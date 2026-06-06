Это идеальный способ совместить морскую прогулку с возможностью увидеть обитателей подводного мира через стеклянное дно.
Дельфины, как правило, любят наблюдать за судами, — но даже если вы их не увидите, сам процесс «охоты», атмосфера и скорость оставят незабываемые впечатления!
Дельфины, как правило, любят наблюдать за судами, — но даже если вы их не увидите, сам процесс «охоты», атмосфера и скорость оставят незабываемые впечатления!
Описание экскурсии
Прогулка на яхте с прозрачным дном — уникальная возможность наблюдать за морскими обитателями.
Безопасность и комфорт — перед выходом в море все участники по желанию получают спасательные жилеты, а экипаж проводит инструктаж.
Скорость на воде — вы почувствуйте себя на патрульном катере, разгоняясь и поднимаясь на крыло.
Поиск дельфинов — если повезёт, дельфины будут сопровождать вас, любопытно заглядывая через стеклянное дно.
Купание и фотосессия — остановимся в открытом море, чтобы поплавать и сделать яркие снимки.
Организационные детали
- Прогулка проходит на скоростных судах нового поколения на крыле — «Лукер». Перед стартом проводится инструктаж, на борту есть спасательные жилеты. Судно оснащено эргономичным трапом для купания, столиками-трансформерами для фуршета, диванами и туалетом
- Вы можете взять с собой напитки и закуски
- Перед внесением предоплаты просим уточнять наличие свободных мест и возможность выхода в море в выбранную вами дату
- Вас будет сопровождать опытный капитан из нашей команды
ежедневно в 18:45
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|3201 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В порту Сочи
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 18:45
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Игорь — ваша команда гидов в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провели экскурсии для 958 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники. Меня зовут Игорь, я представляю команду профессиональных гидов в Сочи. Мы проводим экскурсии, морские прогулки и творческие мастер-классы. Ждём вас!
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