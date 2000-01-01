Яна С. проводит ещё 6 экскурсий

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Парк аттракционов SkyPark: кавказская природа с высоты

Яна С.
Яна С. – Гид из Сочи
Отправляемся в парк 🌳 аттракционов 🎡, расположенный на окраине Сочи, в посекеКазачий брод.

Здесь вы прокатитесь на высотных аттракционах и прогуляетесь 👣 по самому длинному подвесному мосту в мире, любуясь удивительными кавказскими пейзажами.

Мы с комфортом доставим вас до парке на удобном автобусе 🚌 в сопровождении гида.
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • 🏆Активный отдых
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • 800 ₽ за человека

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Парк аттракционов SkyPark: кавказская природа с высоты
Парк аттракционов SkyPark: кавказская природа с высоты
Центр притяжения парка — это Скайбридж. Самый длинный подвесной пешеходный мост в мире! Длина 439 метров, высота над землей 207 метров. При сооружении моста было использовано 740 тонн металлоконструкций и 2000 кубометров бетона.
Скайбридж способен выдержать 9-балльное землетрясение, ураганный ветер, дождь, снег и обледенение одномоментно! Прогулка 👣 по мосту – настоящее приключение с захватывающими панорамными видами невероятной красоты!
А также уникальные в мире аттракционы: Бандажи 69 и 207 метров, качели СочиСвинг и роликовый спуск на МегаТролле.
Что входит
  • Транспортно-экскурсионное обслуживание (трансфер и гид)
Что не входит
  • Дополнительные платежи:
  • Входной билет в Скай парк 1500 рублей на человека.
  • Дети от 7 до 14 лет 850 рублей на человека.
  • Льгот. пенсионеры, студенты, инвалиды 2 и 3 группы-1200 рублей.
  • Бесплатно: дети до 6 лет, люди старше 75 лет.
Начало и место завершения
🚩 ул. Егорова, 1
Парк аттракционов SkyPark: кавказская природа с высоты
Парк аттракционов SkyPark: кавказская природа с высоты

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Яна С.
Яна С.
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