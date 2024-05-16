Экскурсии к Чайным домикам в Сочи

Найдено 4 экскурсии в категории «Чайные домики» в Сочи, цены от 10 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Чайные домики и Озера Любви в Сочи
🚗 На машине
Индивидуальная
6.5 часов
3 отзыва
Чайные домики и Озера Любви в Сочи
Открыть историю краснодарского чая и искупаться в природных купелях Дагомыса
14 июня в 10:00
15 июня в 10:00
16 999 за всё до 6 чел.
Завораживающие окрестности Сочи
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
14 отзывов
Завораживающие окрестности Сочи
Пещеры, горные перевалы, невероятные виды и чайный мастер-класс на автомобильной экскурсии
Начало: На Курортном проспекте
Завтра в 09:30
11 июня в 09:00
13 800 за всё до 4 чел.
Тайна людей ущелья: путешествие по долине реки Шахе
🚗 На машине
🎈 На воздушном шаре
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Тайна людей ущелья: путешествие по долине реки Шахе
Узнать об удивительном народе и открыть легенды, любуясь видами от Дагомыса до Солохаула
Начало: вокзал Дагомыс
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
10 000 за всё до 3 чел.
Другая сторона Сочи: через сады к водопадам
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Другая сторона Сочи: через сады к водопадам
Посетить малоизвестные аутентичные места в окрестностях города, где нет толп туристов
Начало: у вашего отеля
19 июня в 09:00
20 июня в 09:00
16 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    16 мая 2024
    Другая сторона Сочи: через сады к водопадам
    Очень интересный и не сложный маршрут. Михаил приятный рассказчик, знает много информации и понятно её излагает. Спасибо за экскурсию!
    Очень интересный и не сложный маршрут. Михаил приятный рассказчик, знает много информации и понятно её излагает. Спасибо за экскурсию!Очень интересный и не сложный маршрут. Михаил приятный рассказчик, знает много информации и понятно её излагает. Спасибо за экскурсию!Очень интересный и не сложный маршрут. Михаил приятный рассказчик, знает много информации и понятно её излагает. Спасибо за экскурсию!Очень интересный и не сложный маршрут. Михаил приятный рассказчик, знает много информации и понятно её излагает. Спасибо за экскурсию!Очень интересный и не сложный маршрут. Михаил приятный рассказчик, знает много информации и понятно её излагает. Спасибо за экскурсию!Очень интересный и не сложный маршрут. Михаил приятный рассказчик, знает много информации и понятно её излагает. Спасибо за экскурсию!
  • Е
    Екатерина
    3 мая 2024
    Другая сторона Сочи: через сады к водопадам
    Спасибо Михаилу за отличный, насыщенный и интересный день! Учтены все наши желания! Интересные рассказы, красивые локации, комфортное вождение! С удовольствием рекомендую 👍
  • Е
    Елена
    23 июля 2023
    Завораживающие окрестности Сочи
    Шикарно провели день! Ирина замечательный экскурсовод, краевд, титестор, аккуратный водитель! Узнала много интересного о сочинском чае. Серпантин совсем не почувствовала. Рекомендую всем. Я просто влюбилась в Сочи! Появилось желание узнать больше об этом необыкновенном городе.
    Шикарно провели день! Ирина замечательный экскурсовод, краевд, титестор, аккуратный водитель! Узнала много интересного о сочинском чаеШикарно провели день! Ирина замечательный экскурсовод, краевд, титестор, аккуратный водитель! Узнала много интересного о сочинском чаеШикарно провели день! Ирина замечательный экскурсовод, краевд, титестор, аккуратный водитель! Узнала много интересного о сочинском чае
  • О
    Ольга
    5 июля 2023
    Завораживающие окрестности Сочи
    Сегодня были на экскурсии с Ириной! Ну что сказать:эрудированность, приятная подача материала и роскошная природа вокруг❤️. Чай пить обязательно), блинам тоже мои наилучшие рекомендации❤️. С благодарностью, Ольга и Даня).
  • Д
    Дмитрий
    27 мая 2023
    Завораживающие окрестности Сочи
    Наша экскурсия была незабываемой! Мы посетили Воронцовскую пещеру и продегустировали чай на чайной плантации в Сочи. Ирина - замечательный гид,
    читать дальше

    которая смогла заинтересовать детей и завоевать их доверие. Во второй части экскурсии мы отправились на чайное хозяйство, где нас ждало чаепитие с вкусными блинами, вареньем и медом. Я узнал много нового о чайной культуре, а также о свойствах местного чая, связанных с его произрастанием в северных широтах. Большое спасибо Ирине за ее профессионализм и интересный рассказ!

    Наша экскурсия была незабываемой! Мы посетили Воронцовскую пещеру и продегустировали чай на чайной плантации в Сочи
  • А
    Алексей
    25 сентября 2022
    Чайные домики и Озера Любви в Сочи
    Все прошло отлично! Гид Алексей - местный знаток всех тем, маршрутов, людей, мест. Комфортная машина. Любые коррективы в пути, забота, внимание, беседы. Все классно! Впечатления отличные! При любой следующей поездке - обязательно обращусь еще. Уверен, что подберем классные варианты и маршруты. Спасибо!!!
  • В
    Виктория
    14 сентября 2022
    Чайные домики и Озера Любви в Сочи
    Всё прошло замечательно, весело, познавательно!!!
    Всё прошло замечательно, весело, познавательно!!!Всё прошло замечательно, весело, познавательно!!!Всё прошло замечательно, весело, познавательно!!!
  • Л
    Любовь
    1 сентября 2022
    Тайна людей ущелья: путешествие по долине реки Шахе
    Выходной прошёл плодотворно! Прогулка была длительная и довольно интересная. Невероятные ощущения, слушать историю далёкого от нас прошлого, трогать и видеть
    читать дальше

    о чем говорят! Рекомендуем Сергея. Узнали много нового. Отличный гид)) Перед поездкой советую с ним обговорить, что надеть, обуть и взять с собой)) он опытный исследователь, во многих направлениях. Не стесняйтесь, задавайте вопросы! Фотографируйтесь! Изучайте лес! Он поможет и подскажет))

  • Н
    Николь
    20 августа 2022
    Тайна людей ущелья: путешествие по долине реки Шахе
    Я в восторге!! 👏 Спасибо за замечательную экскурсию!!! Целый день погружения в загадочный мир людей ущелья, оставил неизгладимое впечатление!! Понравилось,
    читать дальше

    что было много остановок, увидела много красивейших мест. Прекрасная подача материала, меня, человека далёкого от истории, настолько заинтересовала, что на следующий день я пошла в этнографический музей 🙂! Обязательно буду советовать друзьям и знакомым это путешествие по долине реки Шахе.,

  • М
    Михаил
    4 августа 2022
    Чайные домики и Озера Любви в Сочи
    Провели просто потрясающий по насыщенности день. Экскурсию проводил Денис. Начали с обсуждения плана мест для посещения, но в процессе экскурсовод дополнительно
    читать дальше

    предлогал различные локации, которые могли бы быть нам интересны. В итоге посетили целых 7 мест. В каждой локации экскурсовод давал информацию по месту и добавлял свои комментарии, благодаря чему информация довольно хорошо воспринималась. Не сумбурно, как это обычно бывает в групповых экскурсиях. Денис - внимательный экскурсовод и водитель, хороший рассказчик. Не пожалели ни минуты, что выбрали эту экскурсию. Хотя мы бы с женой назвали это путешествием одного дня.

    Провели просто потрясающий по насыщенности деньПровели просто потрясающий по насыщенности деньПровели просто потрясающий по насыщенности деньПровели просто потрясающий по насыщенности день

Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Чайные домики»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сочи
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Чайные домики и Озера Любви в Сочи
  2. Завораживающие окрестности Сочи
  3. Тайна людей ущелья: путешествие по долине реки Шахе
  4. Другая сторона Сочи: через сады к водопадам
Какие места ещё посмотреть в Сочи
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Озеро Рица
  3. Ущелья
  4. Роза Хутор
  5. Чайная плантация
  6. Олимпийский Парк
  7. Юпшарский каньон
  8. Гора Ахун
  9. Зимний Театр
  10. Морской вокзал
Сколько стоит экскурсия по Сочи в июне 2024
Сейчас в Сочи в категории "Чайные домики" можно забронировать 4 экскурсии от 10 000 до 16 999. Туристы уже оставили гидам 21 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
Забронируйте экскурсию в Сочи на 2024 год по теме «Чайные домики», 21 ⭐ отзыв, цены от 10000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам