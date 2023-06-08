В начале прогулки вы наденете наушники и с помощью приложения на смартфоне станете участником необычного радиоэфира. В гости к ведущим придёт историк, чтобы рассказать о Сочи, а вы с репортёром отправитесь по местам, о которых будут говорить в студии. Авторский текст, саунд-дизайн и голоса актёров создадут атмосферу, в которой вы окажетесь частью представления, а улицы послужат декорациями.

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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

🔷 Вместе с ведущим, репортёром и историком вы исследуете город и попытаетесь ответить на вопрос: какой он, Сочи? Все этапы аудиэкскурсии подробно описаны. Вас проведут по маршруту, чтобы вы не заблудились. Каждый этап будет сопровождаться фотографией и подробными навигационными подсказками.

🔷 Вы начнёте на Театральной улице и пройдёте в сторону моря, завершится прогулка у площади Южный мол. В программе аудиоспектакля: Зимний театр, собор Архангела Михаила, сочинский маяк, здание Городского собрания и многое другое.

🔷 В компании ведущих, историка и репортёра вы откроете места, которые не покажут на обычной экскурсии. А исследуя значимые локации города, проследите вехи его застройки: от старинных особняков до высотных зданий. Представите, как Сочи обрёл нынешний облик, и даже заглянете в будущее.

🔷 Будут истории о мечтах и думах простых горожан, живших здесь в разные периоды. Вы узнаете о людях, которые благоустраивали парки и украшали скверы. Ведущие расскажут, чем интересна предыстория библиотеки Пушкина и где в буквальном смысле можно прикоснуться к истокам города. Также вы получите рекомендации по посещению местных выставок и галерей.

Организационные детали

Как проходит экскурсия с аудиогидом

После бронирования и оплаты экскурсии вы получите на e-mail и по смс ссылку на приложение и скачивание экскурсии

Зарегистрируйтесь в приложении, активируйте полученный код

Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведёт вас по всему маршруту

Отправиться на экскурсию можно в любой день и время

Экскурсию можно пройти без интернета: для этого её необходимо скачать

Важно