Это легкая прогулка в окрестностях Красной Поляны продолжительностью 3-4 часа.



Мы поднимемся на высоту 1000 метров над уровнем моря к водопаду Кейву.



Этот водопад не пересыхает даже в самое засушливое лето.



Наш маршрут пролегает по хорошо натоптанной тропе в окружении букового леса.