56 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Невероятный коктейль, вкусов, цветов, традиций и культур и уютная атмосфера приморского города

Анна
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Анна – экскурсионное агентство
В ходе экскурсии я постараюсь показать все прелести нашего уютного и красивого курорта, вы проникнитесь атмосферой теплой приморской жизни и услышите рассказ о городе, о его истории и традициях, побываете в историческом центре, сможете покормить перелетных птиц, а также продегустировать местную минеральную воду.
От 3000 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 19 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3.5 часа
До 20 человек
Можно с детьми
Встреча Центральный район Сочи
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У этой экскурсии56 отзывов
4.77
Обзорная экскурсия по Сочи
Обзорная экскурсия по Сочи

Программа

Что такое наш Сочи?

Это урбанистический лес, где даже в самом центре города вас встретят заросли субтропической флоры. Эклектика русского модерна, отразившаяся в ансамблях дач и усадьб конца 19-го начала 20 века. Высокомерие и амбициозность современных небоскребов и жилых комплексов. Монументальность и авторитарность «сталинских» санаториев и виадуков.

Это невероятный вкус хинкали в легендарном кафе «Белые ночи», в который ходят местные жители отведать кавказскую кухню вот уже более 30 лет. А еще тонкий вкус черноморских мидий с бокалом солнечного белого вина и видом на Черное море из уютного кресла в маленьком кафе в морском порту.

Это тонкая линия света французской лампы 19 века посылаемая с маяка на набережной далеким кораблям. Дымящаяся ароматная чашка в маленькой кофейне, где по воскресеньям проводят литературные вечера и местные поэты читают свои произведения.

Это цветущие растения в любое время года. Смешение нравов и привычек, туристы в купальниках загорающие под ноябрьским солнцем и одновременно прогуливающиеся местные дамы в мехах.

Это атриумы внутренних двориков и зодиакальный круг на часовой башне ж/д вокзала. Терпко сладкие финики, растущие у Художественного музея. Воспоминания о ссылке декабристов и русско-турецкой войне в городских монументах. Извечная тропическая свежесть Дендрария и невероятный вид на цепи гор и гладь моря со смотровой башни парка, где одновременно можно увидеть и легендарную гору Фишт, и ее «младшего брата» — одноименный стадион в Олимпийском парке. Скульптуры Зимнего Театра и мелодии оркестра, доносящиеся из его стен с северной стороны Верещагинской балки и энергичные звуки современности из самого популярного рок-бара.

Мой Сочи — это невероятный коктейль, вкусов, цветов, традиций и культур. Пойдемте прогуляемся?

  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей профессиональной команды.

Маршрут:

  • здание железнодорожного вокзала города Сочи;
  • здание Морвокзала;
  • администрация;
  • концертный зал Фестивальный;
  • сочинский маяк;
  • Михайловский собор;
  • здание Художественного музея;
  • Управский магазин;
  • Зимний театр.
Обзорная экскурсия по Сочи
Обзорная экскурсия по Сочи
Обзорная экскурсия по Сочи
Обзорная экскурсия по Сочи

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Центральный район Сочи.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Анна
Анна
Наша команда гидов откроет для вас Сочи, Адлер, Красную Поляну или Краснодар. Каждый наш инструктор-проводник — это человек, который прочитал множество книг об природе края, истории, мифологии и религии, который ориентируется на местности и спортивный разряд, красочно расскажет вам о том, что увидите, и с удовольствием ответит на все ваши вопросы.
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56 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

10 марта 2020
Огромное спасибо Анне за замечательную экскурсию. Много интересной информации о истории города, архитектуре, флоре и фауне. Очень рекомендую тем кто в первый раз приехал в Сочи.
23 февраля 2020
Ирина очень интересно рассказала нам об Истории Города, о основных достопримечательностях, очень много о растениях и ландшафтном дизайне Сочи. Абсолютно индивидуально. На любой вопрос, даже не касающийся темы мы получили ответы. Здорово. После такой экскурсии хочется возвращаться в город
11 января 2020
Спасибо огромное Анне за отличную экскурсию! Это так важно получить «правильные» эмоции при знакомстве с городом! Анна -профессионал своего дела! Рекомендую...
20 ноября 2019
Экскурсия прошла, как не интересный урок в школе: гиду Анне (учителю) хотелось побыстрее выдать материал, а нам (ученикам) - чтобы побыстрее закончился этот урок. Жаль потраченных денег! Программа экскурсии вместо заявленных 3,5 часов длилась 2,5 часа, но мы этому минусу даже не огорчились. В нашей ИНДИВИДУАЛЬНОЙ экскурсии принимал участие стажер, о чем я заранее предупреждена не была.
4 ноября 2019
Экскурсия прошла хорошо.По итогу мы имеем представление о Сочи.
14 октября 2019
С нами была гид Светлана. Она чутко реагировала на все пожелания и мы совсем не устали, провели прекрасный день в центре Сочи, увидели много интересных мест. Светлана отлично разбирается в местной флоре, она знает названия всех пальм, деревьев, кустарников и цветов и интересно про них рассказывает. Историю города и примечательных зданий она тоже знает очень хорошо. Светлана - профессиональный экскурсовод, культуролог. Мне было бы интереснее услышать поменьше цифр и побольше необычных историй об этих местах, но это мои личные предпочтения. А экскурсия хороша и город чудесный! Спасибо!
12 октября 2019
Очень понравилось, профессиональный
экскурсовод
Николай
5 октября 2019
Прекрасная экскурсия по истории и современности города. Очень порадовало знание гидом растительности региона. Жаль нет буклета с фото и названиями деревьев.Ну это так, мечты . Всё отлично.Погрузились в атмосферу города, в который стремились поколения советских людей.
3 октября 2019
Отличная интересная экскурсия, красивые виды, позволяет быстро с учетом ограниченного времени посмотреть Сочи и узнать про него.
21 сентября 2019
Обширные знания Анны поражают воображение. Очень внимательно отнеслась к нашим нуждам и особенностям (мама-инвалид очень многое смогла увидеть, не утомляясь излишней хотьбой)
Ещё 46 отзывов

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