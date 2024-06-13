Наш путь лежит на Шлыпру — тихое место среди ущелий на берегу моря, куда можно добраться только по воде. Здешние пейзажи напоминают необитаемый остров, что-то из романов Жюля Верна или Даниеля Дефо.
И неудивительно, ведь Шлыпра — самый центр Пицундо-Мюссерского заповедника, в котором находится уникальная сосновая роща.
И неудивительно, ведь Шлыпра — самый центр Пицундо-Мюссерского заповедника, в котором находится уникальная сосновая роща.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00
Что вас ожидает:
- Гагрская колоннада
- Водопады «Девичьи слезы»
- Водопад «Мужские слезы»
- Пасека и винный погреб
- Подвесной мост через р. Бзыбь
- Голубое озеро
- Юпшарский каньон («Каменный мешок»)
- Чабгарский карниз (смотровая площадка «Прощай Родина»)
- Река Бзыбь
- Озеро Рица
- Райский остров
Описание экскурсии
Райский остров любви — одно из уникальных мест в Абхазии, которое в последнее время хоть и набрало популярность у туристов, все же остается еще таинственным и не знакомым для многих. Начнем наше путешествие с посещения Пицунды. Вы прогуляетесь по набережной, с которой открывается очень красивый вид на бухту, Мюссерские холмы и горы. Увидите один из символов Пицунды — статую «Ныряльщики», а также старый маяк, статую Медеи. Посетим Пицундский храм. Познакомитесь с историей города, который был основан древними греками как порт Питиус, позже перешел во власть римлян, византийцев, абхазов, генуэзцев, османов, вошел в XIX веке в состав Российской империи и стал престижным советским курортом. Далее нас ждет поездка в удивительный посёлок Мысра, где мы сначала посетим дачу Сталина, а потом у нас будет 15-ти минутная прогулка на катере до «острова» Шлыпра, где мы проведем остаток дня, отдыхая на пляже. Шлыпра — небольшая бухта, которая находится у подножья склонов Мюссерских холмов на берегу Пицундо-Мюссерского заповедника. Образно это место называют «островом» потому, что к нему отсутствует подъездная дорога и добраться можно только морским путём. Поэтому там не будет людей и толп отдыхающих. На берегу «острова» Шлыпра, также известного под названием «Остров Робинзона», проходили съёмки советского художественного фильма «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо» с Леонидом Куравлевым в главной роли. Важная информация: Возьмите с собой:купальные принадлежности, удобную обувь, солнцезащитный крем, наличные деньги, заряженные гаджеты, питьевую воду. Какие документы нужны для въезда в Абхазию:Для взрослых: общегражданский или заграничный паспорт. Для детей до 14 лет в сопровождении родителей: свидетельство о рождении, в котором должно быть отмечено гражданство РФ или заграничный паспорт. Для детей старше 14 лет: свидетельство о рождении РФ и паспорт (загранпаспорт или внутренний). Для граждан до 18 лет, путешествующих с третьими лицами, необходима нотариально заверенная доверенность от родителей, в которой прописаны страна Абхазия, дата и сроки поездки. Покинуть границы России не могут граждане, проходящие военную службу, имеющие долги и проблемы с законом, причастные к сведениям, которые считаются государственной тайной. Граница Абхазии на сегодняшний день открыта для граждан РФ, РБ и Казахстана. В дорогу вам необходимо взять паспорт. Для граждан некоторых государств требуется виза для въезда в Абхазию. Уточняйте информацию перед бронированием.
вторник, четверг, суббота в 08:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый (Курортный городок Адлера, Адлер, Сириус)
|1 400 ₽
|Пенсионный (Курортный городок Адлера, Адлер, Сириус)
|1 300 ₽
|Детский (Курортный городок Адлера, Адлер, Сириус)
|1 300 ₽
|Взрослый (центр Сочи, Хоста, Мацеста)
|1 700 ₽
|Пенсионный (центр Сочи, Хоста, Мацеста)
|1 600 ₽
|Детский (центр Сочи, Хоста, Мацеста)
|1 600 ₽
|Взрослый (Красная поляна, Роза хутор, Газпром Лаура)
|2 000 ₽
|Пенсионный (Красная поляна, Роза хутор, Газпром Лаура)
|1 900 ₽
|Детский (Красная поляна, Роза хутор, Газпром Лаура)
|1 900 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Гагрская колоннада
- Водопады «Девичьи слезы»
- Водопад «Мужские слезы»
- Пасека и винный погреб
- Подвесной мост через р. Бзыбь
- Голубое озеро
- Юпшарский каньон («Каменный мешок»)
- Чабгарский карниз (смотровая площадка «Прощай Родина»)
- Река Бзыбь
- Озеро Рица
- Райский остров
Что включено
- Экскурсионное сопровождение гида
- Завтрак
- Фотосессия
Что не входит в цену
- Экологический сбор на озеро Рица - 700 руб.
- Посещение дачи Сталина - 300 руб.
- Посещение Молочного водопада - 300 руб.
- Обед
- Тарзанка над горной рекой - 1000 руб.
- Катание на катамаранах по озеру Рица - 700 руб
- Трансфер до пограничного контроля - 300 руб.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Г. Сочи, Международная, 10
Завершение: После завершения экскурсии мы развозим гостей курорта по местам их посадки
Когда и сколько длится?
Когда: вторник, четверг, суббота в 08:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
- Экскурсионное бюро, именуемое в дальнейшем Фирма, предоставляет клиенту услуги бронирования мест в транспорте партнёров организующим перевозки по экскурсионным маршрутам перечисленным во флаере
- Экскурсия считается забронированной после получения Фирмой предоплаты в размере в зависимости от маршрута
- ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
- Экскурсия не отменяется из-за дождя или грома (кроме экскурсий связанных с морем)
- Фирма обязана:
- Предоставить услуги по безопасности и качеству, соответствующие требованиям стандартов
- Предоставить клиенту полную и достоверную информацию об экскурсионных маршрутах
- Предоставить рекомендации по мерам безопасности на маршрутах
- Клиент обязан:
- Сохранять окружающую среду, бережно относиться к памятникам природы
- Соблюдать правила личной безопасности, придерживаясь рекомендаций полученных от представителя Фирмы
- Явиться к месту и ко времени начала экскурсии без опоздания
- Клиент имеет право:
- 1. На получение необходимой и достоверной информации об экскурсиях
- 2. На обеспечение личной безопасности, своих потребительских прав
- 3. Расторгнуть договор купли-продажи экскурсионных услуг в любой момент до ее начала, возместив при этом Фирме ее фактические затраты и убытки, причиненные расторжением договора, что составляет при отказе:
- ✅ за 3 и более дней до начала - 0 % стоимости бронирования
- ❌ менее чем за 3 дня до начала - 100 % от стоимости бронирования
- Фирма не несет ответственности:
- За частичное или полное невыполнение обязательств, возникшие по причине форс-мажорных обстоятельств
- За вред, причиненный клиентам третьими лицами
- В случае отказа в пропуске перехода через российско-абхазскую границу
- За совершение клиентом противоправных действий
- ❌ Предоплата не подлежит возврату в случае неявки или опоздания клиента к месту и времени отправления экскурсии
- ❌ Фирма вправе отказать в предоставлении экскурсионных услуг в случае явки экскурсанта в нетрезвом состоянии к началу экскурсии
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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