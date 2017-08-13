Сочи Парк – это первый в России тематический парк, который был создан в стиле русских былин и сказок. Общая площадь парка составляет 20,5 гектар на его территории располагается множество современных аттракционов и восхитительный отель "Богатырь" построенный в виде средневекового замка.
Видео-презентация Сочи Парка
Каждый посетитель парка не зависимо от возраста, обязательно найдет для себя любимый аттракцион. Для самых маленьких посетителей (от 2-х лет), в парке работают карусели "Конёк-горбунок" и "Карусель сказок", куда дети могут попасть только со взрослыми, а также самостоятельно покататься на качалках в виде машинок. Любители экстрима трепещите для вас приготовлен особый подарок, такие аттракционы как "Квантовый скачок" который представляет из себя 58 метровую горку, по величине это самая высокая горка в России, скорость которой достигает 105 км в час, а также башня свободного падения с высоты 65 метров "Жар-Птица" точно заставят вас попотеть и немного понервничать.
В Сочи Парке в общей сложности насчитывается около 20 аттракционов, это всевозможные качели, водные горки, цепочные карусели, американские горки, автодром и т.д. Также на территории парка есть возможность посетить дельфинарий, эко-деревню, семейные аттракционы, мастер-классы, кукольный театр, тесла-шоу и контактный зоопарк (некоторые услуги не входят в стоимость билета, стоит уточнять на сайте). Помимо всевозможных развлечений и аттракционов, в парке есть рестораны и кафе, где вы можете вкусно покушать.
Недалеко от входа в Сочи Парк находится колесо обозрения, с которого можно полюбоваться окрестностями всего Олимпийского парка, оно работает круглогодично, кабинки очень комфортабельные так как летом в них работает кондиционер, а зимой они отапливаются. Но билет на колесо-обозрения покупается отдельно!
С июня 2017 года, появилась еще одна новинка - двухэтажный экскурсионный автобус Матрёшка в Сочи Парк, он следует от парка Ривьера (Сочи), 16 новых автобусов каждый рассчитан на 59 человек. В пути вас сопровождает аудиогид на восьми языках: русском, английском, татарском, немецком, испанском, французском, китайском и турецком (стоимость экскурсии - 250 руб. в одну сторону).
Карта всех аттракционов Сочи Парка
Некоторые советы по посещению парка:
- Вы должны быть готовы к тому, что в сезон тут будет очень много посетителей и очередей не избежать, поэтому старайтесь приезжать в будни и к открытию в это время как правило меньше народу;
- На всех аттракционах существую ограничения по возрасту и по росту, лучше заранее почитайте куда смогут попасть, а куда нет ваши детки, да и вы сами, чтобы потом не разочароваться (информация есть на сайте и при входе в Сочи Парк);
- Билеты лучше покупать на целый день, так как из очередей можете просто не все успеть посмотреть.Билеты приобретайте лучше на сайте, это поможет избежать очередей в кассы, а также получите приятный бонус - скидку 5%;
- Если вы любитель водных развлечений, берите с собой купальники или сменную одежду, в парке есть аттракцион, где вполне нормально обливать друг друга водой из пушек (рядом находятся раздевалки);
- На счет питания, ценник выше чем в городе, но это нормально для подобного рода мест, поэтому если не хотите лишний раз тратится возьмите с собой что-то перекусить;
- На территории парка, достаточно жарко, берите головные уборы и обязательно мажьтесь солнцезащитными кремами, это все-таки – Сочи.
Цены на посещение Сочи Парка
Стоимость билетов:
- взрослый билет – 1900 руб.;
- дети от 5 до 12 лет – 1700 руб.
Бесплатно (или за 1₽) парк могут посетить:
- Инвалиды I группы (уточняйте про сопровождающих);
- Дети-инвалиды;
- Дети до 5 лет (не включительно);
- Посетители старше 70 лет;
- Ветераны, узники и инвалиды Отечественной войны/Великой отечественной войны.
Не забудьте приобретая билет на официальном сайте Сочи Парка, вы получаете скидку 5%. Цены на билеты меняются в зависимости от сезона. Лучше уточнять цены на официальном сайте на странице: https://www.sochipark.ru/article/tarify-na-uslugi-sochi-parka
Часы работы: с 10:00 до 22:00 (в зимнее время часы работы парка меняются, уточняйте на официальном сайте)
Телефон: 8 800 100 33 39
Веб-сайт: https://www.sochipark.ru
Время работы: ПН-ВС 11:00–21:00
Актуальный режим работы по дням уточняйте на сайте: https://www.sochipark.ru/park/raspisanie-raboty-parka
Как добраться до Сочи Парка
Если вы хотите доехать до парка на своей машине из центра Сочи, то двигайтесь по трассе М-24 до ул. Триумфальной или же ул. Чемпионов (поворот направо на виадук) до въезда в Олимпийский парк. Парковка у Сочи-Парка стоит на момент написания статьи 100 руб/час. Но лучше оставить машину входа в Олимпийский парк, там бесплатно.
Следующий вариант, это автобус или маршрутка:
- из Сочи маршрутка или автобус №124 от ж/д вокзала до остановки "Олимпийский парк";
- из Адлера №100 от ж/д вокзала до остановки "Олимпийский парк";
- от ул. Ленина (в Адлере) автобус №57 до остановки "Олимпийский парк";
- также есть ежедневный автобус Вардане - Сочи Парк (через Лоо, Горный воздух, Дагомыс, Кудепста).
Также вы можете добраться до станции Имеретинский курорт (Олимпийский парк) на скоростном поезде "Ласточка" и немного пройтись пешком до парка.
Видео-отзыв от посетителей после аттракционов Сочи Парка
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