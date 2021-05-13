Еще несколько необычных экскурсий в Сочи

Бывали вы в горах или нет, этот однодневный поход станет для вас открытием! Вы пройдёте мимо современных отелей к деревенским домам. Чуть усилий, и вот уже вместо шума машин —

шелест воды в ручьях и пение птиц. Зимой окажетесь в спящем лесу, летом найдёте остатки фруктовых садов. И в любое время года сделаете фантастические фото и узнаете интересные факты о крае.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Ваш идеальный мини-поход

Наши треки никогда не похожи друг на друга — ведь они адаптируются под ваши пожелания и физическую подготовку. Доступны комфортные варианты, не требующие специального снаряжения, и более сложные, с набором и сбросом высоты. Но вас всегда ждет проверенный авторский маршрут по популярным и не только уголкам Красной Поляны.

Захватывающие пейзажи Красной Поляны

Наш путь лежит от центра поселка через светлые леса и холодные ручьи по живописным отрогам гор — с них вам откроются виды на хребет Аибга, Ачишхо или Псеашхо. В зависимости от времени года, мы пройдем через знаковое место:

Кругозор Ефремова — точка, названная в честь краеведа и географа, который искренне любил эти места и работал гидом. Я расскажу о нем подробнее, а также об освоении Красной Поляны после Кавказской войны, о развитии курорта и о том, как 100 лет назад первые советские туристы ходили по этим же тропам.

— точка, названная в честь краеведа и географа, который искренне любил эти места и работал гидом. Я расскажу о нем подробнее, а также об освоении Красной Поляны после Кавказской войны, о развитии курорта и о том, как 100 лет назад первые советские туристы ходили по этим же тропам. Дольмены — древние каменные сооружения, предположительно погребальные. Особенно удобно посмотреть на них жарким летним днем, поднимаясь вдоль реки Бешенка к холодной горной купели.

— древние каменные сооружения, предположительно погребальные. Особенно удобно посмотреть на них жарким летним днем, поднимаясь вдоль реки Бешенка к холодной горной купели. Турбаза Министерства Обороны в окружении леса: здесь вы погрузитесь в атмосферу спокойствия и некоторой заброшенности. Увидите старые дачи и заглянете на великолепную смотровую площадку.

в окружении леса: здесь вы погрузитесь в атмосферу спокойствия и некоторой заброшенности. Увидите старые дачи и заглянете на великолепную смотровую площадку. Водопад Кейва — полноводен круглый год, даже когда купные водопады пересохли. Отлично освежает и заряжает энергией. Поднимаемся к нему с апреля по ноябрь.

С мая по октябрь за отдельную плату доступен подъём на хребет Ачишхо к озеру Зеркальное и лучшей в Красной Поляне смотровой площадке. Очень спортивно пешком или комфортно на внедорожнике.

Кроме того, я проведу вас по тропам, о которых знают только местные: некоторые остались со времён черкесов, другие проложили для мотоциклистов. Встречаются и незаметные с широких дорог точки, с которых здорово наблюдать за посёлком в низине.

Организационные детали