард
Эдуард — ваша команда гидов в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1926 туристов
Мы думаем, что люди притягиваются друг к другу по интересам и видению жизни. Поэтому просто расскажем о себе и о том, что мы ценим в путешествиях. Если вам это откликнется,
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то смело выбирайте нас! Первое и самое важное для нас в любой поездке — это компания! Мы позитивные ребята, всегда открыты к общению и любим таких же весёлых и отзывчивых. Мы набираем небольшие группы и по-настоящему проникаемся к каждому. Много общаемся и узнаём друг друга. Второй по важности фактор — это маршрут и выбор мест для посещения. Здесь наш основополагающий критерий — уединённость места. Мы не любим попсовые локации, где ходят толпы путешественников и стоят в очередь на фотографию с уже подготовленного ракурса. Ну и последнее. В каждый тур мы вкладываем душу! Нам неинтересно просто возить людей и загонять их в автобус в конкретно обозначенное время. Наши путешествия — это не работа — это любимое дело.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Денис
Отличная экскурсия! Рекомендую
Отличная экскурсия! Рекомендую
Отличная экскурсия! Рекомендую
Отличная экскурсия! Рекомендую
Отличная экскурсия! Рекомендую
Отличная экскурсия! Рекомендую
Отличная экскурсия! Рекомендую
Отличная экскурсия! Рекомендую
Отличная экскурсия! Рекомендую+2
Отличная экскурсия! Рекомендую
Отличная экскурсия! Рекомендую
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