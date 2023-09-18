Групповая прогулка на яхте из Сочи: встречайте рассвет с дельфинами
Приглашаем вас на морскую прогулку по Черному морю. Вас ждет встреча с дельфинами в естественной среде обитания. У вас будет возможность увидеть потрясающую панораму Олимпийского парка и Кавказских гор.
Ближайшие даты:
7
окт
окт
8
окт
окт
9
окт
окт
10
окт
окт
11
окт
окт
12
окт
окт
13
окт
окт
Ещё
даты
даты
Что вас ожидает:
- Панорама Олимпийского парка и Кавказских гор
- Открытое Черное море
- Дельфины в естественной среде обитания
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
На встречу дельфинамКаждый день на пляже и море, как на ладони. Где-то вдалеке мелькнул дельфин — и все побежали смотреть. А он, всё не показывается над водой. Так зачем же ждать?! Дельфины в море! И у Вас есть уникальная возможность встретить с ними рассвет или проводить закат. А так же любоваться этими удивительными созданиями природы и в дневное время суток!
Это произойдёт, как только Вы пожелаете. Рано утром, выйти в море на рассвете, с первыми лучами солнца. Только представьте, прохладный ветерок, брызги бьют в лицо, адреналин зашкаливает и вот вдалеке они! Целой стайкой плывут к вам навстречу.
А можно по другому, когда уже накупались и хочется развлечений, не как у всех, то небольшой группой всего до десяти человек на встречу морским приключениям.
Вот и день клонится к концу. Что же делать? С морем расставаться неохота!
А как на счёт путешествия в открытое море? На белоснежной яхте?
7:30, 9:00, 10:30, 12:00, 13; 30, 15:00, 16; 30
Ответы на вопросы
- Что входит
- Работа капитана
- Билет на одного человека
- Прогулка 1,5 часа
- Трансфер
- Что не входит
- Еда и напитки
- Место начала и завершения?
- ПГТ Сириус
- Когда и сколько длится?
- Когда: 7:30, 9:00, 10:30, 12:00, 13; 30, 15:00, 16; 30Экскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Важная информация
- Здравствуйте
- Спасибо
- Что выбрали нашу компанию. На морскую прогулку необходимо взять с собой копию паспорта
- Для детей: копию свидетельства о рождении
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталья
18 сен 2023
К
Клевасова
15 сен 2023
Все очень понравилось! Прогулка была длительная - 1,5 часа
Дельфинов видели издалека - капитан сказал, что они пугливые. Виды очень красивые
Дельфинов видели издалека - капитан сказал, что они пугливые. Виды очень красивые
Л
Лилия
5 сен 2023
Понравилась морская прогулка,не смотря на то что укачало. Капитан вежливый оказался,дал постоять за штурвалом. Поплавали в открытом море.
В целом впечатление отличное. Рекомендую.
В целом впечатление отличное. Рекомендую.
Л
Лера
3 сен 2023
Н
Ненартович
30 авг 2023
Н
Николай
27 авг 2023
Превосходная экскурсия с отличным капитаном на прекрасной яхте. Великолепные виды, плавный ход, нашли дельфинов и долго шли рядом с ними.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сочи
Групповые
Водные развлечения
Активный отдых
Выездные
На яхте
Олимпийский Парк
Популярные места
Дельфины
Животные
Похожие туры из Сочи
Мини-группа
1 час
Черноморская dolce vita: встреча заката на роскошной яхте с видом на Сочи и горы
Провести атмосферный вечер на борту двухпалубной яхты премиум-класса - в мини-группе до 11 человек
в порту Сочи
Сегодня
9 окт
10 окт
11 окт
25002 000₽ за человека
Мини-группа
3 часа
Морская рыбалка в мини-группе
Разведать лучшие рыбные места в окрестностях Сочи
в Адлере
Сегодня
11 окт
12 окт
13 окт
2 000₽ за человека
Мини-группа
1 час
Морская прогулка на парусной яхте
Утром - дельфины, днём - купание в открытом море, вечером - золотой час: выбирайте рейс по душе
в Морском порту
Сегодня
Завтра
9 окт
10 окт
2 000₽ за человека
Забронировать
Без предоплаты! Оплатить можно гиду на месте вначале экскурсии