Чайная церемония в горах Сочи

Продегустировать несколько сортов чая в окружении дивных пейзажей и прогуляться к Орлиным скалам

Даже на жарком юге можно погрузиться в атмосферу Востока — для этого приглашаем вас присоединиться к нашим чаепитиям.

Среди зеленых горных вершин вы устроитесь на теплом ковре, укутаетесь пледом и продегустируете несколько сортов китайского чая.

А после полюбуетесь Орлиными скалами, ущельями и Агурскими водопадами.
Чайная церемония в горах Сочи
Чайная церемония в горах Сочи
Чайная церемония в горах Сочи
Чайная церемония в горах Сочи
Чайная церемония в горах Сочи
Чайная церемония в горах Сочи
Чайная церемония в горах Сочи
Чайная церемония в горах Сочи
Чайная церемония в горах Сочи
Чайная церемония в горах Сочи
Чайная церемония в горах Сочи
Чайная церемония в горах Сочи

Что вас ожидает

Главное — атмосфера.

Для чайной церемонии мы оборудуем в окружении гор уютное местечко с тематической музыкой, теплым ковром и мягкими пледами. Здесь мы прекрасно проведем время за кружечкой китайского и приятной дружеской беседой. Также мы захватим с собой музыкальные инструменты, на которых каждый сможет поиграть при желании.

Открыть секреты настоящего чая

Устроившись поудобнее, вы попробуете несколько видов китайского чая: светлые и темные улуны, красные чаи, пуэры и другие сорта. Мы расскажем об их свойствах и отличиях, продемонстрируем разные способы заваривания. Воспользуемся различной китайской атрибутикой и посудой: чугунными, глиняными и фарфоровыми чайниками и чашками. Всё это поможет вкусу и аромату напитка лучше раскрыться. К чаю мы приготовим сухофрукты и орешки, а еще испечём для вас домашний пирог!

Прогулка к Орлиным скалам

Насладившись чаепитием, мы немного пройдемся по окрестностям и минут за 20 доберемся до смотровой площадки у Орлиных скал с впечатляющими видами на ущелье. А затем, если захотите, спустимся к живописным Агурским водопадам.

Организационные детали

  • Трансфер из Сочи уже включен в стоимость экскурсии. Участники со стороны Адлера и Олимпийского парка с легкостью могут добраться на ласточке до ж/д станции Мацеста, откуда мы уже вас заберем на машине.
  • Оденьтесь по погоде и позаботьтесь об удобной обуви
  • Если есть возможность взять какой-то музыкальный инструмент — это только приветствуется.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
на ж/д станции Мацеста
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Эдуард
Эдуард
Мы думаем, что люди притягиваются друг к другу по интересам и видению жизни. Поэтому просто расскажем о себе и о том, что мы ценим в путешествиях. Если вам это откликнется, то смело выбирайте нас. Первое и самое важное для нас в любой поездке — это компания! Мы позитивные ребята, всегда открыты к общению и любим таких же весёлых и отзывчивых. Мы набираем небольшие группы и по-настоящему проникаемся к каждому. Много общаемся и узнаем друг друга. Второй по важности фактор — это маршрут и выбор мест для посещения. Здесь наш основополагающий критерий — уединенность места. Мы не любим попсовые места, где ходят толпы туристов и стоят в очередь на фотографию с уже подготовленного ракурса. Ну и последнее. В каждый тур мы вкладываем душу) Нам неинтересно просто возить людей и загонять их в автобус в конкретно обозначенное время. Наши путешествия — это не работа, это любимое дело!
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