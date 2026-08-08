Продегустировать несколько сортов чая в окружении дивных пейзажей и прогуляться по чайным плантациям
Даже на жарком юге можно погрузиться в атмосферу Востока — для этого приглашаем вас присоединиться к нашим чаепитиям. Среди зелёных горных вершин вы укутаетесь пледом и продегустируете несколько сортов китайского чая. А после мы сделаем шикарные кадры на склонах чайных плантаций!
Описание экскурсии
Главное — атмосфера!
Для чайной церемонии мы оборудуем в окружении гор уютное местечко с тематической музыкой, тёплыми пледами и подушками. Здесь мы прекрасно проведём время за кружечкой китайского чая и приятной дружеской беседой. Также мы захватим с собой музыкальные инструменты, на которых каждый сможет поиграть при желании.
Открыть секреты настоящего чая
Устроившись поудобнее, вы попробуете несколько видов китайского чая: светлые и темные улуны, красные чаи, пуэры и другие сорта. Мы расскажем об их свойствах и отличиях, продемонстрируем разные способы заваривания. Воспользуемся различной китайской атрибутикой и посудой: чугунными, глиняными и фарфоровыми чайниками и чашками. Всё это поможет вкусу и аромату напитка лучше раскрыться. К чаю мы приготовим сухофрукты и орешки, а еще испечём для вас домашний пирог!
Фотопрогулка по чайным плантациям
Мы сделаем Вам шикарные кадры с видами горных пейзажей, а так же покажем и расскажем как собирают и производят местный чай! По желанию Вы сможете приобрести его на фабрике. С собой можно взять сменную одежду (платья) для фото прогулки.
Навалищенское ущелье
По желанию всей группы можем уделить внимание природной жемчужине Хосты — Навалищенскому ущелью. Ходить пешком не придётся: мы подъедем прямо к месту. Здесь можно сделать чудесные кадры, а самым смелым искупаться в горной реке.
Организационные детали
Трансфер из Сочи уже включён в стоимость экскурсии. Участники со стороны Адлера и Олимпийского парка с легкостью могут добраться на ласточке до ж/д станции Хоста, откуда мы уже вас заберём на машине
Оденьтесь по погоде и позаботьтесь об удобной обуви
Если есть возможность взять какой-то музыкальный инструмент — это только приветствуется!
ежедневно в 09:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Участник
5000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ж/д станции Хоста, забираем от адреса по центральному Сочи
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эдуард — ваша команда гидов в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1921 туриста
Мы думаем, что люди притягиваются друг к другу по интересам и видению жизни. Поэтому просто расскажем о себе и о том, что мы ценим в путешествиях. Если вам это откликнется, читать дальшеуменьшить
то смело выбирайте нас!
Первое и самое важное для нас в любой поездке — это компания! Мы позитивные ребята, всегда открыты к общению и любим таких же весёлых и отзывчивых. Мы набираем небольшие группы и по-настоящему проникаемся к каждому. Много общаемся и узнаём друг друга.
Второй по важности фактор — это маршрут и выбор мест для посещения. Здесь наш основополагающий критерий — уединённость места. Мы не любим попсовые локации, где ходят толпы путешественников и стоят в очередь на фотографию с уже подготовленного ракурса.
Ну и последнее. В каждый тур мы вкладываем душу! Нам неинтересно просто возить людей и загонять их в автобус в конкретно обозначенное время. Наши путешествия — это не работа — это любимое дело.
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