Это легкая прогулка в окрестностях Красной Поляны продолжительностью 3-4 часа. Мы поднимемся на высоту 1000 метров над уровнем моря к водопаду Кейву. Этот водопад не пересыхает даже в самое засушливое лето. Наш маршрут пролегает по хорошо натоптанной тропе в окружении букового леса.
Весной здесь можно увидеть цветение кавказского пиона, он занесен в Красную книгу и встречается очень редко. По пути я расскажу об истории здешних мест, когда эти горы населяли кавказские племена.
Важно:
Так как это индивидуальная экскурсия, ее можно начать в интервале с 9 до 11 утра. Продолжительность от 3 до 4 часов. Маршрут подходит детям от 7 лет.
Цены на экскурсию
Для группы 1-3 человек
Для группы 4-5 человек
Стандартное предложение
4 500 ₽
6 000 ₽
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги гида
Трекинговые палки
Рюкзак
Что не входит
Трансфер к месту начала экскурсии
Билет в Национальный парк Сочи - 200 рублей с человека.
Место начала и завершения
ул. Защитников Кавказа 132
Когда и сколько длится?
Когда: В любой удобный день для туристов.
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.