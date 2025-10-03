Побалуйте себя незабываемой поездкой на современном катамаране! Это идеальный выбор для тех, кто хочет насладиться комфортом и свободой. Вы полюбуетесь водными пейзажами и подышите свежим воздухом. По желанию научитесь управлять судном и получите морской сертификат.
Описание экскурсии
Просторная и уютная палуба современного катамарана Lagoon 38 «Эден» является отличным местом для релаксации. Вы отдохнёте на лежаках, получите удовольствие от свежего бриза и морского воздуха.
По желанию под руководством опытного капитана вы познакомитесь с основами парусного дела, попрактикуетесь в управлении судном и даже получите морской страховочный сертификат.
Катамаран оснащён всем необходимым для комфортного пребывания. Просторный салон с комфортабельными мебелью и панорамными окнами предлагает потрясающий вид на окружающий ландшафт. Каюты снабжены удобными кроватями и просторными шкафами для хранения личных вещей, а санузлы — современными сантехническими приборами.
Организационные детали
- Вы можете пронести на борт еду и напитки, кроме красных (вино, гранатовый сок и т. д.)
- По желанию и за дополнительную плату можно оформить судно цветами и шарами, заказать кейтеринг и фейерверк с берега
- Срок аренды любой — от 1 часа до нескольких дней (стоимость указана за 1 час, стоимость для другой продолжительности уточняйте в личном сообщении)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От Морского вокзала
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 11 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваша команда гидов в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 223 туристов
Всем привет. Меня зовут Дмитрий, я представляю дружную команду в городе-курорте Сочи. Ждём вас на наших экскурсиях!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ж
Арендовала яхту для начальницы и её друзей! Им всё понравилось, пищали от восторга)
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