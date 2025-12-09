Мы организуем для вас комфортный трансфер с элементами путешествия. По пути вы увидите главные курорты Красной Поляны, сделаете остановки в живописных местах и подниметесь на Розу Хутор. Завершением станет отдых в термальном комплексе на высоте 1170 метров — с подогреваемым бассейном и видом на Кавказские горы.

Описание трансфер

Красная Поляна и термы на высоте 1170 метров

По дороге в горы вы проедете курорты «Красная Поляна», «Роза Хутор» и «Газпром Поляна». Вас ждут смотровые площадки с видами на Ахштырский каньон и ущелье Ахцу, дегустация мёда и прогулка по живописным улочкам Поляны.

Роза Хутор

На курорте «Роза Хутор» вы прогуляетесь по набережной, увидите знаменитый Романовский мост, величественную ратушу с часами и пьедестал Олимпийских побед. А затем подниметесь по канатной дороге в Горную Олимпийскую деревню — на высоту 1170 метров, где вас встретит аллея флагов и панорама Кавказских гор.

Дальше — отдых и термы!

После насыщенной экскурсии вы расслабитесь в термальном комплексе под открытым небом. В вашем распоряжении:

подогреваемый бассейн с видом на горы

баня с панорамными окнами

гастробар и иглу-бар

зоны отдыха с шезлонгами

По желанию можно заказать массаж, термальные процедуры или йогу. Тёплая вода, свежий воздух и горные пейзажи подарят полное ощущение перезагрузки.

Примерный тайминг программы

Экскурсия по курортам Красной Поляны — 3 часа

Подъём на Розу Хутор и прогулка по деревне — 1,5 часа

Термальный комплекс — 2 часа

Дорога туда-обратно — 2,5 часа

Организационные детали

Время отправления указано ориентировочно. Точное время зависит от места вашего проживания

Длительность экскурсии указана ориентировочно, может занять до 12 часов, зависит от времени года и пробок на дороге

Обед оплачивается дополнительно — от 600 ₽ за чел.

Экскурсию для вас проведëт один из гидов нашей команды

