Трекинг к водопаду Кейву в Красной Поляне

Это легкая прогулка в окрестностях Красной Поляны продолжительностью 3-4 часа

Это легкая прогулка в окрестностях Красной Поляны продолжительностью 3-4 часа.

Мы поднимемся на высоту 1000 метров над уровнем моря к водопаду Кейву.

Этот водопад не пересыхает даже в самое засушливое лето.

Наш маршрут пролегает по хорошо натоптанной тропе в окружении букового леса.
Трекинг к водопаду Кейву в Красной Поляне
Трекинг к водопаду Кейву в Красной Поляне
Трекинг к водопаду Кейву в Красной Поляне
Трекинг к водопаду Кейву в Красной Поляне
Трекинг к водопаду Кейву в Красной Поляне
Трекинг к водопаду Кейву в Красной Поляне

Что вы увидите 🤩

  • водопад Кейву
  • хребет Аибга

Вас ждет:

  • Это легкая прогулка в окрестностях Красной Поляны продолжительностью 3-4 часа. Мы поднимемся на высоту 1000 метров над уровнем моря к водопаду Кейву. Этот водопад не пересыхает даже в самое засушливое лето. Наш маршрут пролегает по хорошо натоптанной тропе в окружении букового леса.
  • Весной здесь можно увидеть цветение кавказского пиона, он занесен в Красную книгу и встречается очень редко. По пути я расскажу об истории здешних мест, когда эти горы населяли кавказские племена.

Важно:

  • Так как это индивидуальная экскурсия, ее можно начать в интервале с 9 до 11 утра. Продолжительность от 3 до 4 часов. Маршрут подходит детям от 7 лет.

Цены на экскурсию

Для группы 1-3 человекДля группы 4-5 человек
Стандартное предложение
4 500 ₽
6 000 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Трекинговые палки
  • Рюкзак
Что не входит
  • Трансфер к месту начала экскурсии
  • Билет в Национальный парк Сочи - 200 рублей с человека.
Место начала и завершения
ул. Защитников Кавказа 132
Когда и сколько длится?
Когда: В любой удобный день для туристов.
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

В любой удобный день для туристов.

Анна К.
Анна К.
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