Побалуйте себя незабываемой поездкой на современном катамаране! Это идеальный выбор для тех, кто хочет насладиться комфортом и свободой. Вы полюбуетесь водными пейзажами и подышите свежим воздухом. По желанию научитесь управлять судном и получите морской сертификат.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-11 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Просторная и уютная палуба современного катамарана Lagoon 38 «Эден» является отличным местом для релаксации. Вы отдохнёте на лежаках, получите удовольствие от свежего бриза и морского воздуха.

По желанию под руководством опытного капитана вы познакомитесь с основами парусного дела, попрактикуетесь в управлении судном и даже получите морской страховочный сертификат.

Катамаран оснащён всем необходимым для комфортного пребывания. Просторный салон с комфортабельными мебелью и панорамными окнами предлагает потрясающий вид на окружающий ландшафт. Каюты снабжены удобными кроватями и просторными шкафами для хранения личных вещей, а санузлы — современными сантехническими приборами.

Организационные детали