Прогулка на парусном катамаране «Омега»

Отправиться в морское путешествие и отдохнуть от городской суеты

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Ответы на вопросы
Побалуйте себя незабываемой поездкой на современном катамаране! Это идеальный выбор для тех, кто хочет насладиться комфортом и свободой. Вы полюбуетесь водными пейзажами и подышите свежим воздухом. По желанию научитесь управлять судном и получите морской сертификат.
Прогулка на парусном катамаране «Омега»
Прогулка на парусном катамаране «Омега»
Прогулка на парусном катамаране «Омега»
Прогулка на парусном катамаране «Омега»
Прогулка на парусном катамаране «Омега»
Прогулка на парусном катамаране «Омега»
Прогулка на парусном катамаране «Омега»
Прогулка на парусном катамаране «Омега»
Прогулка на парусном катамаране «Омега»
Прогулка на парусном катамаране «Омега»
Прогулка на парусном катамаране «Омега»
Прогулка на парусном катамаране «Омега»
Прогулка на парусном катамаране «Омега»
Прогулка на парусном катамаране «Омега»
Прогулка на парусном катамаране «Омега»
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Просторная и уютная палуба современного катамарана Aventura 37 «Омега» является отличным местом для релаксации. Вы отдохнёте на лежаках, получите удовольствие от свежего бриза и морского воздуха.

По желанию под руководством опытного капитана вы познакомитесь с основами парусного дела, попрактикуетесь в управлении судном и даже получите морской страховочный сертификат.

Катамаран оснащён всем необходимым для комфортного пребывания. Просторный салон с комфортабельными мебелью и панорамными окнами предлагает потрясающий вид на окружающий ландшафт. Каюты снабжены удобными кроватями и просторными шкафами для хранения личных вещей, а санузлы — современными сантехническими приборами.

Организационные детали

  • Вы можете пронести на борт еду и напитки, кроме красных (вино, гранатовый сок и т. д.)
  • По желанию и за дополнительную плату можно оформить судно цветами и шарами, заказать кейтеринг и фейерверк с берега
  • Срок аренды любой — от 1 часа до нескольких дней (стоимость указана за 1 час, стоимость для другой продолжительности уточняйте в личном сообщении)

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
от Морского вокзала
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 11 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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