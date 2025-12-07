Мои заказы

Из Кудепсты – экскурсии в Сочи

Найдено 6 экскурсий в категории «Из Кудепсты» в Сочи, цены от 2975 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Конная прогулка по заповедной Кудепсте
Конные прогулки
1.5 часа
70 отзывов
Водная прогулка
Конная прогулка по заповедной Кудепсте
Откройте для себя первозданную природу Сочи и насладитесь поездкой верхом по живописным равнинам и лесам Кудепсты. Это будет незабываемое приключение
Начало: От кпп крупного отеля или ближайшей остановки в Ад...
Расписание: ежедневно в 10:00, 14:00 и 16:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
2975 ₽ за человека
Один добрый день в Сочи: дружеский отдых по вашим правилам
На машине
6 часов
40 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Один добрый день в Сочи: экскурсия с личным гидом
Проведите незабываемый день в Сочи, наслаждаясь индивидуальным маршрутом и домашней кухней
Начало: Автовокзал Сочи
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
18 000 ₽ за всё до 4 чел.
Конная прогулка по окрестностям Сочи
Конные прогулки
1 час
20 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
Конная прогулка по окрестностям Сочи
Погрузитесь в мир природы на конной прогулке по лесам Сочи. Дружелюбные лошади и живописные тропы подарят незабываемые впечатления
Начало: Зависит от выбранного вами времени. Трансфер забер...
Расписание: ежедневно в 11:00 и 14:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
3200 ₽ за человека
Сочи: удивись перед отъездом
На машине
4 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Сочи: удивись перед отъездом
Откройте для себя Сочи с новой стороны: от древних пещер до горных рек. Незабываемое приключение перед отъездом
Начало: ж/д Сочи или Адлер
13 дек в 08:00
14 дек в 08:00
7700 ₽ за всё до 4 чел.
Насыщенное обзорное путешествие по Большому Сочи
На машине
На микроавтобусе
9 часов
32 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Насыщенное обзорное путешествие по Большому Сочи
Центр города, Олимпийская деревня, "Красная Поляна" и "Роза Хутор" за один день
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
18 000 ₽ за всё до 6 чел.
Ваш идеальный день в Сочи
На машине
Конные прогулки
На воздушном шаре
На кабриолете
12 часов
117 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Ваш идеальный день в Сочи
Путешествие по окрестностям курорта, спланированное по вашим пожеланиям - от моря до гор
Начало: У вашего отеля (кроме Лазаревского района)
Сегодня в 09:00
Завтра в 10:30
20 000 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дарья
    7 декабря 2025
    Конная прогулка по заповедной Кудепсте
    Все прошло отлично, вернемся на более длинную экскурсию
  • А
    Алла
    5 декабря 2025
    Конная прогулка по заповедной Кудепсте
    Спасибо за прогулку, исполнила свою маленькую мечту, прокатилась на лошади по прекрасному предгорному ландшафту, насладилась природой Сочи и общением с животным ♥️ Абхазу спасибо и привет 💋
  • Е
    Екатерина
    3 декабря 2025
    Конная прогулка по заповедной Кудепсте
    Приятное место,душевные люди,послушные ухоженные животные,целый зоопарк)
  • Е
    Евгений
    1 декабря 2025
    Конная прогулка по заповедной Кудепсте
    Шикарная экскурсия, был с дочкой. Каждый на отдельной лошади, самостоятельно все проехали, показали шикарные виды, лошади тоже хорошие, спокойные. Я вообще впервые верхом, проблем не было. Очень рекомендую
  • Д
    Дарья
    24 ноября 2025
    Конная прогулка по окрестностям Сочи
    Огромное спасибо всем за чудесные эмоции! В диком восторге от прогулки на лошадях, от самих лошадей и от того какие
    читать дальше

    они послушные и ухоженные. Безопасно все организованно, все под контролем профи ежесекундно. Чувствуешь, что люди знающие работают на конюшне, которые обожают лошадей! Обязательно рекомендую с детьми! Захватите с собой лакомство для скакунов яблоки и мооковку, очень захочется в конце прогулки отблагодарить их!

  • Э
    Эльвина
    21 ноября 2025
    Конная прогулка по заповедной Кудепсте
    Если честно, то в начале было страшно, т. к. я просто оказалась на лошади и не понимала, как ей управлять
    читать дальше

    (мне кажется, что мини-инструктаж в начале был бы не лишним), но потом всё было отлично, быстро адаптация прошла быстро)

    Маршрут красивый, впечатления положительные, рекомендую эту прогулку

  • Е
    Елена
    15 ноября 2025
    Один добрый день в Сочи: дружеский отдых по вашим правилам
    Все отлично, Сюзанна встретила нас как родственников очень тепло и провела с нами не забываемое время в Сочи.
  • Т
    Тая
    13 октября 2025
    Один добрый день в Сочи: дружеский отдых по вашим правилам
    Сюзанна вам покажет местечки, которые сложно нагуглить, но необходимо увидеть! Она подберёт маршрут под вашу компанию, сварит всем вкусный кофе,
    читать дальше

    будет шутить шутки, расскажет о Сочи и о жизни тут. Смеялись мы в горло, купались в студеных водопадах, очень вкусно ели, видели много красивого!

  • Ж
    Жанна
    7 октября 2025
    Конная прогулка по заповедной Кудепсте
    Мне понравилось.
    Организация хорошая, накануне прислали информацию о прогулке, потом информацию о месте встречи.
    Встретили вовремя, привезли и отвезли обратно.
    Лошадки милые и ухоженные, ребята-инструкторы - дружелюбные, готовые помочь, все объясняют, природа красивая, маршрут интересный, со спусками-подъёмами, переходами речки вброд.
    Спасибо, все отлично!
  • С
    Стас
    4 октября 2025
    Один добрый день в Сочи: дружеский отдых по вашим правилам
    Привет Сьюз! Спасибо за экскурс,до встречи!
  • Л
    Леонид
    26 сентября 2025
    Конная прогулка по заповедной Кудепсте
    Хорошая комфортная прогулка. Подходит для людей любого возраста
  • М
    Мария
    18 сентября 2025
    Один добрый день в Сочи: дружеский отдых по вашим правилам
    Провели с Сюзанной просто незабываемый день!!! Брали экскурсию с пикником - Сюзанна приготовила нам сюрприз - сама всё приготовила на
    читать дальше

    мангале, купила потрясающие фрукты и овощи - мы были в настоящем экстазе! Ну и конечно наш индивидуальный тур был шикарен - на отличной комфортной машине с посещением мест, о которых знает только местный житель - такой как Сюзанна. А сколько мы узнали нового про эти края- это не передать. Время пролетело незаметно! Это просто восторг! Такого не найти ни на одном сайте тур агентств, такого не предлагают в экскурсионных палатках. Если хотите прожить день наслаждения - то Вам к Сюзанне. Забыла про детей, мы были с двумя детьми - 6 и 7 лет, они также отлично отдохнули, не скандалили, а смотрели на эти шикарные виды и даже всплакнули, когда надо было прощаться. Так что друзья, знакомьтесь с Сюзанной, ведь потом Вы обязательно повторите с ней путешествие. Мы так и сделаем. До встречи!

  • О
    Ольга
    16 сентября 2025
    Один добрый день в Сочи: дружеский отдых по вашим правилам
    Ездили на экскурсию с друзьями, всем очень понравилось! Красивые места, Сюзанна отлично спланировала поездку, все комфортно. Получился насыщенный день. Рекомендую
  • Н
    Нина
    7 сентября 2025
    Один добрый день в Сочи: дружеский отдых по вашим правилам
    ⭐⭐⭐⭐⭐ Невероятный гид и прекрасный человек!
    Это был не просто тур по достопримечательностям, а настоящее погружение в атмосферу города.

    Однозначно рекомендую
    читать дальше

    Сюзанну как блестящего специалиста и очень приятного человека, с которым целый день пролетел на одном дыхании!

    Спасибо Сюзанне за прекрасный день! Если бы можно было поставить шестую звезду, мы бы поставили.

    Однозначно рекомендуем как тем, кто впервые в городе, так и тем, кто хочет узнать его с новой, неизведанной стороны.

  • О
    Ольга
    3 сентября 2025
    Один добрый день в Сочи: дружеский отдых по вашим правилам
    Всё так и было! Один добрый день в дружеской компании! Один совет туристам-выбирайте Сюзанну) даже не смотрите другие предложения) Ни
    читать дальше

    один гид не сможет вас познакомить с местными достопримечательностями, как влюбленный в свой город местный житель! Были с ребенком, Сюзанна смогла заинтересовать всех) и покупались, и покушали вкусно, и купили, что хотели, и столько интересного нового узнали (хотя в Сочи не первый раз). А главное-это был мой день перезагрузки. Спасибо, Сюзанна, от всего сердца!

  • О
    Ольга
    20 августа 2025
    Конная прогулка по заповедной Кудепсте
    Добрый день! Экскурсия оставила массу положительных эмоций, с удовольствием рекомендую данную экскурсию. отличная организация, большое спасибо за такую возможность, лошадки супер. С ребенком безумно довольны
  • И
    Ирина
    13 августа 2025
    Один добрый день в Сочи: дружеский отдых по вашим правилам
    Просто отдохнули. Спокойно, на хорошей машине, в душевной обстановке посмотрели интересные места как туристические так и места известные только местным
    читать дальше

    жителям.
    Купались и в водопадах, и в горной речке сколько хотели. Вкусно поели, еще и собой прихватили. Информации - море, положительных эмоций - океан!
    Нисколько не устали. А под конец попали в дорожную пробку из-за которой, объезжая, увидели маленькие горные посёлки, экстремальные дороги и вечерний Сочи в подсветке. Красота!
    Если вы ищите друга или собеседника для путешествий, который прекрасно водит машину, знает и любит свой Сочи - это Сюзанна. 💯!
    Сюзанна, отдельный респект за кофе!
    Дети передают вам большой привет.
    Спасибо огромное за экскурсию!

  • К
    Коновалова
    4 августа 2025
    Насыщенное обзорное путешествие по Большому Сочи
    Очень понравилось путешествие в целом и гид Дмитрий в частности. Дмитрий очень интеллигентный и внимательный, да еще и с дипломом
    читать дальше

    психолога! Погода подвела, но гид провёз нас по всем локациям Красной поляны, прокатились на фуникулере, потом побывали в Сириусе, пофоткались, потом он свозил нас на ужин в живописное место у речки, откуда можно было увидеть мост Скайпарка. И все время рассказывал разные интересные факты о местности. Автомобиль был очень комфортный. Одним словом, очень рекомендую!!!!

  • А
    Алина
    28 июля 2025
    Конная прогулка по заповедной Кудепсте
    Спасибо большое! Лошади умные. Сопровождающие внимательные и очень смешно шутят)))) маршрут красивый! Рекомендую!
  • Е
    Екатерина
    28 июля 2025
    Один добрый день в Сочи: дружеский отдых по вашим правилам
    Прилетели с мужем на 3 дня в Сочи и хотели интересно и насыщенно провести выходные. Выбрали с Сюзанной данный формат
    читать дальше

    экскурсии и провели с ней 2 незабываемых дня! Это действительно отдых - лёгкий, душевный и по-настоящему дружеский, без шаблонных скриптов, толп туристов и ненужной суеты. С первых минут поездка ощущается не как стандартная экскурсия, а как путешествие с хорошим знакомым, который знает и любит свой город.
    Сюзанна — потрясающий гид и человек!
    Уже через час общения казалось, что мы знакомы сто лет: столько искренности, тепла и лёгкости в общении. А к концу дня стало ясно - встретиться ещё раз просто необходимо!
    Было комфортно (никакой спешки), атмосферно (Сюзанна умеет оживлять места историями) и… вкусно (она знает все правильные места!). Отдельное спасибо за этот камерный, почти семейный формат — так путешествовать в разы ценнее.
    Сюзанна, огромное спасибо! Ждём новых маршрутов и встреч - таких же душевных и насыщенных. Рекомендую всем, кто устал от «конвейерных» экскурсий и хочет почувствовать город сердцем!

