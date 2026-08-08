Даже на жарком юге можно погрузиться в атмосферу Востока — для этого приглашаем вас присоединиться к нашим чаепитиям. Среди зелёных горных вершин вы укутаетесь пледом и продегустируете несколько сортов китайского чая. А после мы сделаем шикарные кадры на склонах чайных плантаций!

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Главное — атмосфера!

Для чайной церемонии мы оборудуем в окружении гор уютное местечко с тематической музыкой, тёплыми пледами и подушками. Здесь мы прекрасно проведём время за кружечкой китайского чая и приятной дружеской беседой. Также мы захватим с собой музыкальные инструменты, на которых каждый сможет поиграть при желании.

Открыть секреты настоящего чая

Устроившись поудобнее, вы попробуете несколько видов китайского чая: светлые и темные улуны, красные чаи, пуэры и другие сорта. Мы расскажем об их свойствах и отличиях, продемонстрируем разные способы заваривания. Воспользуемся различной китайской атрибутикой и посудой: чугунными, глиняными и фарфоровыми чайниками и чашками. Всё это поможет вкусу и аромату напитка лучше раскрыться. К чаю мы приготовим сухофрукты и орешки, а еще испечём для вас домашний пирог!

Фотопрогулка по чайным плантациям

Мы сделаем Вам шикарные кадры с видами горных пейзажей, а так же покажем и расскажем как собирают и производят местный чай!

По желанию Вы сможете приобрести его на фабрике.

С собой можно взять сменную одежду (платья) для фото прогулки.

Навалищенское ущелье

По желанию всей группы можем уделить внимание природной жемчужине Хосты — Навалищенскому ущелью. Ходить пешком не придётся: мы подъедем прямо к месту. Здесь можно сделать чудесные кадры, а самым смелым искупаться в горной реке.

Организационные детали