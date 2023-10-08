Побалуйте себя незабываемой поездкой на современном катамаране! Это идеальный выбор для тех, кто хочет насладиться комфортом и свободой. Вы полюбуетесь водными пейзажами и подышите свежим воздухом. По желанию научитесь управлять судном и получите морской сертификат.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Просторная и уютная палуба современного катамарана Aventura 37 «Омега» является отличным местом для релаксации. Вы отдохнёте на лежаках, получите удовольствие от свежего бриза и морского воздуха.

По желанию под руководством опытного капитана вы познакомитесь с основами парусного дела, попрактикуетесь в управлении судном и даже получите морской страховочный сертификат.

Катамаран оснащён всем необходимым для комфортного пребывания. Просторный салон с комфортабельными мебелью и панорамными окнами предлагает потрясающий вид на окружающий ландшафт. Каюты снабжены удобными кроватями и просторными шкафами для хранения личных вещей, а санузлы — современными сантехническими приборами.

Организационные детали