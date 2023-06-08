Нетривиальный способ познакомиться с городом, его историей и легендами
В гости к ведущим придёт историк, чтобы рассказать о Сочи, а вы с репортёром отправитесь по местам, о которых будут говорить в студии.
Авторский текст, саунд-дизайн и голоса актёров создадут атмосферу, в которой вы окажетесь частью представления, а улицы послужат декорациями.
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даты
Описание
Что вас ожидает
🔷 Вместе с ведущим, репортёром и историком вы исследуете город и попытаетесь ответить на вопрос: какой он, Сочи? Все этапы аудиэкскурсии подробно описаны. Вас проведут по маршруту, чтобы вы не заблудились. Каждый этап будет сопровождаться фотографией и подробными навигационными подсказками.
🔷 Вы начнёте на Театральной улице и пройдёте в сторону моря, завершится прогулка у площади Южный мол. В программе аудиоспектакля: Зимний театр, собор Архангела Михаила, сочинский маяк, здание Городского собрания и многое другое.
🔷 В компании ведущих, историка и репортёра вы откроете места, которые не покажут на обычной экскурсии. А исследуя значимые локации города, проследите вехи его застройки: от старинных особняков до высотных зданий. Представите, как Сочи обрёл нынешний облик, и даже заглянете в будущее.
🔷 Будут истории о мечтах и думах простых горожан, живших здесь в разные периоды. Вы узнаете о людях, которые благоустраивали парки и украшали скверы. Ведущие расскажут, чем интересна предыстория библиотеки Пушкина и где в буквальном смысле можно прикоснуться к истокам города. Также вы получите рекомендации по посещению местных выставок и галерей.
Организационные детали
Как проходит экскурсия с аудиогидом
- После бронирования и оплаты экскурсии вы получите на e-mail и по смс ссылку на приложение и скачивание экскурсии
- Зарегистрируйтесь в приложении, активируйте полученный код
- Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведёт вас по всему маршруту
- Отправиться на экскурсию можно в любой день и время
- Экскурсию можно пройти без интернета: для этого её необходимо скачать
Важно
- Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
- Возьмите с собой наушники и заряженный смартфон
- При заказе 1 билета вы можете скачать экскурсию на 1 смартфон; если вы хотите скачать экскурсию на 2 смартфона и больше, закажите нужное количество билетов
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на пересечении ул. Театральная и Курортного проспекта
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.