Что вас ожидает

Главное — атмосфера.

Для чайной церемонии мы оборудуем в окружении гор уютное местечко с тематической музыкой, теплым ковром и мягкими пледами. Здесь мы прекрасно проведем время за кружечкой китайского и приятной дружеской беседой. Также мы захватим с собой музыкальные инструменты, на которых каждый сможет поиграть при желании.

Открыть секреты настоящего чая

Устроившись поудобнее, вы попробуете несколько видов китайского чая: светлые и темные улуны, красные чаи, пуэры и другие сорта. Мы расскажем об их свойствах и отличиях, продемонстрируем разные способы заваривания. Воспользуемся различной китайской атрибутикой и посудой: чугунными, глиняными и фарфоровыми чайниками и чашками. Всё это поможет вкусу и аромату напитка лучше раскрыться. К чаю мы приготовим сухофрукты и орешки, а еще испечём для вас домашний пирог!

Прогулка к Орлиным скалам

Насладившись чаепитием, мы немного пройдемся по окрестностям и минут за 20 доберемся до смотровой площадки у Орлиных скал с впечатляющими видами на ущелье. А затем, если захотите, спустимся к живописным Агурским водопадам.

Организационные детали