Описание экскурсии

Райский остров любви — одно из уникальных мест в Абхазии, которое в последнее время хоть и набрало популярность у туристов, все же остается еще таинственным и не знакомым для многих. Начнем наше путешествие с посещения Пицунды. Вы прогуляетесь по набережной, с которой открывается очень красивый вид на бухту, Мюссерские холмы и горы. Увидите один из символов Пицунды — статую «Ныряльщики», а также старый маяк, статую Медеи. Посетим Пицундский храм. Познакомитесь с историей города, который был основан древними греками как порт Питиус, позже перешел во власть римлян, византийцев, абхазов, генуэзцев, османов, вошел в XIX веке в состав Российской империи и стал престижным советским курортом. Далее нас ждет поездка в удивительный посёлок Мысра, где мы сначала посетим дачу Сталина, а потом у нас будет 15-ти минутная прогулка на катере до «острова» Шлыпра, где мы проведем остаток дня, отдыхая на пляже. Шлыпра — небольшая бухта, которая находится у подножья склонов Мюссерских холмов на берегу Пицундо-Мюссерского заповедника. Образно это место называют «островом» потому, что к нему отсутствует подъездная дорога и добраться можно только морским путём. Поэтому там не будет людей и толп отдыхающих. На берегу «острова» Шлыпра, также известного под названием «Остров Робинзона», проходили съёмки советского художественного фильма «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо» с Леонидом Куравлевым в главной роли. Важная информация: Возьмите с собой:купальные принадлежности, удобную обувь, солнцезащитный крем, наличные деньги, заряженные гаджеты, питьевую воду. Какие документы нужны для въезда в Абхазию:Для взрослых: общегражданский или заграничный паспорт. Для детей до 14 лет в сопровождении родителей: свидетельство о рождении, в котором должно быть отмечено гражданство РФ или заграничный паспорт. Для детей старше 14 лет: свидетельство о рождении РФ и паспорт (загранпаспорт или внутренний). Для граждан до 18 лет, путешествующих с третьими лицами, необходима нотариально заверенная доверенность от родителей, в которой прописаны страна Абхазия, дата и сроки поездки. Покинуть границы России не могут граждане, проходящие военную службу, имеющие долги и проблемы с законом, причастные к сведениям, которые считаются государственной тайной. Граница Абхазии на сегодняшний день открыта для граждан РФ, РБ и Казахстана. В дорогу вам необходимо взять паспорт. Для граждан некоторых государств требуется виза для въезда в Абхазию. Уточняйте информацию перед бронированием.