56 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Невероятный коктейль вкусов, цветов, традиций и культур приморского города - на пешеходной экскурсии
Что такое наш Сочи? Это урбанистический лес, где в самом центре вас встречают субтропические заросли. Эклектика русского модерна, отражённая в ансамблях дач и усадеб 19–20 веков. Монументальность сталинских санаториев и виадуков. Высокомерие и амбициозность современных небоскрёбов. Вы увидите разные грани нашего курорта и проникнетесь его приморской атмосферой.
Архитектура и история. Атриумы внутренних двориков и зодиакальный круг на часовой башне ж/д вокзала. Воспоминания о ссылке декабристов и Русско-турецкой войне в городских монументах. Тропическая свежесть дендрария и невероятный вид на цепи гор со смотровой башни парка. Скульптуры Зимнего театра и мелодии оркестра.
Атмосфера. Тонкая линия света французской лампы 19 века, посылаемая с маяка далёким кораблям. Цветущие растения в любое время года. Смешение нравов и привычек, туристы в купальниках под ноябрьским солнцем и одновременно — прогулки местных дам по набережным в мехах.
Гастрономия. Невероятный вкус хинкали в кафе «Белые ночи», куда ходят местные жители вот уже более 30 лет. А ещё тонкий вкус мидий с бокалом солнечного белого вина и видом на Чёрное море в маленьком кафе в порту.
Наш маршрут:
здание железнодорожного вокзала Сочи
Морской вокзал
администрация
концертный зал «Фестивальный»
набережная и сочинский маяк
Михайловский собор
здание Художественного музея
Управский магазин
Зимний театр
парки, улочки, кафе по пути
Организационные детали
Экскурсию проведу я или один из гидов нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Центральном районе
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — Организатор в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 3536 туристов
Наша команда гидов откроет для вас Сочи, Адлер, Красную Поляну, а также Северный Кавказ: Адыгею, Архыз и Домбай. Каждый инструктор-проводник — это человек, который прочитал множество книг о природе края, истории, мифологии и религии. Каждый ориентируется на местности и имеет спортивный разряд. Красочно расскажет вам о том, что вы увидите, и с удовольствием ответит на все ваши вопросы.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 96 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
84
4
5
3
4
2
2
1
1
Ю
Юлия
Уважаемый Сергей и Анна!
Прежде всего, я благодарю Анну как организатора, она услышала мою просьбу, и мы нашли в плотном графике и забронировали подходящее время, у меня было в Сочи меньше читать дальшеуменьшить
суток и я хотела вобрать по максиму, но и без перегруза. Хорошо, что есть отзывы, которые помогают понять картину куда и с кем двигаться в незнакомом городе.
Миллион спасибо Сергею! Мне улыбнулась удача и моим гидом был Сергей, встретились ровно в 7.30 как и было запланировано заранее, за час мы созвонились и вовремя начала исследование города Сочи. Иногда, встречая людей, мы встречаем себя и информация ложится ровно и непринужденно, когда гуляешь у морской воды и без воды получаешь новый глоток информации. Мы прошли весь город, у меня было немного времени до самолета. Успели 100% от плана и, даже больше - у меня теперь масса фотографий, знаний, фактов и приятных впечатлений. Особенно ценно, когда 20% времени - даёт 80% результата! Плюс, с собой я привезла безграничный саквояж исключительно положительных эмоций и самую главную фотографию - семья Горбунковых из фильма Бриллиантовая Рука - это уже классика! Всем рекомендую.
Вам был полезен этот отзыв?
Фарида
Замечательную экскурсию по городу со мной провел Сергей, благодарю! Не торопясь, мы прошли весь город в прежних его границах, поговорили об истории, архитектуре, географии, животных и растениях, памятных местах и интересных событиях. Рекомендую, знакомство с городом будет приятным!
Вам был полезен этот отзыв?
Анна
Анна- прекрасный экскурсовод с большим багажом знаний,интересным маршрутом и отличным чувством юмора!! После экскурсии мы остались в прекрасном настроении и с приятными впечатлениями!
Вам был полезен этот отзыв?
С
Сергей
Приехали с женой из Перми, отметить серебряную свадьбу！Так как у меня были проблемы со спиной, то я был ограничен в хождении. Позвонил в фирму: сказали есть индивидуальные на машине. Да, читать дальшеуменьшить
это деньги, но, поверьте, это того стоит！Мы с женой, гид Ирина и водитель Ярослав… И мы ни от кого и ни чего не зависим！Чума！Чувствуешь себя выше всех）Гид Ирина - клад информации！ Спроси у нее про город, здание… … дерево！И вы получите ответ！И в компанию к ней-водитель Ярослав. Гора спокойствия и море невозмутимости！Мы пробыли с ними два дня-как с семьей！ И последнее: оказалось, что Ярослав наш земляк （Пермь）, Ирина имеет такую же специальность, что и нас с женой！Большое спасибо за все！
Вам был полезен этот отзыв?
Т
Татьяна
24 сентября была с гидом Анной на индивидуальной авто экскурсии по Сочи на 6 часов. Вначале поехали посмотреть на Сочи с горы Ахун, очень повезло с погодой, было солнечно и читать дальшеуменьшить
хорошо видно вдаль, затем посетили дачу Сталина, поразил чистейший и насыщенный морем и сосной воздух этого места, показывали кинозал и бильярдную, при хорошем воображении можно ощутить связь с тем временем, кажется, что деревянная обивка стен, хранит память о великом вожде. Посещение Мацесты, а особенного территории заброшенного санатория им. Оржаникидзе, построенного в 30-ые годы 20 века в стиле сталинского ампира, с его незабываемой парадной лестницей и прекрасным фонтаном, добавляют незабываемого колорита. Прогулка по набережной Сочи, прекрасный Морской вокзал вызывают желание еще раз вернуться в Сочи. 6 часов пролетели как один миг! Спасибо, Анна, вы показали прекрасный Сочи!
Вам был полезен этот отзыв?
Анастасия
Добрый день! Очень довольна экскурсией. Хорошо составленный маршрут, прекрасная подача информации, не сухие голые факты, а интересный рассказ со множеством дополнений. Очень хороший экскурсовод Анна, приятна в общении, с любовью читать дальшеуменьшить
рассказывает о своем городе, знает о нем все. Ни один наш вопрос не остался не отвеченным. Темп экскурсии задают туристы, все проходит в удобной для вас форме. Нам повезло с погодой, было тепло и экскурсия больше напоминала легкую прогулку по городу. Со мной была дочь 12 лет. Ей было немного скучновато, но это скорее особенности возраста. В этом возрасте мало кому из детей интересно, что город развивался благодаря покровительству Сталина итд. В общем, я буду рекомендовать эту экскурсию и экскурсовода своим знакомым, которые поедут в Сочи.