Яна С. проводит ещё 6 экскурсий

Центр притяжения парка — это Скайбридж. Самый длинный подвесной пешеходный мост в мире! Длина 439 метров, высота над землей 207 метров. При сооружении моста было использовано 740 тонн металлоконструкций и 2000 кубометров бетона.
Скайбридж способен выдержать 9-балльное землетрясение, ураганный ветер, дождь, снег и обледенение одномоментно! Прогулка 👣 по мосту – настоящее приключение с захватывающими панорамными видами невероятной красоты!
А также уникальные в мире аттракционы: Бандажи 69 и 207 метров, качели СочиСвинг и роликовый спуск на МегаТролле.
Что входит
Транспортно-экскурсионное обслуживание (трансфер и гид)
Что не входит
Дополнительные платежи:
Входной билет в Скай парк 1500 рублей на человека.
Дети от 7 до 14 лет 850 рублей на человека.
Льгот. пенсионеры, студенты, инвалиды 2 и 3 группы-1200 рублей.
Бесплатно: дети до 6 лет, люди старше 75 лет.
Начало и место завершения
🚩 ул. Егорова, 1
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Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 10 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.