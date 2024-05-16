1 чел.
По популярности
Индивидуальная
6.5 часов
Чайные домики и Озера Любви в Сочи
Открыть историю краснодарского чая и искупаться в природных купелях Дагомыса
14 июня в 10:00
15 июня в 10:00
16 999₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
7 часов
Завораживающие окрестности Сочи
Пещеры, горные перевалы, невероятные виды и чайный мастер-класс на автомобильной экскурсии
Начало: На Курортном проспекте
Завтра в 09:30
11 июня в 09:00
13 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Тайна людей ущелья: путешествие по долине реки Шахе
Узнать об удивительном народе и открыть легенды, любуясь видами от Дагомыса до Солохаула
Начало: вокзал Дагомыс
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
10 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
10 часов
Другая сторона Сочи: через сады к водопадам
Посетить малоизвестные аутентичные места в окрестностях города, где нет толп туристов
Начало: у вашего отеля
19 июня в 09:00
20 июня в 09:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана16 мая 2024Очень интересный и не сложный маршрут. Михаил приятный рассказчик, знает много информации и понятно её излагает. Спасибо за экскурсию!
- ЕЕкатерина3 мая 2024Спасибо Михаилу за отличный, насыщенный и интересный день! Учтены все наши желания! Интересные рассказы, красивые локации, комфортное вождение! С удовольствием рекомендую 👍
- ЕЕлена23 июля 2023Шикарно провели день! Ирина замечательный экскурсовод, краевд, титестор, аккуратный водитель! Узнала много интересного о сочинском чае. Серпантин совсем не почувствовала. Рекомендую всем. Я просто влюбилась в Сочи! Появилось желание узнать больше об этом необыкновенном городе.
- ООльга5 июля 2023Сегодня были на экскурсии с Ириной! Ну что сказать:эрудированность, приятная подача материала и роскошная природа вокруг❤️. Чай пить обязательно), блинам тоже мои наилучшие рекомендации❤️. С благодарностью, Ольга и Даня).
- ДДмитрий27 мая 2023Наша экскурсия была незабываемой! Мы посетили Воронцовскую пещеру и продегустировали чай на чайной плантации в Сочи. Ирина - замечательный гид,
- ААлексей25 сентября 2022Все прошло отлично! Гид Алексей - местный знаток всех тем, маршрутов, людей, мест. Комфортная машина. Любые коррективы в пути, забота, внимание, беседы. Все классно! Впечатления отличные! При любой следующей поездке - обязательно обращусь еще. Уверен, что подберем классные варианты и маршруты. Спасибо!!!
- ВВиктория14 сентября 2022Всё прошло замечательно, весело, познавательно!!!
- ЛЛюбовь1 сентября 2022Выходной прошёл плодотворно! Прогулка была длительная и довольно интересная. Невероятные ощущения, слушать историю далёкого от нас прошлого, трогать и видеть
- ННиколь20 августа 2022Я в восторге!! 👏 Спасибо за замечательную экскурсию!!! Целый день погружения в загадочный мир людей ущелья, оставил неизгладимое впечатление!! Понравилось,
- ММихаил4 августа 2022Провели просто потрясающий по насыщенности день. Экскурсию проводил Денис. Начали с обсуждения плана мест для посещения, но в процессе экскурсовод дополнительно
Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Чайные домики»
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