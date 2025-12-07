читать дальше

мангале, купила потрясающие фрукты и овощи - мы были в настоящем экстазе! Ну и конечно наш индивидуальный тур был шикарен - на отличной комфортной машине с посещением мест, о которых знает только местный житель - такой как Сюзанна. А сколько мы узнали нового про эти края- это не передать. Время пролетело незаметно! Это просто восторг! Такого не найти ни на одном сайте тур агентств, такого не предлагают в экскурсионных палатках. Если хотите прожить день наслаждения - то Вам к Сюзанне. Забыла про детей, мы были с двумя детьми - 6 и 7 лет, они также отлично отдохнули, не скандалили, а смотрели на эти шикарные виды и даже всплакнули, когда надо было прощаться. Так что друзья, знакомьтесь с Сюзанной, ведь потом Вы обязательно повторите с ней путешествие. Мы так и сделаем. До встречи!