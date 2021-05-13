Еще несколько необычных экскурсий в Сочи

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Хайкинг в Красной поляне - красота круглый год

Пройти по известным и неизведанным тропам, ощущая единение с природой
Бывали вы в горах или нет, этот однодневный поход станет для вас открытием! Вы пройдёте мимо современных отелей к деревенским домам. Чуть усилий, и вот уже вместо шума машин —
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шелест воды в ручьях и пение птиц. Зимой окажетесь в спящем лесу, летом найдёте остатки фруктовых садов. И в любое время года сделаете фантастические фото и узнаете интересные факты о крае.

4.7
3 отзыва
Хайкинг в Красной поляне - красота круглый год
Хайкинг в Красной поляне - красота круглый год
Хайкинг в Красной поляне - красота круглый год

Описание экскурсии

Ваш идеальный мини-поход

Наши треки никогда не похожи друг на друга — ведь они адаптируются под ваши пожелания и физическую подготовку. Доступны комфортные варианты, не требующие специального снаряжения, и более сложные, с набором и сбросом высоты. Но вас всегда ждет проверенный авторский маршрут по популярным и не только уголкам Красной Поляны.

Захватывающие пейзажи Красной Поляны

Наш путь лежит от центра поселка через светлые леса и холодные ручьи по живописным отрогам гор — с них вам откроются виды на хребет Аибга, Ачишхо или Псеашхо. В зависимости от времени года, мы пройдем через знаковое место:

  • Кругозор Ефремова — точка, названная в честь краеведа и географа, который искренне любил эти места и работал гидом. Я расскажу о нем подробнее, а также об освоении Красной Поляны после Кавказской войны, о развитии курорта и о том, как 100 лет назад первые советские туристы ходили по этим же тропам.
  • Дольмены — древние каменные сооружения, предположительно погребальные. Особенно удобно посмотреть на них жарким летним днем, поднимаясь вдоль реки Бешенка к холодной горной купели.
  • Турбаза Министерства Обороны в окружении леса: здесь вы погрузитесь в атмосферу спокойствия и некоторой заброшенности. Увидите старые дачи и заглянете на великолепную смотровую площадку.
  • Водопад Кейва — полноводен круглый год, даже когда купные водопады пересохли. Отлично освежает и заряжает энергией. Поднимаемся к нему с апреля по ноябрь.

С мая по октябрь за отдельную плату доступен подъём на хребет Ачишхо к озеру Зеркальное и лучшей в Красной Поляне смотровой площадке. Очень спортивно пешком или комфортно на внедорожнике.

Кроме того, я проведу вас по тропам, о которых знают только местные: некоторые остались со времён черкесов, другие проложили для мотоциклистов. Встречаются и незаметные с широких дорог точки, с которых здорово наблюдать за посёлком в низине.

Организационные детали

  • Прогулка начинается в посёлке Красная Поляна, куда вам нужно добраться самостоятельно
  • Наш поход займёт 3-4 часа с перерывами на фотографии и отдых. В холодное время я угощу вас горячим чаем
  • Наденьте кроссовки или ботинки с неплоской и нескользкой подошвой
  • Вход в Сочинский нацпарк оплачивается отдельно (при необходимости)

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный билет2400 ₽
Дети до 16 лет1400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В поселке Красная Поляна
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 25 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Илья
Илья — ваша команда гидов в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 375 туристов
Привет! Хотим показать всем красоту мест, где мы живём. Зовём вас в комфортные походы. У нас продуманные маршруты, живые разговоры, приятные мелочи, яркие фотографии. Гиды нашей команды много лет делятся своей любовью к природе, и отвечают за вашу безопасность.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
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3
2
1
А
Спасибо Илье за чудесную прогулку по красивейшим местам Красной поляны. Получается мини приключение, которое позволит за короткое время отключиться от городской суеты и почувствовать единение с природой. Советую одевать удобную обувь с цепкой подошвой, а также брать с собой треккинговые палки, они Вам очень помогут.
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И
Нам все понравилось - рассказ был интересный, была возможность для беседы и уточнений. А самое главное - мы переоценили свои силы и маршрут был скорректирован под нас. Обязательно порекомендую Илью как проводника всем своим знакомым
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Александр
Все прошло отлично! Хотелось бы больше предложений по треккинговым маршрутам в межсезонье.
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