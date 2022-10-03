56 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что такое наш Сочи? Это урбанистический лес, где в самом центре вас встречают субтропические заросли. Эклектика русского модерна, отражённая в ансамблях дач и усадеб 19–20 веков. Монументальность сталинских санаториев и виадуков. Высокомерие и амбициозность современных небоскрёбов. Вы увидите разные грани нашего курорта и проникнетесь его приморской атмосферой.

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Цена за 1-3 человек, стоимость зависит от количества людей

Описание экскурсии

Архитектура и история. Атриумы внутренних двориков и зодиакальный круг на часовой башне ж/д вокзала. Воспоминания о ссылке декабристов и Русско-турецкой войне в городских монументах. Тропическая свежесть дендрария и невероятный вид на цепи гор со смотровой башни парка. Скульптуры Зимнего театра и мелодии оркестра.

Атмосфера. Тонкая линия света французской лампы 19 века, посылаемая с маяка далёким кораблям. Цветущие растения в любое время года. Смешение нравов и привычек, туристы в купальниках под ноябрьским солнцем и одновременно — прогулки местных дам по набережным в мехах.

Гастрономия. Невероятный вкус хинкали в кафе «Белые ночи», куда ходят местные жители вот уже более 30 лет. А ещё тонкий вкус мидий с бокалом солнечного белого вина и видом на Чёрное море в маленьком кафе в порту.

Наш маршрут:

здание железнодорожного вокзала Сочи

Морской вокзал

администрация

концертный зал «Фестивальный»

набережная и сочинский маяк

Михайловский собор

здание Художественного музея

Управский магазин

Зимний театр

парки, улочки, кафе по пути

Организационные детали

Экскурсию проведу я или один из гидов нашей команды.