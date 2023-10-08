Отправиться в морское путешествие и отдохнуть от городской суеты
Побалуйте себя незабываемой поездкой на современном катамаране! Это идеальный выбор для тех, кто хочет насладиться комфортом и свободой. Вы полюбуетесь водными пейзажами и подышите свежим воздухом. По желанию научитесь управлять судном и получите морской сертификат.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Просторная и уютная палуба современного катамарана Aventura 37 «Омега» является отличным местом для релаксации. Вы отдохнёте на лежаках, получите удовольствие от свежего бриза и морского воздуха.
По желанию под руководством опытного капитана вы познакомитесь с основами парусного дела, попрактикуетесь в управлении судном и даже получите морской страховочный сертификат.
Катамаран оснащён всем необходимым для комфортного пребывания. Просторный салон с комфортабельными мебелью и панорамными окнами предлагает потрясающий вид на окружающий ландшафт. Каюты снабжены удобными кроватями и просторными шкафами для хранения личных вещей, а санузлы — современными сантехническими приборами.
Организационные детали
- Вы можете пронести на борт еду и напитки, кроме красных (вино, гранатовый сок и т. д.)
- По желанию и за дополнительную плату можно оформить судно цветами и шарами, заказать кейтеринг и фейерверк с берега
- Срок аренды любой — от 1 часа до нескольких дней (стоимость указана за 1 час, стоимость для другой продолжительности уточняйте в личном сообщении)
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- от Морского вокзала
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 11 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваша команда гидов в Сочи
Провели экскурсии для 140 туристов
Всем привет. Меня зовут Дмитрий, я представляю дружную команду в городе-курорте Сочи. Ждём вас на наших морских прогулках!
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