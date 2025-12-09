Трансфер из Сочи в горы: Роза Хутор и термальный комплекс
Недорого и с комфортом добраться на Красную Поляну за релаксом и головокружительными видами
Мы организуем для вас комфортный трансфер с элементами путешествия.
По пути вы увидите главные курорты Красной Поляны, сделаете остановки в живописных местах и подниметесь на Розу Хутор.
Завершением станет отдых в термальном комплексе на высоте 1170 метров — с подогреваемым бассейном и видом на Кавказские горы.
Описание трансфер
Красная Поляна и термы на высоте 1170 метров
По дороге в горы вы проедете курорты «Красная Поляна», «Роза Хутор» и «Газпром Поляна». Вас ждут смотровые площадки с видами на Ахштырский каньон и ущелье Ахцу, дегустация мёда и прогулка по живописным улочкам Поляны.
Роза Хутор
На курорте «Роза Хутор» вы прогуляетесь по набережной, увидите знаменитый Романовский мост, величественную ратушу с часами и пьедестал Олимпийских побед. А затем подниметесь по канатной дороге в Горную Олимпийскую деревню — на высоту 1170 метров, где вас встретит аллея флагов и панорама Кавказских гор.
Дальше — отдых и термы!
После насыщенной экскурсии вы расслабитесь в термальном комплексе под открытым небом. В вашем распоряжении:
подогреваемый бассейн с видом на горы
баня с панорамными окнами
гастробар и иглу-бар
зоны отдыха с шезлонгами
По желанию можно заказать массаж, термальные процедуры или йогу. Тёплая вода, свежий воздух и горные пейзажи подарят полное ощущение перезагрузки.
Примерный тайминг программы
Экскурсия по курортам Красной Поляны — 3 часа
Подъём на Розу Хутор и прогулка по деревне — 1,5 часа
Термальный комплекс — 2 часа
Дорога туда-обратно — 2,5 часа
Организационные детали
Время отправления указано ориентировочно. Точное время зависит от места вашего проживания
Длительность экскурсии указана ориентировочно, может занять до 12 часов, зависит от времени года и пробок на дороге
Обед оплачивается дополнительно — от 600 ₽ за чел.
Экскурсию для вас проведëт один из гидов нашей команды
Условия покупки билетов
Билеты на канатную дорогу и термальный комплекс вы можете приобрести у гида без длинных очередей по кассовой цене. Стоимость: 4350 ₽ взрослый, 3000 ₽ дети 7–14 лет, 1900 ₽ дети 4–6 лет, 4000 ₽ льготный
Для гостей, которые приобретают билеты на канатную дорогу и в термальный комплекс онлайн или в кассе курорта, стоимость экскурсии составит 1000 ₽ за чел.
Доплата за экскурсию на месте гиду и дополнительные расходы — наличными
ежедневно в 09:00
Стоимость трансфер
Тип билета
Стоимость
Стандартный билет
600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На КПП отеля или у ближайшей остановки
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Владислава — ваша команда гидов в Сочи
Провели экскурсии для 21883 туристов
Наша цель — улучшить ваш отдых и погрузить в мир путешествий и развлечений. Наша команда отобрала только лучшие маршруты по различным критериям — цена, уникальность, качество, чтобы вы не тратили читать дальше
время на выяснения, с какой компанией и на какую экскурсию лучше поехать, а потратили это время на отдых. С нами вы побываете в самых красивых местах Сочи, познакомитесь с историей, культурой, природой и традициями этого уникального уголка страны.