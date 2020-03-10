56 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Программа

Что такое наш Сочи?

Это урбанистический лес, где даже в самом центре города вас встретят заросли субтропической флоры. Эклектика русского модерна, отразившаяся в ансамблях дач и усадьб конца 19-го начала 20 века. Высокомерие и амбициозность современных небоскребов и жилых комплексов. Монументальность и авторитарность «сталинских» санаториев и виадуков.

Это невероятный вкус хинкали в легендарном кафе «Белые ночи», в который ходят местные жители отведать кавказскую кухню вот уже более 30 лет. А еще тонкий вкус черноморских мидий с бокалом солнечного белого вина и видом на Черное море из уютного кресла в маленьком кафе в морском порту.

Это тонкая линия света французской лампы 19 века посылаемая с маяка на набережной далеким кораблям. Дымящаяся ароматная чашка в маленькой кофейне, где по воскресеньям проводят литературные вечера и местные поэты читают свои произведения.

Это цветущие растения в любое время года. Смешение нравов и привычек, туристы в купальниках загорающие под ноябрьским солнцем и одновременно прогуливающиеся местные дамы в мехах.

Это атриумы внутренних двориков и зодиакальный круг на часовой башне ж/д вокзала. Терпко сладкие финики, растущие у Художественного музея. Воспоминания о ссылке декабристов и русско-турецкой войне в городских монументах. Извечная тропическая свежесть Дендрария и невероятный вид на цепи гор и гладь моря со смотровой башни парка, где одновременно можно увидеть и легендарную гору Фишт, и ее «младшего брата» — одноименный стадион в Олимпийском парке. Скульптуры Зимнего Театра и мелодии оркестра, доносящиеся из его стен с северной стороны Верещагинской балки и энергичные звуки современности из самого популярного рок-бара.

Мой Сочи — это невероятный коктейль, вкусов, цветов, традиций и культур. Пойдемте прогуляемся?

Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей профессиональной команды.

Маршрут: