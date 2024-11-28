«Жили-были старик да старуха, у них была дочка Алёнушка да сынок Иванушка» — в сказке Алёнушке самой пришлось искать братца. Мы же предлагаем вам помочь ей в этом непростом деле.
Вы
Вы
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Описание квеста
- Вы побываете на манеже и в конюшне, в козоводческом комплексе и индюшином царстве, на пруду и зелёной поляне с воздушным шаром.
- Отгадаете загадки про обитателей фермы, покормите животных и узнаете о породах кур и лошадей.
- После квеста сможете взлететь высоко в небо на настоящем воздушном шаре (по желанию и за дополнительную плату).
Организационные детали
- Это программа без сопровождения гида. Мы пришлём вам ссылку на квест в Telegram.
- Для квеста нужен телефон с камерой, считывающей QR-коды.
- Можно использовать одно устройство для нескольких участников.
Дополнительно по желанию оплачиваются:
- Стоимость полета на воздушном шаре со скидкой (для всех участников Telegram-квеста) — 1800 ₽ за взрослого, 1170 ₽ за ребёнка от 3 до 5 лет, 1620 ₽ за ребёнка от 5 до 12 лет.
- Корм для животных — 200 ₽ за порцию морковки, 300 ₽ за бутылочку молока.
Как добраться до фермы:
- На автомобиле: г. Сочи, Хостинский район, с. Прогресс, ул. Юбилейная, 103/7 (направо у дома 103б). Точка локации: Е: 43.599464 N: 39.829508.
- На автобусе: маршрут № 121 (ж/д вокзал — с. Абазинка). Остановка по требованию «Перевал». Нужно спуститься по дороге и повернуть налево возле информационного щита, далее двигаться прямо.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость квеста
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|867 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У фермы «Экзархо»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — Организатор в Сочи
Наша компания занимаемся экскурсиями и иммерсивными квестами в Сочи с 2018 года. Есть две стационарные локации на выбор: Олимпийский парк (Сочи Автодром) или Центральный Сочи и более 10 площадок для выездных квестов.Задать вопрос
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