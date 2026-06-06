Это идеальный способ совместить морскую прогулку с возможностью увидеть обитателей подводного мира через стеклянное дно. Дельфины, как правило, любят наблюдать за судами, — но даже если вы их не увидите, сам процесс «охоты», атмосфера и скорость оставят незабываемые впечатления!

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Описание экскурсии

Прогулка на яхте с прозрачным дном — уникальная возможность наблюдать за морскими обитателями.

Безопасность и комфорт — перед выходом в море все участники по желанию получают спасательные жилеты, а экипаж проводит инструктаж.

Скорость на воде — вы почувствуйте себя на патрульном катере, разгоняясь и поднимаясь на крыло.

Поиск дельфинов — если повезёт, дельфины будут сопровождать вас, любопытно заглядывая через стеклянное дно.

Купание и фотосессия — остановимся в открытом море, чтобы поплавать и сделать яркие снимки.

Организационные детали