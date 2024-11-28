читать дальше попадёте в удивительное царство животных, выполните задания квеста, найдёте козлёночка Иванушку и получите подарки.



А после сможете полетать на воздушном шаре — это уже не из сказки, но эмоции будут точно волшебными!

«Жили-были старик да старуха, у них была дочка Алёнушка да сынок Иванушка» — в сказке Алёнушке самой пришлось искать братца. Мы же предлагаем вам помочь ей в этом непростом деле.Вы