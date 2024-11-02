Устали лежать на пляже? Я знаю, как разнообразить ваш досуг. Мы с вами будем собирать чай на одной из самых красивых плантаций в Европе. Вы научитесь разбираться в сортах ароматного напитка и раскроете тайны его приготовления. А затем отправимся купаться в прозрачных водах водопада, берущего своё начало высоко-высоко в горах, в ледниках Кавказского хребта.

Описание экскурсии

Часть 1: сбор чая (1 ч)

Первым делом мы отправимся на самую северную плантацию в мире, где будем собирать чай на закате и в прохладной тишине. Вид заходящего за горы большого оранжевого солнца вам запомнится. Вы узнаете, как собирать чёрный, зелёный, красный, жёлтый и самый редкий и дорогой — белый чай. Я расскажу, кем и когда был посажен первый росток чая в России. Также каждый получит в подарок чайное семечко — чтобы вырастить его у себя дома.

Часть 2: отдых у водопада (1 ч)

Затем мы переместимся к прохладному горному водопаду «Змейковский», который берёт своё начало среди снежных вершин Красной поляны. Здесь мы смоем с себя чайную пыль и окунёмся в прохладу прозрачных и быстрых вод! И, если захотите, устроим чаепитие в окружении сочинских гор.

Организационные детали