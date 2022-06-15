Незабываемая морская прогулка под парусом

Приглашаем вас отдохнуть на современной белоснежной яхте длительностью полтора часа из морского порта Адлера

Приглашаем вас отдохнуть на современной белоснежной яхте длительностью полтора часа из морского порта Адлера.

Вы полюбуетесь бескрайними просторами Черного моря, искупаетесь, позагораете и, если повезет, встретите дельфинов.

Сопровождать вас будет дружелюбный профессиональный капитан, который сделает все возможное, чтобы прогулка прошла на высшем уровне!
Незабываемая морская прогулка под парусом
Незабываемая морская прогулка под парусом
Незабываемая морская прогулка под парусом
Незабываемая морская прогулка под парусом

Что вас ожидает 🤩

  • Олимпийские объекты Сочи
  • Горы Абхазии

Что вас ждет:

Приглашаем вас отдохнуть на современной белоснежной яхте длительностью полтора часа из морского порта Адлера. Вы полюбуетесь бескрайними просторами Черного моря, искупаетесь, позагораете и, если повезет, встретите дельфинов. Сопровождать вас будет дружелюбный профессиональный капитан, который сделает все возможное, чтобы прогулка прошла на высшем уровне!
Вы отправитесь на прогулку из Имеретинского порта Адлера. Оцените современные Олимпийские объекты, насладитесь горными панорамами. Предусмотрена получасовая стоянка, во время которой можно поплавать в открытом море.

Организационные детали:

  • Яхта оборудована всем необходимым для комфортного и безопасного отдыха: спасательными жилетами, пледами и каютой для переодевания, а также туалетной комнатой.
  • Мини группа 11 человек.
  • Разрешено взять на борт взять легкие алкогольные напитки (только белого цвета) и фрукты.
  • По запросу мы можем организовать трансфер до порта.
  • Прогулка может быть отменена или перенесена на другую дату по причине шторма.
  • Обратите внимание! Продолжительность морской прогулки из Центрального Сочи 45 минут.

Ежедневно, круглогодично, при отсутствии шторма

Ответы на вопросы

Что входит
  • Морская прогулка на яхте
  • Услуги капитана
  • Плавание по желанию
Что не входит
  • Трансфер до порта
  • Услуги фотографа
Место начала и завершения?
Имеретинский морской порт Адлера
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, круглогодично, при отсутствии шторма
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Важная информация
  • После бронирования с вами свяжется диспетчер и согласует все детали.
  • Разрешено взять на борт взять легкие алкогольные напитки (только белого цвета) и фрукты.
  • По запросу мы можем организовать трансфер до порта. Детали уточняйте в личном сообщении.
  • Прогулка может быть отменена или перенесена на другую дату по причине шторма
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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