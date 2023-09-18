На встречу дельфинамКаждый день на пляже и море, как на ладони. Где-то вдалеке мелькнул дельфин — и все побежали смотреть. А он, всё не показывается над водой. Так зачем же ждать?! Дельфины в море! И у Вас есть уникальная возможность встретить с ними рассвет или проводить закат. А так же любоваться этими удивительными созданиями природы и в дневное время суток!

Это произойдёт, как только Вы пожелаете. Рано утром, выйти в море на рассвете, с первыми лучами солнца. Только представьте, прохладный ветерок, брызги бьют в лицо, адреналин зашкаливает и вот вдалеке они! Целой стайкой плывут к вам навстречу.

А можно по другому, когда уже накупались и хочется развлечений, не как у всех, то небольшой группой всего до десяти человек на встречу морским приключениям.

Вот и день клонится к концу. Что же делать? С морем расставаться неохота!

А как на счёт путешествия в открытое море? На белоснежной яхте?