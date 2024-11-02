Устали лежать на пляже? Я знаю, как разнообразить ваш досуг. Мы с вами будем собирать чай на одной из самых красивых плантаций в Европе. Вы научитесь разбираться в сортах ароматного напитка и раскроете тайны его приготовления.
А затем отправимся купаться в прозрачных водах водопада, берущего своё начало высоко-высоко в горах, в ледниках Кавказского хребта.
А затем отправимся купаться в прозрачных водах водопада, берущего своё начало высоко-высоко в горах, в ледниках Кавказского хребта.
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00
Описание экскурсии
Часть 1: сбор чая (1 ч)
Первым делом мы отправимся на самую северную плантацию в мире, где будем собирать чай на закате и в прохладной тишине. Вид заходящего за горы большого оранжевого солнца вам запомнится. Вы узнаете, как собирать чёрный, зелёный, красный, жёлтый и самый редкий и дорогой — белый чай. Я расскажу, кем и когда был посажен первый росток чая в России. Также каждый получит в подарок чайное семечко — чтобы вырастить его у себя дома.
Часть 2: отдых у водопада (1 ч)
Затем мы переместимся к прохладному горному водопаду «Змейковский», который берёт своё начало среди снежных вершин Красной поляны. Здесь мы смоем с себя чайную пыль и окунёмся в прохладу прозрачных и быстрых вод! И, если захотите, устроим чаепитие в окружении сочинских гор.
Организационные детали
- Экскурсия подойдёт и детям, и пожилым путешественникам, так как перемещаться будем на комфортабельном автомобиле Suzuki Grand Vitara
- Отдельно оплачивается билет на водопад — 200 руб. /чел., до 18 лет бесплатно и вход на чайную плантацию — 350 руб. /чел. Также по желанию можете отправиться на конную прогулку — 1000 руб.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Мацесте
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роман — ваш гид в Сочи
Провёл экскурсии для 454 туристов
Меня зовут Роман, я очень люблю Краснодарский край. Мне интересно исследовать новые для себя горные вершины, руины древних замков, таинственные пещеры и многое другое. С радостью поделюсь с вами своими открытиями!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Юлия
2 ноя 2024
От нашей компании хотим поблагодарить Романа за экскурсию. Очень понравилось на чайной плантации - красивейшие виды, тишина и покой, пение птиц, аромат цветов чая! Роман сделал нам замечательные фотографии и конечно рассказал историю чая, доступно и не загружая информацией. Заезжали посмотреть водопады, с удовольствием там погуляли, очень красиво, покормили милых собачек, которые нас сопровождали.
Мария
17 окт 2024
Замечательная экскурсия! Роман рассказал интересные факты об истории местности. Также он отличный водитель и супер фотограф! Экскурсия прошла в лёгкой и приятной атмосфера! Рекомендую!
Анастасия
23 авг 2024
Еще один прекрасный день в компании такое замечательного человека как Роман. Масса положительных эмоций и интересных рассказов. Отдельная благодарность за пикничок с вкуснейшим чаем 😍Посоветовали всем друзьям и знакомым,кто любит отдыхать в Сочи 🫶🏻Обязательно еще не раз обратимся.
Н
Надежда
4 июл 2024
Спасибо большое! Рекомендуем! Роман - отличный гид и, что немало важно, водитель! Давал много свободного времени, показывал секретные места, рассказывал интересно! Все остались довольны!
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