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Сочи Парк

Сочи Парк – Тематический парк развлечений с российским героями сказок и мультфильмов

Тематический парк развлечений «Сочи Парк» с аттракционами от детских до совсем взрослых и самых отважных. Весь парк создан в стиле российских сказок и мультфильмов, там есть и Чебурашка и Змей горыныч и многие другие. Так же дельфинарий, шоу фонтанов, американские горки, единственный в России ресторан в стиле русских горок. Показываем видео, фото и рассказываем о ценах с отзывами
Содержание статьи
Аттрацион «Жар-Птица»
Аттрацион «Жар-Птица»

Сочи Парк – это первый в России тематический парк, который был создан в стиле русских былин и сказок. Общая площадь парка составляет 20,5 гектар на его территории располагается множество современных аттракционов и восхитительный отель "Богатырь" построенный в виде средневекового замка.

Видео-презентация Сочи Парка

Вид на отель Богатырь из Сочи парка
Вид на отель Богатырь из Сочи парка

Каждый посетитель парка не зависимо от возраста, обязательно найдет для себя любимый аттракцион. Для самых маленьких посетителей (от 2-х лет), в парке работают карусели "Конёк-горбунок" и "Карусель сказок", куда дети могут попасть только со взрослыми, а также самостоятельно покататься на качалках в виде машинок. Любители экстрима трепещите для вас приготовлен особый подарок, такие аттракционы как "Квантовый скачок" который представляет из себя 58 метровую горку, по величине это самая высокая горка в России, скорость которой достигает 105 км в час, а также башня свободного падения с высоты 65 метров "Жар-Птица" точно заставят вас попотеть и немного понервничать.

Аттракцион «Змей Горыныч»
Аттракцион «Змей Горыныч»

В Сочи Парке в общей сложности насчитывается около 20 аттракционов, это всевозможные качели, водные горки, цепочные карусели, американские горки, автодром и т.д. Также на территории парка есть возможность посетить дельфинарий, эко-деревню, семейные аттракционы, мастер-классы, кукольный театр, тесла-шоу и контактный зоопарк (некоторые услуги не входят в стоимость билета, стоит уточнять на сайте). Помимо всевозможных развлечений и аттракционов, в парке есть рестораны и кафе, где вы можете вкусно покушать.

Колесо-Обозрения в Олимпийском парке около Сочи парка
Колесо-Обозрения в Олимпийском парке около Сочи парка

Недалеко от входа в Сочи Парк находится колесо обозрения, с которого можно полюбоваться окрестностями всего Олимпийского парка, оно работает круглогодично, кабинки очень комфортабельные так как летом в них работает кондиционер, а зимой они отапливаются. Но билет на колесо-обозрения покупается отдельно!

Отель Богатырь и экскурсионный автобус Матрёшка
Отель Богатырь и экскурсионный автобус Матрёшка

С июня 2017 года, появилась еще одна новинка - двухэтажный экскурсионный автобус Матрёшка в Сочи Парк, он следует от парка Ривьера (Сочи), 16 новых автобусов каждый рассчитан на 59 человек. В пути вас сопровождает аудиогид на восьми языках: русском, английском, татарском, немецком, испанском, французском, китайском и турецком (стоимость экскурсии - 250 руб. в одну сторону).

Карта всех аттракционов Сочи Парка

Карта-схема аттракционов и других объектов Сочи Парка
Карта-схема аттракционов и других объектов Сочи Парка

Некоторые советы по посещению парка:

  • Вы должны быть готовы к тому, что в сезон тут будет очень много посетителей и очередей не избежать, поэтому старайтесь приезжать в будни и к открытию в это время как правило меньше народу;
  • На всех аттракционах существую ограничения по возрасту и по росту, лучше заранее почитайте куда смогут попасть, а куда нет ваши детки, да и вы сами, чтобы потом не разочароваться (информация есть на сайте и при входе в Сочи Парк);
  • Билеты лучше покупать на целый день, так как из очередей можете просто не все успеть посмотреть.Билеты приобретайте лучше на сайте, это поможет избежать очередей в кассы, а также получите приятный бонус - скидку 5%;
  • Если вы любитель водных развлечений, берите с собой купальники или сменную одежду, в парке есть аттракцион, где вполне нормально обливать друг друга водой из пушек (рядом находятся раздевалки);
  • На счет питания, ценник выше чем в городе, но это нормально для подобного рода мест, поэтому если не хотите лишний раз тратится возьмите с собой что-то перекусить;
  • На территории парка, достаточно жарко, берите головные уборы и обязательно мажьтесь солнцезащитными кремами, это все-таки – Сочи.

Цены на посещение Сочи Парка

Стоимость билетов:

  • взрослый билет – 1900 руб.;
  • дети от 5 до 12 лет – 1700 руб.

Бесплатно (или за 1₽) парк могут посетить:

  • Инвалиды I группы (уточняйте про сопровождающих);
  • Дети-инвалиды;
  • Дети до 5 лет (не включительно);
  • Посетители старше 70 лет;
  • Ветераны, узники и инвалиды Отечественной войны/Великой отечественной войны.

Не забудьте приобретая билет на официальном сайте Сочи Парка, вы получаете скидку 5%. Цены на билеты меняются в зависимости от сезона. Лучше уточнять цены на официальном сайте на странице: https://www.sochipark.ru/article/tarify-na-uslugi-sochi-parka

Часы работы: с 10:00 до 22:00 (в зимнее время часы работы парка меняются, уточняйте на официальном сайте)

Телефон: 8 800 100 33 39

Веб-сайт: https://www.sochipark.ru

Время работы: ПН-ВС 11:00–21:00
Актуальный режим работы по дням уточняйте на сайте: https://www.sochipark.ru/park/raspisanie-raboty-parka

Как добраться до Сочи Парка

Если вы хотите доехать до парка на своей машине из центра Сочи, то двигайтесь по трассе М-24 до ул. Триумфальной или же ул. Чемпионов (поворот направо на виадук) до въезда в Олимпийский парк. Парковка у Сочи-Парка стоит на момент написания статьи 100 руб/час. Но лучше оставить машину входа в Олимпийский парк, там бесплатно.

Следующий вариант, это автобус или маршрутка:

  • из Сочи маршрутка или автобус №124 от ж/д вокзала до остановки "Олимпийский парк";
  • из Адлера №100 от ж/д вокзала до остановки "Олимпийский парк";
  • от ул. Ленина (в Адлере) автобус №57 до остановки "Олимпийский парк";
  • также есть ежедневный автобус Вардане - Сочи Парк (через Лоо, Горный воздух, Дагомыс, Кудепста).

Также вы можете добраться до станции Имеретинский курорт (Олимпийский парк) на скоростном поезде "Ласточка" и немного пройтись пешком до парка.

Сочи Парк – на карте Сочи

Видео-отзыв от посетителей после аттракционов Сочи Парка

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