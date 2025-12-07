Водная прогулка
Конная прогулка по заповедной Кудепсте
Откройте для себя первозданную природу Сочи и насладитесь поездкой верхом по живописным равнинам и лесам Кудепсты. Это будет незабываемое приключение
Начало: От кпп крупного отеля или ближайшей остановки в Ад...
Расписание: ежедневно в 10:00, 14:00 и 16:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
2975 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Один добрый день в Сочи: экскурсия с личным гидом
Проведите незабываемый день в Сочи, наслаждаясь индивидуальным маршрутом и домашней кухней
Начало: Автовокзал Сочи
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
18 000 ₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 8 чел.
Конная прогулка по окрестностям Сочи
Погрузитесь в мир природы на конной прогулке по лесам Сочи. Дружелюбные лошади и живописные тропы подарят незабываемые впечатления
Начало: Зависит от выбранного вами времени. Трансфер забер...
Расписание: ежедневно в 11:00 и 14:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
3200 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Сочи: удивись перед отъездом
Откройте для себя Сочи с новой стороны: от древних пещер до горных рек. Незабываемое приключение перед отъездом
Начало: ж/д Сочи или Адлер
13 дек в 08:00
14 дек в 08:00
7700 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Насыщенное обзорное путешествие по Большому Сочи
Центр города, Олимпийская деревня, "Красная Поляна" и "Роза Хутор" за один день
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
18 000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Ваш идеальный день в Сочи
Путешествие по окрестностям курорта, спланированное по вашим пожеланиям - от моря до гор
Начало: У вашего отеля (кроме Лазаревского района)
Сегодня в 09:00
Завтра в 10:30
20 000 ₽ за всё до 4 чел.
- ДДарья7 декабря 2025Все прошло отлично, вернемся на более длинную экскурсию
- ААлла5 декабря 2025Спасибо за прогулку, исполнила свою маленькую мечту, прокатилась на лошади по прекрасному предгорному ландшафту, насладилась природой Сочи и общением с животным ♥️ Абхазу спасибо и привет 💋
- ЕЕкатерина3 декабря 2025Приятное место,душевные люди,послушные ухоженные животные,целый зоопарк)
- ЕЕвгений1 декабря 2025Шикарная экскурсия, был с дочкой. Каждый на отдельной лошади, самостоятельно все проехали, показали шикарные виды, лошади тоже хорошие, спокойные. Я вообще впервые верхом, проблем не было. Очень рекомендую
- ДДарья24 ноября 2025Огромное спасибо всем за чудесные эмоции! В диком восторге от прогулки на лошадях, от самих лошадей и от того какие
- ЭЭльвина21 ноября 2025Если честно, то в начале было страшно, т. к. я просто оказалась на лошади и не понимала, как ей управлять
- ЕЕлена15 ноября 2025Все отлично, Сюзанна встретила нас как родственников очень тепло и провела с нами не забываемое время в Сочи.
- ТТая13 октября 2025Сюзанна вам покажет местечки, которые сложно нагуглить, но необходимо увидеть! Она подберёт маршрут под вашу компанию, сварит всем вкусный кофе,
- ЖЖанна7 октября 2025Мне понравилось.
Организация хорошая, накануне прислали информацию о прогулке, потом информацию о месте встречи.
Встретили вовремя, привезли и отвезли обратно.
Лошадки милые и ухоженные, ребята-инструкторы - дружелюбные, готовые помочь, все объясняют, природа красивая, маршрут интересный, со спусками-подъёмами, переходами речки вброд.
Спасибо, все отлично!
- ССтас4 октября 2025Привет Сьюз! Спасибо за экскурс,до встречи!
- ЛЛеонид26 сентября 2025Хорошая комфортная прогулка. Подходит для людей любого возраста
- ММария18 сентября 2025Провели с Сюзанной просто незабываемый день!!! Брали экскурсию с пикником - Сюзанна приготовила нам сюрприз - сама всё приготовила на
- ООльга16 сентября 2025Ездили на экскурсию с друзьями, всем очень понравилось! Красивые места, Сюзанна отлично спланировала поездку, все комфортно. Получился насыщенный день. Рекомендую
- ННина7 сентября 2025⭐⭐⭐⭐⭐ Невероятный гид и прекрасный человек!
Это был не просто тур по достопримечательностям, а настоящее погружение в атмосферу города.
Однозначно рекомендую
- ООльга3 сентября 2025Всё так и было! Один добрый день в дружеской компании! Один совет туристам-выбирайте Сюзанну) даже не смотрите другие предложения) Ни
- ООльга20 августа 2025Добрый день! Экскурсия оставила массу положительных эмоций, с удовольствием рекомендую данную экскурсию. отличная организация, большое спасибо за такую возможность, лошадки супер. С ребенком безумно довольны
- ИИрина13 августа 2025Просто отдохнули. Спокойно, на хорошей машине, в душевной обстановке посмотрели интересные места как туристические так и места известные только местным
- ККоновалова4 августа 2025Очень понравилось путешествие в целом и гид Дмитрий в частности. Дмитрий очень интеллигентный и внимательный, да еще и с дипломом
- ААлина28 июля 2025Спасибо большое! Лошади умные. Сопровождающие внимательные и очень смешно шутят)))) маршрут красивый! Рекомендую!
- ЕЕкатерина28 июля 2025Прилетели с мужем на 3 дня в Сочи и хотели интересно и насыщенно провести выходные. Выбрали с Сюзанной данный формат
